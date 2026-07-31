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Reino Unido alerta por casos de “diarrea explosiva” en personas que viajaron a Quintana Roo

Se detectaron 67 casos de ciclosporiasis en personas que regresaron de vacaciones en México entre el 30 de abril y el 15 de julio

Lettuce is displayed for sale, amid reports of slumping consumer confidence in lettuce and other fresh produce during the current cyclosporiasis outbreak that has sickened thousands across the U.S., at a grocery store in Washington, D.C., U.S., July 24, 2026. REUTERS/Nathan Howard
Lettuce is displayed for sale, amid reports of slumping consumer confidence in lettuce and other fresh produce during the current cyclosporiasis outbreak that has sickened thousands across the U.S., at a grocery store in Washington, D.C., U.S., July 24, 2026. REUTERS/Nathan Howard
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Reino Unido detectó 67 casos de ciclosporiasis en personas que regresaron de vacaciones en México entre el 30 de abril y el 15 de julio, y la Secretaría de Salud respondió el 31 de julio con el anuncio de verificaciones sanitarias en establecimientos de Quintana Roo, porque la mayoría de los viajeros afectados se hospedó en hoteles de Cancún y la Riviera Maya que consumieron alimentos y bebidas dentro de esos complejos.

De esos 67 pacientes, 52 contaban con datos sobre los lugares que visitaron y 48 reportaron viaje a México antes de presentar síntomas. Otro caso tuvo antecedente de estancia en México y Estados Unidos, uno más viajó solo a Estados Unidos y otro había estado en Kenia.

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La autoridad británica advirtió que podrían aparecer más contagios en las siguientes semanas por el aumento estacional de viajes de turistas británicos a destinos mexicanos. También señaló que los casos vinculados con México compartieron un patrón: hospedaje en hoteles de Cancún y la Riviera Maya con consumo de alimentos y bebidas incluidos en paquetes de todo incluido.

La mayoría de los enfermos viajó a Cancún y la Riviera Maya

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La infección estuvo relacionada con el parásito Cyclospora cayetanensis, causante de una enfermedad intestinal que puede provocar diarrea acuosa o explosiva, dolor o cólicos abdominales, inflamación, náuseas, pérdida del apetito, pérdida de peso y fiebre leve. Los síntomas solieron aparecer entre dos y 14 días después del contagio.

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La Secretaría de Salud informó que el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional acordó con las autoridades británicas identificar los casos en viajeros con antecedente de visita a Quintana Roo. A partir de esa notificación, Cofepris, Senasica y la Dirección General de Epidemiología anunciaron visitas inmediatas de verificación a los establecimientos señalados.

La dependencia federal explicó que esas acciones buscaron investigar el posible origen de los casos reportados y reforzar la vigilancia sanitaria. También sostuvo que las indagatorias se desarrollaron con apego a protocolos y estándares internacionales para asegurar la solidez técnica de los análisis y la trazabilidad de los resultados.

La respuesta oficial de México incluyó otro dato: desde el 24 de julio, los análisis practicados por autoridades mexicanas y de Estados Unidos no habían identificado la presencia del parásito en las muestras recolectadas por ambos países. Esa revisión ocurrió mientras se mantenía la investigación sobre hoteles y posibles puntos de exposición.

Vista aérea lateral del Hotel Riu Palace de Cancún, un gran edificio blanco con cúpula, rodeado de piscinas, palmeras y la costa rocosa junto al mar turquesa.
Vista lateral del Hotel Riu Palace de Cancún en Quintana Roo, mostrando su impresionante arquitectura blanca junto a piscinas, palmeras y el vibrante mar Caribe bajo un cielo azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contagio se asoció con agua y alimentos contaminados

La ciclosporiasis se transmitió por el consumo de agua o alimentos contaminados, sobre todo frutas y verduras frescas que no fueron lavadas o desinfectadas de manera adecuada. La autoridad sanitaria británica precisó que no se trató de una enfermedad que pasara de una persona a otra, porque el parásito necesitó permanecer varios días en el ambiente antes de volverse infectante.

Entre los productos asociados con este tipo de contagio estuvieron ensaladas, hierbas frescas, frutas blandas y otros alimentos crudos. Un especialista en infectología explicó que el microorganismo se propagó por frutas, verduras y agua contaminadas con heces, y que necesitó de una a dos semanas en el entorno para poder infectar.

Ese mismo especialista detalló que la transmisión se favoreció por las precipitaciones y el clima húmedo. Añadió que una vía frecuente de exposición ocurrió mediante vegetales crudos como lechuga, cilantro y perejil, productos que pudieron contaminarse en los campos de cultivo.

Las recomendaciones emitidas para viajeros consistieron en beber agua embotellada, consumir alimentos bien cocidos y evitar fruta sin pelar, ensaladas, bayas y hierbas frescas sin cocinar cuando no existiera certeza sobre su preparación higiénica. También se pidió acudir con un médico e informar el historial de viaje en caso de presentar diarrea acuosa, fatiga, pérdida de apetito, pérdida de peso o malestares abdominales al regresar.

Estados Unidos también mantuvo una investigación abierta

La alerta coincidió con pesquisas sanitarias en Estados Unidos por la misma enfermedad. Un reporte incluido en la notificación británica indicó que el estado de Michigan acumuló más de 10 mil infecciones, mientras especialistas analizaban si algunos productos agrícolas procedentes del centro de México podían estar relacionados con parte de los contagios.

En otro recuento incorporado al mismo conjunto de información se indicó que en Estados Unidos se habían confirmado más de 1,600 casos dentro de un brote distinto, mientras en México el titular de la Secretaría de Salud David Kershenobich había reportado tres casos y descartado que existiera un brote nacional de ciclosporiasis como el observado en territorio estadounidense.

La autoridad británica no pidió cancelar ni evitar viajes a México. Su recomendación se centró en reforzar medidas de higiene con el agua, las frutas y los alimentos frescos durante las vacaciones, incluso dentro de hoteles de lujo con servicio todo incluido.

  • 67 casos de ciclosporiasis fueron detectados en viajeros que regresaron de México a Reino Unido entre el 30 de abril y el 15 de julio.
  • Cofepris, Senasica y la Dirección General de Epidemiología anunciaron verificaciones en establecimientos de Quintana Roo tras la notificación sanitaria.
  • México informó que desde el 24 de julio sus análisis y los de Estados Unidos no habían encontrado Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas.

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