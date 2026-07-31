Aseguran presunto rancho de reclutamiento del crimen organizado en Zapopan: hay seis detenidos

El rancho asegurado en San Francisco de Ixcatán contaba con armas, equipo táctico, vehículos y cámaras de vigilancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aseguramiento de un rancho presuntamente utilizado por el crimen organizado para el reclutamiento de personas en San Francisco de Ixcatán, Zapopan, volvió a poner bajo los reflectores una de las modalidades que más preocupa a las autoridades en Jalisco: la captación de víctimas mediante falsas ofertas de trabajo, muchas de ellas con origen en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque.

Durante un operativo, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un predio de aproximadamente 30 hectáreas, donde fueron detenidos seis hombres, además del decomiso de armas, cartuchos, equipo táctico, vehículos y diversos objetos que ahora forman parte de una carpeta de investigación.

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Aunque las autoridades no han informado qué organización criminal operaba el inmueble, el caso ocurre en un contexto en el que las corporaciones de seguridad han advertido sobre el incremento de esquemas de reclutamiento forzado mediante engaños.

Hallan armas, cámaras y objetos utilizados para permanecer en el predio

Durante la inspección del rancho, los militares localizaron armas de fuego, cartuchos útiles y equipo táctico, además de artículos que podrían indicar la permanencia de varias personas en el lugar.

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Entre los objetos asegurados había cubetas, colchones, colchonetas, una casa de campaña, ropa y sillones, así como diversos vehículos que serán sometidos a peritajes.

Las autoridades detuvieron a seis hombres durante el operativo realizado por el Ejército Mexicano en Zapopan. Crédito: SSP Durango

Uno de los hallazgos que llamó la atención fue la existencia de varias cámaras de videovigilancia, lo que hace presumir que el inmueble era monitoreado constantemente para controlar los accesos y vigilar los alrededores.

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El predio se encuentra en la comunidad de San Francisco de Ixcatán, en el municipio de Zapopan, y tiene como referencia un lienzo charro ubicado en la parte posterior del terreno.

Las investigaciones ahora buscarán determinar si el sitio era utilizado para concentrar, adiestrar o reclutar personas para integrarlas a una organización criminal.

La Nueva Central Camionera, punto de captación mediante engaños

El aseguramiento del rancho coincide con la alerta que mantienen las autoridades sobre la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque, considerada uno de los principales puntos donde grupos delictivos captan víctimas mediante supuestas ofertas de empleo.

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Apenas el pasado fin de semana, una joven de 22 años fue rescatada por policías municipales antes de acudir a una entrevista laboral que presentaba diversas irregularidades.

La Nueva Central Camionera de Tlaquepaque continúa bajo vigilancia por casos de reclutamiento mediante falsas ofertas de empleo. (Facebook)

La mujer relató a los oficiales que había sido citada por un supuesto empleador, pero comenzó a desconfiar después de que su madre le advirtiera sobre inconsistencias en la oferta, como la falta de información sobre la empresa, el tipo de trabajo y el horario inusual de la entrevista.

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Tras escuchar su testimonio, los policías determinaron que existían indicios de un posible intento de reclutamiento mediante engaños y decidieron resguardarla para evitar que acudiera al encuentro.

Van 87 personas rescatadas en año y medio

De acuerdo con la Policía de Tlaquepaque, 87 personas han sido auxiliadas durante el último año y medio tras acudir a la Nueva Central Camionera engañadas por falsas vacantes laborales.

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Las víctimas, en su mayoría jóvenes provenientes de distintos estados del país, son atraídas con promesas de empleo bien remunerado, transporte y hospedaje gratuitos. Sin embargo, al llegar al punto de encuentro descubren que las condiciones ofrecidas no existen o pierden contacto con quienes las citaron.

Las autoridades han advertido que este mecanismo ha sido utilizado por organizaciones criminales para captar personas y obligarlas a integrarse a sus filas.

En ese contexto, el aseguramiento del rancho en Zapopan podría aportar información relevante sobre la operación de estas redes de reclutamiento, por lo que peritos y agentes ministeriales analizarán las armas, vehículos, cámaras de vigilancia y demás indicios encontrados en el inmueble para determinar si existe relación con otros casos denunciados en la entidad.

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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades reiteraron el llamado a la población a verificar cualquier oferta de empleo, desconfiar de propuestas que prometan altos salarios sin requisitos claros y solicitar apoyo de las corporaciones de seguridad cuando detecten situaciones sospechosas, especialmente en terminales de transporte donde se han documentado múltiples intentos de captación mediante engaños.