Harfuch vincula máquinas tragamonedas en Edomex a grupos de ‘La Familia Michoacana’

Omar García Harfuch detalla ante la prensa el decomiso de miles de máquinas tragamonedas, resultado de operativos coordinados en el Estado de México. Crédito: Especial

Guardar

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atribuyó el reciente decomiso de tres mil 374 máquinas tragamonedas en 89 municipios del Estado de México a células delictivas. La operación, considerada el mayor aseguramiento de este tipo en el país, fue presentada durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

El secretario precisó que las máquinas aseguradas en la entidad mexiquense pertenecen a grupos locales. “En el caso del Estado de México, estaban relacionando con La Familia Michoacana”, afirmó ante los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

El titular de Seguridad señaló que operativos similares se han desplegado en otras entidades, como Sinaloa, donde la Guardia Nacional y el gobierno estatal han retirado numerosos dispositivos. Además, destacó que la Secretaría de Marina encabezó un importante aseguramiento en Mazatlán, reforzando la estrategia federal contra esta modalidad delictiva.

Con ello, remarcó que el decomiso en territorio mexiquense representa el mayor golpe a este esquema delictivo a nivel nacional. Sin embargo, destacó que la afiliación de los grupos responsables varía según la entidad federativa en que operan.

PUBLICIDAD

tragamonedas Edomex cateos FGJEM 5 mdp (especial)

<br>

Algunas de las máquinas aseguradas (FGE Michoacán)

La Operación “Dos de Bastos”: tres mil 374 máquinas en 10 días

La Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pusieron en marcha el primer despliegue de la Operación “Dos de Bastos” en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. El objetivo central fue combatir la exposición de niñas, niños y adolescentes a actividades adictivas e ilícitas.

Entre el 11 y el 20 de julio, las autoridades aseguraron tres mil 374 máquinas —de tipo cascada, botón, clásica y “pinball”— en 89 municipios de la entidad. El valor comercial de los dispositivos se estimó en 50 millones 610 mil pesos.

PUBLICIDAD

El Poder Judicial del Estado de México desplegó un número extraordinario de jueces de control para analizar 234 solicitudes de técnicas de investigación de cateo. Ese respaldo permitió cumplir en tiempo y forma con los objetivos del operativo.

Una vez aseguradas, las máquinas fueron embaladas en el lugar del hallazgo para preservar la cadena de custodia y trasladadas a instalaciones de la Fiscalía mexiquense. Los agentes del Ministerio Público extrajeron de su interior 9 toneladas y 697 kilogramos de monedas de distintas denominaciones, con un valor estimado de 9 millones de pesos.

PUBLICIDAD

Jalisco busca modificar el artículo 142-A del Código Penal estatal para sancionar a propietarios y operadores de establecimientos que expongan a niñas, niños y adolescentes a juegos de azar. Detrás de este tipo de negocios se ha documentado que también está el crimen organizado. (CUARTOSCURO)

El total de numerario y equipos asegurados en la operación sumó 59 millones 610 mil pesos. Esa cifra no incluye el valor de los indicios decomisados en el interior de una fábrica de tragamonedas: un inmueble, maquinaria, herramientas, equipos electrónicos, materias primas y un vehículo de gama alta.

El esquema criminal detrás de las máquinas

Las investigaciones de la Fiscalía mexiquense establecen que los grupos delincuenciales imponen los dispositivos bajo amenaza directa a los propietarios de los establecimientos. Si el dueño del negocio se niega, los criminales advierten que le causarán daño o le impedirán trabajar; si acepta, le entregan una “comisión” para convencerlo de que la actividad es lícita.

PUBLICIDAD

El fiscal José Luis Cervantes precisó que las máquinas no se colocan de forma espontánea. “Estas máquinas no están ahí por casualidad, son sembradas, son puestas de manera forzada por algunas organizaciones criminales de connotación nacional”, declaró durante la Conferencia del Pueblo en Toluca.

Los dispositivos no se limitan a pequeños comercios como tiendas de abarrotes, papelerías o farmacias. Las investigaciones detectaron que los grupos criminales también rentan locales exclusivos con más de 20 equipos en funcionamiento, ubicados en vías públicas y en el interior de centros comerciales.

PUBLICIDAD

tragamonedas Edomex cateos FGJEM 5 mdp (especial)

Del juego de azar al reclutamiento criminal

Los expedientes de investigación de la Fiscalía mexiquense documentan que, una vez que las personas desarrollan adicción al juego, distintos individuos les financian partidas y les generan adeudos. Con esa deuda como palanca, los reclutan para actividades como narcomenudeo, robo o “halconeo”.

Cervantes describió este mecanismo como un “círculo lamentable”. “Se tiene acreditado que cuando acuden a estos lugares, ante la falta de recursos, se les presta dinero, pero cuando no pueden pagar, se les recluta”, explicó el fiscal.

PUBLICIDAD

El esquema también incluye préstamos “gota a gota” dirigidos a quienes pierden sus recursos personales o familiares en las apuestas. Los blancos van desde niñas, niños y jóvenes hasta amas de casa, según los expedientes de la Fiscalía.

Operativos paralelos en Sonora y Michoacán

El 27 de julio, autoridades de Sonora y Michoacán aseguraron 143 máquinas tragamonedas en operativos distintos. Las acciones también permitieron retirar cámaras de videovigilancia clandestinas, decomisar narcóticos y equipos de cómputo, y detener a un hombre en Uruapan.

PUBLICIDAD

tragamonedas Edomex cateos FGJEM 5 mdp (especial)

En Nogales, Sonora, la Fiscalía estatal actuó con el apoyo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la Defensa, la Guardia Nacional y las policías estatal y municipal. Los agentes retiraron 26 máquinas e incautaron ocho cámaras tipo “parásito” colocadas en postes de telefonía y electricidad para monitorear los movimientos de las autoridades.

En Michoacán, la Fiscalía estatal ejecutó 10 órdenes de cateo en Uruapan y aseguró 49 máquinas, dosis de mariguana, teléfonos celulares y casquillos de arma de fuego. Miguel Ángel “N”, de 32 años, quedó detenido y a disposición del Ministerio Público.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán aseguró otras 68 máquinas en el municipio de Huandacareo como parte del seguimiento a la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Con ese decomiso, Michoacán acumuló 117 dispositivos retirados en esa jornada.

Próximos pasos legales y mecanismos de denuncia

La Operación “Dos de Bastos” se sustenta en delitos del fuero común: extorsión, encubrimiento por receptación, apología del delito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía del Estado de México dará vista a la Fiscalía General de la República conforme lo establece la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

La Fiscalía mexiquense iniciará además el procedimiento de destrucción de las máquinas con base en la Ley para la Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio del Estado de México. La dependencia puso a disposición de la ciudadanía el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, la línea 800 702 8770 y la aplicación FGJEdomex, disponible de forma gratuita para sistemas iOS y Android.