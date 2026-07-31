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Captan a Harry Styles cruzando “horrible” Reforma como todo un chilango

Usuarias en redes sociales viralizaron el clip y señalaron que el británico ya parecía mexicano por la manera en la que se le ha visto en la CDMX

El cantante Harry Styles es captado cruzando Reforma en la Ciudad de México. Se le observa caminando entre el tráfico de vehículos detenidos y en movimiento, que incluye automóviles de varios colores y un metrobus. Otros peatones y un motociclista también transitan por la vía. El video muestra una escena de tránsito urbano con edificios modernos de fondo.

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La visita de Harry Styles a la Ciudad de México generó revuelo en redes sociales luego de que se viralizó un video donde el cantante fue captado cruzando Paseo de la Reforma sin respetar el semáforo y en medio de una avenida repleta de vehículos.

El breve clip, de apenas cinco segundos, causó furor entre sus seguidores, quienes no tardaron en comparar su comportamiento con el de cualquier capitalino al enfrentarse al tráfico de la CDMX.

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La escena se sumó al fenómeno social que desató la presencia del británico en la capital, donde sus movimientos han sido seguidos y documentados por fans y curiosos desde su llegada para la serie de conciertos programados en el Estadio GNP Seguros.

Así cruzó Harry Styles Paseo de la Reforma

El video difundido la mañana del 31 de julio de 2026, mostró a Harry Styles cruzando de manera apresurada y desordenada la transitada vialidad.

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harry styles reforma cdmx -México- 31 julio
Usuarios captaron a Harry Styles en CDMX (Captura de pantalla/X)

En las imágenes, el cantante avanzó entre camiones y automóviles y pasó frente a un Metrobús.

Testigos captaron cómo Styles sorteó los vehículos. La grabación fue compartida en X (antes Twitter) y rápidamente acumuló más de 18 mil vistas.

El gesto fue interpretado como una adaptación espontánea a la vida urbana en la capital mexicana, donde la prisa y el tráfico suelen orillar a los peatones a arriesgarse en los cruces.

Un usuario describió la escena: “El wey cree que aquí tenemos la misma cultura de su país de ‘el peatón va primero’”.

Así reaccionaron las redes sociales: “Te cruzas bien feo, Harry”

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Comentarios como “te cruzas bien feo, Harry, igual como un mexicano” o “no tiene una semana en México y Harry ya se comporta como mexicano jajaja” se repitieron entre los usuarios, quienes encontraron en la anécdota una muestra de la integración del cantante a la vida citadina.

Vista panorámica de los aficionados que llegaron a Paseo de la Reforma para disfrutar del partido y las celebraciones. (Gob CDMX)
Vista panorámica de los aficionados que llegaron a Paseo de la Reforma para disfrutar del partido y las celebraciones. (Gob CDMX)

Algunos seguidores bromearon sobre el riesgo del cruce: “Se cruza feo porque están detrás de él, como si no supiéramos que ni ve el cruce, solo hace rápido”.

Otros hicieron referencia al espíritu aventurero de Styles: “Cuando lo vea lo voy a regañar”. “Él es mexicano de corazón”.

El video propició comparaciones con el actuar cotidiano de los capitalinos: “Ora, pinche Harry jajajaj”. “Te cruzas bien feo, Harry, igual como un mexicano”.

La anécdota se viralizó, generando memes y reacciones que celebraron la naturalidad con la que el artista asumió el caos vial, mientras algunos usuarios recordaron la importancia de la seguridad peatonal en la ciudad.

Otros momentos de Harry Styles en la CDMX

La estadía de Harry Styles en la Ciudad de México ha estado marcada por múltiples encuentros con fans y situaciones virales.

Una mujer consume taquitos en un establecimiento con paredes de azulejos. En pantalla, un texto superpuesto indica 'Pov: Estas comiendo taquitos muy cerca de Harry Styles'. La mujer exhibe gestos faciales mientras come. En el fondo de la escena, dos hombres están sentados en una mesa, uno de ellos con una gorra negra. Este video es un contenido de redes sociales que presenta una situación desde el punto de vista de la protagonista. Termina con la mujer mirando a cámara.

Días antes, el cantante fue visto comiendo en los famosos Tacos Orinoco, donde compartió mesa con parte de su staff y accedió a tomarse fotos con algunos seguidores.

La salida fue documentada por varios asistentes y se viralizó en redes sociales como muestra de su cercanía con el público local.

En otro episodio, Styles pidió a una fan que dejara de seguirlo por la ciudad y reclamó por la invasión de su espacio personal, un gesto que fue captado en video y replicado en plataformas digitales.

La suma de estos momentos ha consolidado la presencia de Styles como uno de los fenómenos más seguidos de la temporada en la capital mexicana. Cada aparición pública, desde sus paseos por la ciudad hasta su interacción con los fans, sigue alimentando el entusiasmo previo a sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros.

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