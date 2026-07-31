Hallan a tres hombres torturados y casi decapitados en carretera de la Costa de Oaxaca

Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un estacionamiento en Tijuana, Baja California, donde se observan restos de cigarrillos en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó este viernes el hallazgo de tres hombres asesinados a machetazos, maniatados y con quemaduras en el cuerpo, sobre la carretera que une Santa Catarina Juquila con Yolotepec, en la región de la Costa.

El descubrimiento ocurrió la mañana del jueves 30 de julio, en el kilómetro 13+200 del paraje conocido como “El Portillo”, frente al acceso a la comunidad de Santa María Amialtepec. Las tres víctimas permanecen sin identificar. La Policía Vial Estatal fue la primera en notificar los hechos a la autoridad ministerial.

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Los cuerpos presentaban lesiones en el rostro, la cabeza y el cuello producidas por un arma cortocontundente —un machete—, además de quemaduras en distintas partes del cuerpo. Las víctimas estaban atadas de manos y pies, lo que indica que fueron sometidas antes de ser ejecutadas.

Fiscalía de Oaxaca abre carpeta por homicidio calificado con ventaja

La Fiscalía General del Estado (FGEO) inició de inmediato las investigaciones por el delito de homicidio calificado con ventaja. La dependencia desplegó un equipo multidisciplinario integrado por especialistas del Instituto de Servicios Periciales, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal de la Vicefiscalía Regional de la Costa.

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En su comunicado, la Fiscalía señaló que lleva a cabo “una investigación exhaustiva, aplicando protocolos científicos y técnicas especializadas para esclarecer los hechos, agotar todas las líneas de investigación y dar con quien o quienes resulten responsables”. La dependencia no ofreció más detalles sobre las circunstancias del crimen ni sobre posibles líneas de investigación.

Una cinta policial amarilla con la inscripción "Escena del crimen" demarca una zona investigada en el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tres hombres vestían ropa distinta al momento del hallazgo. El primero llevaba pantalón beige, sudadera azul y tenis negros; el segundo, pantalón de mezclilla azul y sudadera negra; el tercero portaba pantalón de mezclilla negro, playera café y chamarra negra.

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Vehículo Seat Ibiza incendiado en el lugar del hallazgo

Junto a los cadáveres, las autoridades encontraron un vehículo marca SEAT, tipo Ibiza, de color blanco, completamente incendiado sobre la cinta asfáltica. El automóvil fue asegurado como parte de las diligencias ministeriales. Los cuerpos estaban abandonados en las inmediaciones de la unidad.

El paraje El Portillo se ubica a unos 170 kilómetros de la capital del estado y a aproximadamente 100 kilómetros de Puerto Escondido, uno de los destinos turísticos más concurridos de la costa oaxaqueña. La zona conecta dos municipios separados por 14 kilómetros de carretera.

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Posible vínculo con el secuestro de un menor en Yolotepec

Autoridades de Santa María Yolotepec habían lanzado, horas antes del hallazgo, una alerta por la desaparición de un niño de 10 años. Los policías comunitarios del municipio lo rescataron la tarde del miércoles 29 de julio.

Trascendió que los tres cuerpos podrían estar relacionados con ese secuestro. La Fiscalía General de Oaxaca, hasta el cierre de esta edición, no confirmó ni desmintió ese vínculo.

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La cinta de seguridad con la leyenda "NO PASE - ESCENA DEL CRIMEN" acordonó una calle de México en la noche, donde yace un oficial de policía fallecido sobre el asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posible conexión entre ambos hechos —el rescate del menor y la aparición de los tres cadáveres— suma una variable al caso que las autoridades aún no han aclarado públicamente. La investigación se mantiene abierta en ese frente.

Cuatro homicidios en menos de 24 horas en la Costa de Oaxaca

El triple asesinato no fue el único hecho violento registrado en la región en ese período. La tarde del miércoles 29 de julio, Carlos C. S., de 36 años, fue encontrado sin vida con heridas de arma de fuego dentro de su vehículo, sobre la carretera federal que comunica San Pedro Pochutla con Puerto Escondido, a la altura de la comunidad de Valdeflores, en el municipio de Santa María Colotepec.

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Con esa muerte, la Costa de Oaxaca acumuló cuatro homicidios en menos de 24 horas. Todos los hechos ocurrieron en municipios de esa misma región.

Según datos de El Universal Oaxaca, el 74% de los homicidios dolosos en el estado se concentra en tres regiones: la Costa, los Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec. La Costa acumula por sí sola el 41% del total.

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La Fiscalía General del Estado informó que integra carpetas de investigación por cada uno de los casos. Las autoridades no precisaron si los distintos hechos violentos de esas horas guardan relación entre sí.