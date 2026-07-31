Alice Oseman, autora de Heartstopper, conquista la CDMX: cientos de fans asisten a su primer encuentro en el país

Alice Oseman en la CDMX. ( especial - @heartstopper_updates_)

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Entre hojas de otoño de colores y una euforia inigualable por parte del público mexicano, el pasado 30 de julio, la Ciudad de México le dio la bienvenida a Alice Oseman, una de las autoras más reconocidas de la literatura juvenil por su novela gráfica Heartstopper.

La capital del país se convirtió en el cierre de su gira literaria, la cual celebra el final de su obra después de 7 años desde el lanzamiento del primer tomo, siendo un evento muy emotivo para la escritora inglesa y sus seguidores mexicanos.

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Desde las primeras horas del jueves, las fanáticas y fanáticos que lograron obtener una entrada para la presentación, se congregaron a las afueras del Teatro Esperanza Iris, para comenzar hacer la fila que les daría acceso al recinto desde las 16:00 horas.

Con outfits inspirados en los personajes del libro e intercambios de freebies, los asistentes crearon un espacio de emoción y convivencia entre fans, transformando la espera en un momento de conexión entre lectores.

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Alice Oseman causa euforia entre el público mexicano

Alrededor de las 17:00 horas, Alice Oseman salió al escenario acompañada de un gran recibimiento lleno de ovaciones por parte de todos los presentes, quienes llevaban años esperando por este encuentro. “Alice, hermana, ya eres mexicana”, fue una de las frases más exclamadas, la cual demuestra toda la alegría por su visita en tierras mexicanas.

La creadora de Heartstopper inició el encuentro con una dinámica de integración en la que, a través de cartas con la imagen de los personajes del libro, el público eligió a su favorito mediante gritos y aplausos.

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Al terminar esta actividad, comenzaron las preguntas enfocadas en su carrera como escritora e ilustradora de esta obra que marcó la vida de muchas personas pertenecientes a la comunidad LGBT+, así como más detalles sobre la historia de amor entre Nick y Charlie y el final de la saga después de seis volúmenes.

Alice Oseman se presentó en la Ciudad de México como parte de su gira promocional de Heartstopper. (Samantha Godínez - INFOBAE México)

Una de las declaraciones más destacadas fue su vínculo con este universo, en el cual ha trabajado más de una década, poniendo su esfuerzo y dedicación en cada uno de los ejemplares que miles de fanáticos han adoptado como un lugar seguro.

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“Es algo muy especial para mí. Es un proyecto en el que he trabajado durante diez años; empezó como algo pequeño, un proyecto paralelo, y ahora ha crecido tanto que me encuentro en una sala como esta, rodeado de tanta gente”, expresó Oseman.

Asimismo, aseguró que el mensaje central de estos libros nunca ha cambiado, siendo la una de las premisas principales: “no importa por qué momentos oscuros o difíciles estés pasando en la vida, siempre es posible encontrar alegría, luz y esperanza en medio de todo ello”.

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El vínculo de los lectores mexicanos con Heartstopper

El denominado “fenómeno Heartstopper” ha cruzado fronteras y marcado a toda una generación en México y el resto del mundo. La relación de los lectores con esta obra va más allá de un simple gusto: representa un vínculo de identificación con personajes y experiencias escritas que los han acompañado y ayudado en momentos difíciles de su vida.

“Es algo realmente especial. O sea, nunca imaginé que Heartstopper llegaría a significar tanto para la gente. Cuando empecé a crear Heartstopper, solo quería contar la historia de Nick y Charlie, y explorar cómo se conocieron y cómo se enamoraron. Realmente no pensé que afectaría a tantas personas, especialmente a gente de todas las generaciones; no solo a los adolescentes. Pero es algo realmente especial escucharlo una y otra vez. Cada vez que alguien se acerca para contarme cómo les ha ayudado Heartstopper, la experiencia sigue siendo verdaderamente especial y hermosa. Así que estoy muy, muy agradecida”, afirmó la autora.

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En cuanto a los desafíos de su creación, manifestó que el principal reto fue encontrar el equilibrio entre mostrar problemas reales de una manera auténtica y realista y mantener el tono esperanzador y optimista de la historia.

“Y eso puede ser realmente difícil a veces, porque para mostrar las cosas con autenticidad, a veces hay que adentrarse en terrenos oscuros. Pero creo que mi enfoque consiste en analizar esos temas y determinar cuánto mostrar, cuánto contar y cuánto tiempo dedicar a esos momentos”, reflexionó.

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