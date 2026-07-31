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Luchador golpea a aficionado que lo agredió durante función de lucha libre en Durango | Video

El altercado ocurrió durante la lucha estelar en Gómez Palacio y las imágenes rápidamente se hicieron virales

El gladiador mexicano fue señalado en cámara de video en una función en Durango, en donde al recibir el plena lucha una agresión por un fan al cual encaró y agredió.

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La lucha libre mexicana es reconocida por la intensa interacción que existe entre los gladiadores y el público. En cada función es habitual escuchar porras, abucheos, insultos, bromas e incluso provocaciones que forman parte del ambiente que caracteriza a este espectáculo. Sin embargo, en ocasiones esa pasión rebasa los límites y termina convirtiéndose en hechos de violencia.

Eso fue precisamente lo que ocurrió durante una función celebrada en la Arena Olímpico Laguna, en Gómez Palacio, Durango, donde el luchador independiente Gran Jefe IV terminó envuelto en una fuerte controversia luego de bajar del ring para enfrentar físicamente a un espectador que presuntamente le arrojó un objeto.

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Gran Jefe IV encaró a un espectador tras ser agredido desde las gradas; el momento quedó grabado y ya es viral.
Gran Jefe IV encaró a un espectador tras ser agredido desde las gradas; el momento quedó grabado y ya es viral.

Las imágenes del incidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y provocaron un intenso debate entre aficionados, quienes se dividieron entre quienes reprobaron la agresión y quienes consideraron que el fanático provocó la reacción del gladiador.

Todo ocurrió durante la lucha estelar

(Instagram / @fernando.morenomx)
(Instagram / @fernando.morenomx)

El altercado se registró mientras se disputaba la lucha principal de la función.

En ese combate se enfrentaban Hijo de Silver King y Dr. Wagner Jr. contra Difunto I y Gran Jefe IV, cuando de pronto un objeto proveniente de las gradas interrumpió momentáneamente el desarrollo del encuentro.

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De acuerdo con el video que circula en internet, una caja de plástico negra fue lanzada desde el público y alcanzó al luchador independiente, quien de inmediato perdió la calma y dirigió su mirada hacia la zona donde aparentemente se encontraba la persona responsable.

El luchador fue a encararlo

(Instagram / @fernando.morenomx)
(Instagram / @fernando.morenomx)

Sin esperar a que personal de seguridad interviniera, Gran Jefe IV, quien estaba debajo del ring caminó directamente hacia uno de los asistentes.

Las imágenes muestran cómo el supuesto aficionado intenta protegerse permaneciendo sentado y utilizando las piernas para mantener alejado al luchador, quien insistía en acercarse.

(Instagram / @fernando.morenomx)
(Instagram / @fernando.morenomx)

Después de algunos segundos de forcejeo, el gladiador consiguió conectar tres golpes en el rostro del espectador.

Durante el altercado también se observa a una mujer, quien aparentemente acompañaba al hombre agredido, intentando detener la pelea mientras le pedía al luchador que dejara de golpearlo.

El momento fue captado por varios asistentes y rápidamente comenzó a compartirse en plataformas digitales, donde acumuló miles de reproducciones en pocas horas.

El video dividió a los aficionados

(Instagram / @fernando.morenomx)
(Instagram / @fernando.morenomx)

Lejos de existir un consenso, el incidente provocó opiniones encontradas entre la comunidad luchística.

Mientras algunos usuarios condenaron cualquier tipo de agresión física fuera del ring, otros defendieron la reacción de Gran Jefe IV al considerar que ningún aficionado tiene derecho a lanzar objetos contra quienes están realizando su trabajo.

Entre los comentarios que más se repitieron en redes sociales destacan:

“El don se puso pedo y se le hizo facil lanzar la caja”.

“La neta se lo merecía ya que sí le alcanzo a pegar en la cara al Gran Jefe IV”.

“Cómo aficionados debemos respetar su trabajo y a los luchadores”.

“Así pasó con el L.A Park y uno de sus hijos, los aficionados se metieron, incluso les aventaron chela y éstos se defendieron con un buen cachetadón”.

Las publicaciones reflejan la división de opiniones sobre el comportamiento tanto del aficionado como del luchador.

No hay postura oficial

Hasta el momento, Gran Jefe IV no ha emitido ninguna declaración pública sobre lo ocurrido durante la función del 30 de julio.

De igual manera, la Arena Olímpico Laguna tampoco ha informado si habrá alguna investigación o sanción derivada del altercado.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa un tema que desde hace años genera debate dentro de la lucha libre: el límite entre la pasión del público y el respeto hacia quienes se presentan sobre el ring. Si bien el intercambio de gritos, burlas y provocaciones forma parte de la tradición del pancracio mexicano, los actos de violencia, tanto de aficionados como de luchadores, continúan siendo motivo de controversia cada vez que cruzan la línea del espectáculo y terminan en agresiones físicas.

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