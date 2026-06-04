México pacta con privados ordenar el jitomate para frenar presión en precios

Ciudad de México, 3 jun (EFE).- El Gobierno de México y representantes del sector privado firmaron este miércoles un acuerdo para ordenar la producción, abasto, comercialización y precio justo del jitomate, uno de los productos que más ha presionado la inflación alimentaria en los últimos meses y al que autoridades han atribuido hasta 80 % del repunte reciente de los precios.

El convenio, de carácter voluntario, incorpora a la Secretaría de Agricultura y de Hacienda, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), precisó el Gobierno mexicano en un comunicado.

También están el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Escuelas de Campo y el programa social Sembrando Vida.

Además incluye a comercializadores, centrales de abasto y tiendas de autoservicio, con el objetivo de "garantizar rentabilidad para productores, equilibrio de mercado, abasto suficiente y precios justos para consumidores".

Según el comunicado, el mecanismo apoyará a más de 12.000 productores de pequeña y mediana escala, responsables de una cosecha de al menos 3,7 millones de toneladas de jitomate, de las cuales 50 % se destina a exportación, en una superficie superior a 50.000 hectáreas.

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el acuerdo busca vincular directamente a productores con compradores para avanzar hacia una “prosperidad compartida”.

En tanto, Agricultura de México implementará una plataforma digital de planeación para asociar capacidad productiva con demanda nacional y compromisos de exportación.

La herramienta incluirá avisos de siembra para planear la producción, mantener el equilibrio del mercado y construir un precio justo.

Los productores también podrán acceder a semillas, plántulas, fertilizantes, protección de cultivo, equipamiento, acompañamiento técnico y manejo sanitario y de inocuidad.

En su ámbito, la Profeco vigilará los precios en puntos de venta final y monitoreará a proveedores y comercializadores para asegurar que los beneficios se trasladen a los hogares.

El acuerdo llega después de una fuerte escalada del jitomate, cuyo precio se ubicó en algunos puntos hasta en 80 pesos (unos 4,6 dólares) por kilo, según productores, frente a pagos de 25 a 30 pesos (entre 1,4 y 1,6 dólares) en origen, una diferencia atribuida a intermediación, menor siembra, desabasto y mayor demanda externa.

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Sheinbaum ya había explicado que el alza se originó por heladas en Estados Unidos, que elevaron la demanda de jitomate mexicano, pese a la cuota compensatoria de 17,09 % impuesta por Washington desde julio de 2025.

La titular de Agricultura, Columba Jazmín López, añadió que el mercado también resintió heladas en Estados Unidos, granizo en zonas productoras mexicanas y plagas, por lo que el acuerdo busca estabilizar los precios a la baja, proteger la economía familiar y dar trato digno al campo.

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