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Los mejores memes que dejó la UNAM al ordenar nuevo examen de ‘control’ presencial tras anomalías: “Se viene repechaje”

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar al anuncio

UNAM repetirá examen de admisión a la licenciatura
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El anuncio de la UNAM sobre la realización de un examen de control presencial a nivel licenciatura desató una oleada de memes en redes sociales.

Usuarios aprovecharon el momento para compartir imágenes y comentarios que reflejan tanto la sorpresa como la frustración de quienes deberán volver a presentar la prueba. La reacción digital se volvió tendencia en cuestión de minutos y llenó las plataformas de humor e ironía.

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UNAM anuncia repetición del examen de admisión

La decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México surge tras detectar irregularidades en el proceso anterior y todos los aspirantes deberán acudir nuevamente a una sede presencial para repetir el examen.

El anuncio impacta a miles de jóvenes que ya se sentían universitarios y que ahora deberán prepararse otra vez para buscar un lugar en la máxima casa de estudios.

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El examen de control fue anunciado por la UNAM (Captura de pantalla/X)

En conferencia de prensa, la institución educativa remarcó que tras la detección de resultados atípicos en la aplicación previa, realizada en línea,se llevó a la conformación de una Comisión Técnica para revisar el proceso.

¿Quiénes deberán repetir el examen?

El nuevo examen está dirigido a quienes recibieron aviso de selección en la primera convocatoria, así como a quienes obtuvieron un puntaje mínimo requerido entre 2021 y 2026 para el mismo programa, modalidad y plantel.

La UNAM enfatizó que esta decisión no implica una imputación directa de conducta irregular a ningún aspirante, ya que el análisis estadístico solo identifica alteraciones generales, no casos individuales.

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El examen de control fue anunciado por la UNAM (Captura de pantalla/X)

Las inscripciones y la entrega de documentos permanecerán suspendidas hasta que concluya la nueva evaluación, y los lugares de ingreso se asignarán únicamente a partir de los resultados obtenidos en este proceso de control. La institución reiteró su compromiso con la equidad y la transparencia.

Memes y comentarios inundan las redes tras el anuncio

Las redes sociales se llenaron de imágenes y frases irónicas sobre el anuncio.

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El examen de control fue anunciado por la UNAM (Captura de pantalla/X)

Muchos usuarios enfocaron su creatividad en quienes habrían hecho trampa. Un meme muestra a un bebé vestido con la camiseta de la UNAM, llorando desconsoladamente. La imagen lleva la frase:

“Los tramposos del Examen de Admisión de la UNAM que ya se sentían universitarios, después de escuchar que harán de nuevo el examen en forma presencial”.

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El examen de control fue anunciado por la UNAM (Captura de pantalla/X)

En otra publicación, un usuario comenta:

“El cabrón que hizo trampa en el examen de la UNAM viendo que va a tener que ir al repechaje tal y como a Mikel Arriola le hubiera encantado”, acompañado por la foto de un perrito con expresión triste.

La alusión a la repesca recuerda la dificultad extra que implica volver a competir por un lugar.

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El examen de control fue anunciado por la UNAM (Captura de pantalla/X)

El tema del “repechaje” se repite en varias cuentas. Un video muestra a una persona con gesto serio y la leyenda:

“El wey que hizo trampa en la UNAM viendo que tiene que hacer otro examen pero presencial”.

La referencia al futbol y a los sistemas de liguilla también aparece: “Habrá liguilla, ascenso y descenso en el Apertura 2026 de la UNAM”, bromea otro usuario junto a la imagen de un mariachi y Juan Gabriel.

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El examen de control fue anunciado por la UNAM (Captura de pantalla/X)

Algunos comentarios mezclan la noticia con temas del futbol mexicano.

“El cabrón que hizo trampa en el examen de la UNAM viendo que tiene que jugar repechaje”, dice el texto sobre la imagen de un futbolista en la banca, con cara de resignación.

La comunidad digital retomó la narrativa de competencia y segunda oportunidad para ironizar sobre la situación.

No faltaron quienes compararon el caso con eventos internacionales. “MUNDIAL 2030 con 367 SELECCIONES. Yo viendo el REPECHAJE de la UNAM en 2026”, se lee en otro meme donde un personaje toma café, observando con calma lo que sucede.

La reacción de aspirantes y comunidad

Entre las frases más repetidas se encuentra el sentimiento de sorpresa y resignación:

“Ya me veía en la Facultad y ahora a estudiar otra vez”, escribe un usuario. Otros piden claridad sobre las nuevas fechas y sedes. La preocupación por el tiempo invertido y la incertidumbre se expresa en comentarios como: “¿Y ahora otra vez a pagar camión y hospedaje para ir al examen?”

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El examen de control fue anunciado por la UNAM (Captura de pantalla/X)

La UNAM no ha detallado cuántos aspirantes se verán afectados ni el impacto en el calendario escolar. Mientras tanto, la conversación digital sigue en aumento. Los memes funcionan como vía de desahogo ante la noticia y como termómetro del humor con que la comunidad universitaria enfrenta los retos.

Las autoridades universitarias reiteran que la decisión busca proteger la integridad del proceso y dar certeza a quienes participan. La expectativa ahora se centra en el anuncio de las nuevas fechas y en cómo responderán los aspirantes ante este nuevo reto.

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