Embajador Ronald Johnson se reúne con el Consejo Nacional Agropecuario, destaca la “prosperidad compartida” de México y EEUU

Ronald Johnson indicó que el encuentro abordó la “prosperidad compartida” y la seguridad alimentaria entre México y Estados Unidos. Crédito: X/@USAmbMex

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que este 15 de junio sostuvo una reunión con integrantes del Consejo Nacional Agropecuario para hablar sobre la “prosperidad compartida” y la seguridad alimentaria entre ambos países.

En un tuit, Ronald Johnson señaló que “el sector privado es un motor clave de crecimiento, oportunidades y vínculos más sólidos entre nuestros países”, y subrayó la relación comercial: México es el principal mercado para las exportaciones agrícolas estadounidenses y Estados Unidos es el principal consumidor de productos agrícolas mexicanos.

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“Nuestro éxito es compartido, porque la seguridad alimentaria es seguridad económica”, escribió el diplomático en su mensaje. También destacó la importancia del sector privado en el crecimiento y el desarrollo.

Ronald Johnson anuncia la creación del Grupo Bilateral de Implementación entre Estados Unidos y México

El Grupo Bilateral de Implementación (BIG) busca reforzar la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos. Crédito: @USAmbMex

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció el pasado 12 de junio la creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG) tras una reunión en la embajada estadounidense con el titular de la SRE, Roberto Velasco, con el objetivo de reforzar la cooperación en seguridad entre ambos países, según un comunicado difundido en canales oficiales de la representación diplomática.

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De acuerdo con el documento titulado De la Cooperación a los Resultados: Avanzando Juntos por la Seguridad, el BIG se integra por 15 agencias del gobierno del presidente Donald Trump y sus contrapartes en México, con un esquema de coordinación “constante” orientado a resultados medibles.

La agenda del grupo incluye acciones contra el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas, el tráfico de armas, organizaciones criminales transnacionales, seguridad fronteriza, migración ilegal, redes de financiamiento ilícito y robo de combustible, además del uso de tecnologías avanzadas para amenazas emergentes.

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Como parte del balance presentado en la reunión, la embajada aseguró que el flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos se redujo en más de 95% y que las muertes por sobredosis en ese país disminuyeron 35%. También reportó que México aseguró más de 400 toneladas métricas de drogas y desmanteló más de 2 mil 300 laboratorios ilegales, mientras que autoridades estadounidenses decomisaron más de 36 mil armas de fuego ilegales.

Autoridades mexicanas y el sector privado firman un acuerdo voluntario para ordenar el precio del jitomate

Gobierno atribuye al jitomate hasta 80% del repunte reciente de la inflación. EFE/ Luis Enrique Granados Cacari

El Gobierno de México y el sector privado firmaron el pasado 3 de junio un acuerdo voluntario para ordenar la producción, el abasto, la comercialización y el precio del jitomate, uno de los alimentos que más presiona la inflación en los últimos meses y al que autoridades atribuyen hasta 80 % del repunte reciente, de acuerdo con EFE.

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Dicho mecanismo busca apoyar a más de 12 mil productores de pequeña y mediana escala, responsables de al menos 3.7 millones de toneladas de jitomate sobre una superficie mayor a 50 mil hectáreas. La mitad de esa cosecha se destina a exportación.

Este convenio incorporó a la Secretaría de Agricultura y de Hacienda, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y Profeco. También participan Senasica, el INIFAP, Escuelas de Campo y el programa Sembrando Vida. El acuerdo incluyó además a comercializadores, centrales de abasto y tiendas de autoservicio.

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El objetivo es “garantizar rentabilidad para productores, equilibrio de mercado, abasto suficiente y precios justos para consumidores”.

Claudia Sheinbaum afirmó que el acuerdo pretende vincular de forma directa a productores y compradores para avanzar hacia una “prosperidad compartida”. Esa conexión busca reducir distorsiones entre el precio de origen y el precio final al consumidor.

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La Secretaría de Agricultura pondrá en marcha una plataforma digital de planeación para asociar la capacidad productiva con la demanda nacional y los compromisos de exportación. La herramienta tendrá avisos de siembra para planear la producción, mantener el equilibrio del mercado y construir un precio justo.

Ese esquema también dará acceso a semillas, plántulas, fertilizantes, protección de cultivo, equipamiento, acompañamiento técnico y manejo sanitario y de inocuidad. En el tramo comercial, Profeco vigilará los precios en los puntos de venta final y dará seguimiento a proveedores y comercializadores para que los beneficios lleguen a los hogares.

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