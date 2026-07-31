Él será el nuevo líder de ‘Los R’s’ tras la detención del R1: arrestos han debilitado a grupo del CJNG, afirma Harfuch

En septiembre de 2012 capturaron a Ramón y Rafel Álvarez Ayala, identificados como El R1 y El R2 del CJNG, sin embargo siguieron operando, el R1 fue capturado nuevamente ayer jueves 30 de julio de 2026 Foto: Sedena

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Rafael Álvarez Ayala, El R-2, asumiría el liderazgo de Los Rs tras la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R-1”, según Omar García Harfuch, la operación debilitó a una de las células del Cártel Jalisco Nueva Greneración (CJNG) señaladas por autoridades federales y de Michoacán como responsable del asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo.

El relevo dentro de esa estructura no implicaba el fin de sus operaciones. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que el grupo seguía activo bajo otros mandos y que debía continuar la presión de las fuerzas federales en la región, luego de una serie de operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

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La indagatoria sobre el homicidio de Manzo ya había derivado en 31 detenidos, entre ellos “El R-1”, Jorge Armando Gómez Sánchez, “El Licenciado” o “El Contador”, y Alejandro Baruc Castellanos Villafaña, “El K-OZ”. Para las autoridades, esa red mostró el tamaño de la estructura criminal que operaba entre Michoacán y Jalisco.

Rafael, ubicado como el R2, integranmte del CJNG, fue detenido en septiembre del 2012, sin embargo siguieron eperando, ahora él se quedará como el líder de Los R's tras la captura de su hermano Ramón el R1 Foto: Sedena

García Harfuch sostuvo que la detención del principal líder representó “una afectación importante”. En sus palabras: “Sería su hermano el R2. Sí siguen operando otros mandos y es una célula criminal que hay que seguir debilitando, sin embargo ya está detenido su líder principal”.

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Rafael Álvarez Ayala ya había sido detenido desde 2012 por su papel dentro del CJNG

El nombre de Rafael Álvarez Ayala apareció públicamente desde septiembre de 2012, cuando fuerzas federales detuvieron en Jalisco a los tres hermanos Álvarez Ayala en un doble operativo. Desde entonces fue identificado como presunto lugarteniente del CJNG y responsable de dirigir células de esa organización en ese estado.

Las autoridades también lo señalaron como encargado de proveer vehículos para actividades ilícitas. Fue capturado en un fraccionamiento de Zapopan junto con dos de sus colaboradores más cercanos, uno de ellos su hermano Jesús Santiago Álvarez Ayala, quien había compurgado una pena por robo de vehículo.

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Al momento de su detención, Rafael Álvarez Ayala declaró que recibía órdenes directas de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. También reconoció que colaboraba con Ramón Ángel Álvarez Ayala para el envío de droga sintética a Estados Unidos.

Además, contaba con una orden de reaprehensión por delitos de daños y lesiones. También estaba vinculado a dos averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público de la Federación adscrito a la SIEDO.

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A los tres hermanos se les atribuyó la organización y ejecución de bloqueos e incendios de vehículos ocurridos el 25 de agosto de ese año en la zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Colima. Pese a esas detenciones de 2012, con el tiempo recuperaron su libertad.

Los Rs operaban en Michoacán y Jalisco con una estructura familiar

Las investigaciones identificaron a Los Rs como una célula cuyo nombre provenía de los hermanos Ramón Ángel, Rafael y Jesús Santiago Álvarez Ayala. Los tres integraban la cúpula de esa estructura con presencia en Apatzingán, Uruapan, Morelia y otras zonas de Michoacán, además de mantener operaciones en Jalisco.

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Con el paso de los años, las autoridades volvieron a ubicarlos como operadores de peso dentro del CJNG. A esa célula se le atribuyeron actividades de narcotráfico, extorsión, homicidios, cobro de piso y agresiones contra productores en distintas regiones de Michoacán.

La indagatoria también ubicó vínculos familiares con la política local. Los tres presuntos líderes eran hermanos de Roldán Álvarez Ayala, exalcalde perredista de Apatzingán, actual consejero estatal de Morena y excolaborador del gobierno de Leonel Godoy en Michoacán.

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Pese a ese entorno, el fiscal de Michoacán con licencia Carlos Torres Piña sostuvo en distintas ocasiones que no existían indicios de un móvil político en el asesinato de Carlos Manzo. La línea principal apuntó a que el crimen habría sido ordenado directamente por integrantes de la célula como parte de sus actividades delictivas.

La investigación por el asesinato de Carlos Manzo alcanzó a operadores, sicarios y funcionarios

Ramón Ángel Álvarez Ayala fue identificado por las autoridades como líder de la célula y como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio del exedil. También fue señalado Jorge Armando Gómez Sánchez, líder regional del CJNG, como otro de los presuntos responsables intelectuales.

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Entre los arrestados también estuvo Samuel García Rivero, exdirector de Relaciones Públicas de Carlos Manzo, investigado por presuntamente compartir la agenda privada del exalcalde con integrantes del grupo criminal. La lista incluyó taxistas, presuntos distribuidores de droga y operadores logísticos que habrían facilitado el atentado o servido de enlace entre los mandos y los sicarios.

Las capturas alcanzaron además a Jaciel Antonio Herrera Torres, “El Pelón”, y Gerardo Rodríguez, “El Congo”, acusados de reclutar a los hombres armados que ejecutaron el ataque. Según la fiscalía, algunos de esos sicarios fueron reclutados en un centro de rehabilitación para adicciones en Uruapan y después fueron asesinados por el propio CJNG.

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También fueron detenidos familiares de “El K-OZ”, una operadora conocida como “La Tía”, un agente de la Policía de Investigación y un elemento de la Guardia Civil de Michoacán. Para las autoridades, la captura de “El R-1” permitió desarticular una parte de la estructura responsable del crimen, aunque la investigación seguía abierta para reconstruir toda la cadena de mando.

El R-2 fue señalado por Omar García Harfuch como el posible sucesor de “El R-1” al frente de Los Rs .

La célula fue vinculada con el asesinato de Carlos Manzo y con delitos como narcotráfico, extorsión, cobro de piso y homicidios.

La investigación acumuló 31 detenidos, incluidos mandos del CJNG, operadores logísticos, sicarios y funcionarios presuntamente involucrados.