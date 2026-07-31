Natalia Jiménez, Los Askis y Millonario encabezan la Feria de la Torta 2026 en CDMX

La entrada es gratuita y el evento estará disponible del 29 de julio al 2 de agosto de este año. (Composición Instagram: Askisinsternacional/Natalia Jiménez Oficial/ Millonario oficial Mx)

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Natalia Jiménez, Los Askis y Flans encabezan los conciertos gratuitos del Torta Fest 2026 en la Ciudad de México, un festival que en su edición 21 reúne gastronomía de ocho países.

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, presentó oficialmente el evento con un nombre renovado: Torta Fest 2026. La sede es la explanada de la alcaldía, en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena.

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La entrada es gratuita y el evento estará disponible del 29 de julio al 2 de agosto de este año.

El logro conmemora una torta de 570 kilogramos y 7 metros de largo en la Feria de la Torta edición número 21 (Facebook/AlcaldiaVCarranza)

Cartel musical con géneros para todos los gustos

Entre los artistas confirmados figuran Flans, Natalia Jiménez, Aarón y su Grupo Ilusión, La Sonora Dinamita, Los Askis, Grupo Yaguarú, Grupo Con Alma de Mujer y el rapero Millonario. (FB/AlcaldiaVCarranza)

El festival confirma más de una docena de actos en vivo a lo largo de cinco días. El pop, la cumbia, el rap y la música tropical conviven en una programación que no tiene costo de acceso.

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Entre los artistas confirmados figuran Flans, Natalia Jiménez, Aarón y su Grupo Ilusión, La Sonora Dinamita, Los Askis, Grupo Yaguarú, Grupo Con Alma de Mujer y el rapero Millonario.

La cartelera también incluye espectáculos de imitación: Jaime Varela recrea a Juan Gabriel y Víctor Jackson se presenta caracterizado como Michael Jackson.

Cartelera completa de conciertos del Torta Fest 2026

Miércoles 29 de julio

Grupo Con Alma de Mujer (inauguración)

Rayito Colombiano

Flans

Jueves 30 de julio

Aarón y su Grupo Ilusión

Viernes 31 de julio

La Sonora Dinamita

Grupo Yaguarú

Sábado 1 de agosto

Laureano Brizuela

Millonario

Domingo 2 de agosto

Danny Frank

Natalia Jiménez

Los Askis

Durante el evento (días por confirmar)

Jaime Varela (imitador de Juan Gabriel)

Víctor Jackson (imitador de Michael Jackson)

Horarios y cierres estelares por día

El miércoles 29 de julio, día inaugural, el recinto abrió a las 15:00 horas. Del jueves al domingo el horario es de 10:00 a 22:00 horas.

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Flans abrió la programación estelar el miércoles. El jueves 30, Aarón y su Grupo Ilusión tomaron el escenario a las 20:00 horas.

El sábado 1 de agosto, Millonario cierra la noche a partir de las 22:00 horas. El domingo 2, Natalia Jiménez sube al escenario a las 21:00 horas y Los Askis cierran el festival a las 23:00 horas.

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Más de 100 expositores y precios desde $50 pesos

(FB: Alcaldía Venustiano Carranza)

La oferta gastronómica reúne a más de 100 expositores de ocho países. Los precios arrancan en $50 pesos para las opciones más sencillas y llegan hasta $400 pesos en las versiones más elaboradas.

La entrada al recinto no tiene costo para ninguna de las actividades del festival.

Récord Guinness, tortas de 10 estados y presencia de Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la inauguración del Torta Fest 2026 el miércoles 29 de julio junto a la alcaldesa Evelyn Parra. Durante el acto, Brugada subrayó que la capital cuenta con alrededor de 10 mil negocios dedicados a la venta de tortas y que el platillo representa una fuente de empleo para miles de familias.

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Como parte de la apertura, se preparó una megatorta de 100 metros de longitud que al concluir el pesaje oficial registró más de 1.7 toneladas, con lo que se informó que se superó el récord Guinness buscado.

La oferta gastronómica reúne expositores de 10 estados —entre ellos Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Puebla y Michoacán— y de países como Cuba, Colombia, Argentina, España, Alemania, China y República Dominicana. En los puestos hay desde tortas de jamón, milanesa, pierna, pastor y cochinita pibil hasta guajolotas, cemitas y opciones gourmet. Los precios van de $50 a $400 pesos.

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Un cartel promociona La Torta Fest 2026 en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, donde se busca establecer un récord Guinness con una torta de 100 metros de longitud. (Alcaldía Venustiano Carranza/Facebook)

Cómo llegar al Torta Fest 2026

La sede es la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena.

La ruta más directa en transporte público es la Línea 5 del Metrobús: la estación Venustiano Carranza queda frente al recinto. También es posible llegar en Metro por la Línea 4, bajando en Fray Servando y caminando unos 15 minutos por la avenida del mismo nombre. La Línea 1 del Metro tiene parada en Moctezuma, a unos 10 minutos a pie.

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Qué comer, cuánto cuesta y qué más hay en el Torta Fest

La oferta gastronómica reúne a más de 100 expositores de 10 estados de la República —Jalisco, Veracruz, Yucatán, Tamaulipas, Puebla, Sinaloa, Oaxaca, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México— y de países como Cuba, Colombia, Argentina, España, Alemania, China, Uruguay, Venezuela y República Dominicana.

En los puestos hay tortas de jamón, milanesa de pollo o res, pierna, pastor, cochinita pibil, ahogada, chilaquiles, longaniza, salchicha y carnitas, además de guajolotas y cemitas. Los precios van de $50 a $400 pesos; la entrada al recinto no tiene costo.

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Los organizadores también instalaron un espacio del programa Adoptatón, con el respaldo del Hospital Veterinario y la Clínica Veterinaria de la alcaldía, donde se promueve la adopción responsable de perros y gatos rescatados. El festival incluye, además, talleres y demostraciones culinarias en vivo con torteros profesionales.

La alcaldesa Evelyn Parra proyecta una asistencia de 600 mil visitantes a lo largo de los cinco días y una derrama económica superior a 50 millones de pesos para los comerciantes y expositores participantes. En la edición de 2022, la feria recibió entre 300 mil y 350 mil personas.

Los organizadores recomiendan llegar con anticipación, en especial durante el fin de semana y en los horarios de los conciertos. Algunos expositores podrían no aceptar pagos con tarjeta, por lo que se sugiere llevar efectivo.