Gobernador de Durango propuso que la cartilla de vacunación completa sea un requisito para la educación básica

Entre 1 y 4 años, los niños representan el grupo más vulnerable al sarampión, según datos actualizados de la Secretaría de Salud

El gobernador de Durango propone la cartilla de vacunación completa como requisito para inscribir niños en escuelas básicas ante el brote de sarampión. | (Crédito: Jesús Aviles/Infobae México)

Ante el incremento de casos de sarampión en las 32 entidades del país, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, planteó que la cartilla de vacunación completa sea un requisito obligatorio para la inscripción en escuelas de educación básica, como guardería, preescolar y primaria.

La propuesta fue presentada durante una reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con gobernadores y titulares de las Secretarías de Salud estatales, cuyo objetivo fue homologar la información sobre el virus y coordinar acciones frente al brote.

De acuerdo con Villegas, su iniciativa se enlaza con la estrategia nacional de vacunación y busca “cuidar la salud de las niñas y niños”. En un video difundido por el propio mandatario estatal, en el que muestra su participación en el encuentro, se escucha a la presidenta responder: “Estoy de acuerdo”.

Poder federal y estatal unifican criterios frente al sarampión

Durante su conferencia de este jueves 12 de febrero, Sheinbaum informó sobre los resultados del encuentro.

“Les informo, de todas maneras, que el día de ayer a las 12:00 —como les platicamos— nos reunimos con todos los gobernadores y sus secretarios de Salud, junto con el Gabinete de Salud y la secretaria de Gobernación, y unificamos los criterios y estamos en total coordinación”, señaló.

(Crédito: Noticias de la UAM
(Crédito: Noticias de la UAM Cuajimalpa)

La mandataria explicó que la reunión tuvo como finalidad que “haya la misma información en todos lados y que no haya problema de que en un lado se dice una cosa, en otro lado otra, porque este no es un asunto político, es un asunto de que todos tengamos la misma información en todos lados”.

Como parte de los acuerdos, se designó un enlace por cada estado para la distribución de vacunas y la difusión de información oficial. Además, anunció que a partir de la próxima semana se colocarán cartelones informativos en las escuelas para mantener al tanto a las familias sobre el brote de sarampión.

Más de 9 mil casos confirmados en México

De acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Salud, al corte del 11 de febrero se registran 9 mil 187 casos acumulados confirmados de sarampión en México, así como 28 defunciones.

Las cifras indican que las niñas y niños de entre 1 y 4 años conforman el grupo más vulnerable. Ante este escenario de salud pública, el gobierno federal ha priorizado a las infancias como el primer sector en recibir la vacuna.

Las consecuencias de no vacunar
Las consecuencias de no vacunar a menores de edad contra el sarampión pueden llevar a los niños a sufrir graves consecuencias en su salud. (Foto: Composición - Infobae/Renato SIlva)

Durante la misma conferencia, Eduardo Clark García, subsecretario de la Secretaría de Salud, explicó que los menores de seis meses aún no han tenido oportunidad de vacunarse, ya que el esquema habitual inicia a los 12 meses de edad. Sin embargo, se ha detectado un incremento en la transmisión del virus en este grupo.

El funcionario advirtió que estos bebés son quienes presentan mayor riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad.

DurangoSarampióncartilla de vacunacióninfanciasPolítica Mexicanamexico-noticias

