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Cómo será el ‘examen de control’ para ingresar a la UNAM y quiénes podrían realizarlo

El rector indicó que comenzará de inmediato la organización del examen y pidió a los aspirantes revisar si son convocados

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La UNAM financiará las becas Elisa Acuña con sus propios recursos (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que aplicará un ‘examen de control' para continuar las incripciones a licenciatura, luego de que se suspendió el proceso de ingreso 2026 tras detectar anomalías en los resultados de las pruebas de admisión de este año.

Eduardo Bárzana, presidente de la Comisión Técnica de Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, ofreció una serie de recomendaciones para comprobar los resultados del examen de ingreso inicial.

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Entre las recomendaciones destacó la realización del examen de control, así como el perfil de los aspirantes por podrían ser convocados a realizar dicha prueba.

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, indicó que con base a esto comenzará de inmediato la organización del examen de control, con el objetivo de comenzar el próximo ciclo escolar “sin alterar el calendario ya aprobado”.

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“Habiendo recibido esta recomendación, considero muy adecuado el recurrir a un examen de control para verificar resultados por presuntas irregularidades. Esta posibilidad está contemplada en la propia convocatoria al proceso de selección para primer ingreso 2026-2027“, dijo.

Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido una fecha para realizar el nuevo examen, por lo que pidió a los aspirantes mantenerse atentos a los diversos canales de comunicación de la Universidad para saber si son convocados y cuándo.

¿Cómo será el examen de control?

De acuerdo con el rector, el examen de control no será una nueva prueba, sino que será un ejercicio “para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que los puso en ventaja con relación a las y los demás aspirantes”.

En este sentido, Lomelí ofreció una disculpa a las y los aspirantes “que, habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar el examen de control”, insisitiendo en que se considera necesario “para dar certeza y garantizar la equidad” en el proceso de ingreso.

Asimismo, hizo un llamado a no hacer trampa y a confiar en sus habilidades para aprobar el examen.

“Tengan la confianza que obtendrán un buen resultado y que confirmarán su ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México”, puntualizó.

El presidente de la Comisión Técnica recomendó que el exámen de control sea presencial “bajo el formato más conveniente para poder procesarlo lo más pronto posible”.

Mencionó que podría ser “con versiones diferentes”, que resulten suficientes para el número de turnos y aspirantes.

¿Quiénes podrían realizar el examen?

Eduardo Bárzana también recomendó convocar a las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM en la convocatoria 2026 mediante el examen original.

Asimismo, recomendó convocar a quienes obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026 al mismo programa, plantel y modalidad.

Argumentó que “de esta manera, la universidad ofrecerá una oportunidad de participar en el examen de control a quienes ya recibieron un primer aviso de selección y a quienes, alcanzando los puntajes referidos en el párrafo anterior, pudieron haber sido no seleccionados como consecuencia de las irregularidades detectadas”.

¿Qué pasará si apruebas el examen de control?

El presidente de la Comisión Técnica dijo que en caso de aprobar el examen de control, se asignen los lugares de ingreso a partir del resultado obtenido.

“Este examen de control es un mecanismo dentro del proceso de selección vigente, que parte de los resultados obtenidos en el examen en línea para determinar a quienes se les aplica este medio de verificación.

“Con esta recomendación, la comisión técnica busca reconocer a quienes obtuvieron el examen original un resultado favorable, invitándolos a continuar en el proceso de ingreso”, concluyó.

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