Sheinbaum celebra acuerdo EEUU e Irán: “Esperemos que se firme realmente”

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria dice que, si el entendimiento se formaliza, habría impactos positivos en el escenario internacional y en el país, tras el anuncio difundido este lunes. (Infoabe-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió este lunes al acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente, y señaló que, de concretarse formalmente, podría tener efectos favorables para la economía global y para México.

Durante la conferencia “Mañanera del Pueblo”, la mandataria fue cuestionada sobre las implicaciones que tendría para el país un entendimiento entre ambas naciones que, de acuerdo con información difundida ese mismo día, busca poner fin al conflicto en Medio Oriente y permitir la reapertura del Estrecho de Ormuz.

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“Siempre que se construye paz en el mundo lo celebramos”

La presidenta expresó su expectativa de que el acuerdo pueda formalizarse en los próximos días. “Pues qué bueno, esperemos que se firme realmente este acuerdo, es esta semana. Siempre que se construye paz en el mundo lo celebramos”, declaró Sheinbaum.

De acuerdo con la mandataria, cualquier avance hacia la paz representa una noticia positiva para la comunidad internacional, ya que la construcción de acuerdos que reduzcan los conflictos armados suele tener efectos favorables a nivel global.

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Donald Trump dijo en la red social Truth que "toda una civilización morirá esta noche", en referencia al régimen iraní (Truth Social)

El precio del petróleo y su impacto en México

Sheinbaum destacó que el precio del petróleo se ubica actualmente alrededor de los 80 dólares por barril, luego de haber superado los 100 dólares durante los momentos de mayor tensión derivados del conflicto.

Según la presidenta, este comportamiento de los precios ayuda a las finanzas públicas de México, ya que actualmente el Gobierno federal subsidia el precio de la gasolina y el diésel al no cobrar el IEPS, o una parte de este impuesto, sobre dichos combustibles. Una eventual baja sostenida en los precios internacionales contribuiría, dijo, a que se restablezcan los ingresos federales.

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La reapertura de Ormuz, clave para el abasto mundial

La mandataria señaló que la posible normalización de las operaciones en el Estrecho de Ormuz podría contribuir a mejorar las condiciones del mercado energético internacional.

De acuerdo con reportes internacionales, por el Estrecho de Ormuz pasa cerca del 20% del petróleo que se comercializa a nivel mundial, por lo que su eventual cierre había generado no solo un alza en los precios, sino también problemas de acceso y abasto para distintas regiones, principalmente en Asia y Europa.

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Un acuerdo que ha generado polémica dentro de Estados Unidos

El proceso de negociación hacia este entendimiento ha estado marcado por cuestionamientos internos en Estados Unidos sobre el manejo del conflicto por parte del gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con análisis publicados por medios internacionales, tanto sectores conservadores como demócratas han expresado escepticismo respecto a los términos del posible acuerdo, en un conflicto que comenzó con escasa consulta al Congreso o al pueblo estadounidense. Asimismo, se ha señalado que la administración estadounidense ha enfrentado críticas por subestimar la capacidad de resistencia de Irán durante el conflicto.

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En el plano interno del gobierno estadounidense, el propio Trump pidió a sus representantes no apresurarse a cerrar un acuerdo, argumentando que “el tiempo está de su lado”, ante señalamientos de que podría estar a punto de firmar un pacto desfavorable.

Adicionalmente, trascendió que Trump expresó públicamente críticas hacia el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el marco de las negociaciones, lo que evidencia tensiones también con aliados de Washington en torno al proceso de paz.

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Hasta el momento, según los reportes disponibles, el acuerdo no representa un cese definitivo de las hostilidades en la región, y su implementación final dependerá de los próximos días, con la firma formal prevista para el viernes 19 de junio en Suiza.