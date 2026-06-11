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Siete ejercicios que puedes hacer en tu departamento para bajar de peso sin correr

Descubre cómo transformar tu departamento en el lugar ideal para ponerte en forma con ejercicios sencillos y efectivos

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Ilustración de una mujer haciendo una estocada frente a un espejo en una sala, con una colchoneta, bandas de resistencia y mancuernas. Un gato duerme en la ventana.
La clave está en la constancia y la buena técnica, incluso en espacios pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la búsqueda de perder peso desde casa, los ejercicios funcionales y de fortalecimiento muscular se convierten en la mejor opción para quienes viven en departamentos y quieren evitar correr.

Instituciones como Mayo Clinic, MedlinePlus y los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) coinciden en que la clave está en la constancia, la técnica correcta y el aprovechamiento del espacio disponible.

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Siete ejercicios efectivos para espacios pequeños

La Mayo Clinic recomienda ejercicios que se adaptan a cualquier departamento y ayudan a quemar calorías sin necesidad de correr ni usar aparatos costosos.

El propio peso corporal y el movimiento constante son suficientes para generar resultados visibles si se mantiene una rutina regular.

Sentadillas, desplantes, flexiones, plancha, abdominales, jumping jacks y subir escalones forman la base de una rutina integral, según especialistas citados por la Mayo Clinic y MedlinePlus.

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Estos ejercicios trabajan los principales grupos musculares y activan el metabolismo, lo que favorece la pérdida de peso y mejora la salud cardiovascular.

Sentadillas para piernas y glúteos

Las sentadillas son uno de los ejercicios más completos y fáciles de realizar en casa. Fortalecen piernas y glúteos, además de mejorar la estabilidad general.

La Mayo Clinic recomienda mantener la espalda recta y bajar hasta que los muslos estén paralelos al piso, repitiendo entre doce y quince veces por serie.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las sentadillas fortalecen piernas y glúteos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desplantes para equilibrio y fuerza

Los desplantes, también llamados zancadas, fortalecen piernas, glúteos y abdomen. Se recomienda alternar las piernas y cuidar la alineación de rodillas y tobillos.

Según MedlinePlus, este ejercicio ayuda a tonificar y a mejorar el equilibrio en espacios reducidos.

Una mujer de cabello castaño recogido en cola de caballo realiza un desplante en un salón con suelo de madera clara, sofá beige y plantas de interior.
Los desplantes, también llamados zancadas, fortalecen piernas, glúteos y abdomen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Flexiones para trabajar el torso

Las flexiones de pecho activan pectorales, brazos y abdomen. Se pueden hacer en su versión tradicional o apoyando rodillas si es necesario.

La Mayo Clinic señala que realizar tres series de diez a quince repeticiones contribuye al fortalecimiento muscular y al gasto calórico.

Hombre joven haciendo flexiones en una colchoneta gris, grabado por un smartphone en trípode con aro de luz. Manos en el suelo, pesas visibles a la izquierda.
Las flexiones de pecho activan pectorales, brazos y abdomen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plancha para el abdomen y zona lumbar

La plancha fortalece el abdomen, la zona lumbar y los hombros. Solo se requiere una colchoneta o tapete y mantener el cuerpo recto, apoyado en antebrazos y puntas de los pies.

MedlinePlus recomienda mantener la postura de veinte a cuarenta y cinco segundos por serie.

Es un ejercicio que muchas personas hacen mal
La plancha fortalece el abdomen, la zona lumbar y los hombros. (Freepik)

Abdominales para fortalecer la zona media

Las variantes de abdominales, como crunches o bicicleta, ayudan a fortalecer la zona media.

La CDC sugiere realizar tres series de quince a veinte repeticiones para activar los músculos abdominales y mejorar la postura.

Mujer realizando un crunch abdominal en una colchoneta gris. Está acostada boca arriba, con los pies apoyados en una pared blanca y los brazos cruzados.
Las variantes de abdominales, como crunches o bicicleta, ayudan a fortalecer la zona media. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jumping jacks para activar el corazón

Los jumping jacks son ejercicios cardiovasculares de bajo impacto que elevan la frecuencia cardíaca y queman calorías rápidamente.

Basta con separar y juntar las piernas mientras se alzan los brazos por encima de la cabeza.

MedlinePlus recomienda hacerlos en intervalos cortos para mantener la intensidad sin ocupar mucho espacio.

Mujer en ropa deportiva haciendo jumping jacks, con brazos extendidos sobre su cabeza y piernas abiertas, en una sala con sofá y estanterías.
Los jumping jacks son ejercicios cardiovasculares de bajo impacto que elevan la frecuencia cardíaca y queman calorías rápidamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Subir escalones para trabajar piernas y glúteos

Subir y bajar escalones, ya sea en las escaleras del edificio o usando un banco resistente, permite simular el ejercicio cardiovascular sin salir a correr.

La Mayo Clinic destaca que este movimiento fortalece piernas y glúteos y contribuye a la quema de calorías si se realiza de manera constante.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Subir y bajar escalones, ya sea en las escaleras del edificio o usando un banco resistente, permite simular el ejercicio cardiovascular sin salir a correr. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Constancia y técnica: las claves del éxito

Las tres fuentes consultadas coinciden en que la constancia es más importante que la intensidad para lograr resultados sostenibles.

La Mayo Clinic señala que una persona de setenta y tres kilogramos puede quemar entre doscientas y cuatrocientas calorías por hora al realizar estos ejercicios.

La CDC recomienda al menos ciento cincuenta minutos de actividad física moderada a la semana, que pueden distribuirse en sesiones de treinta minutos cinco veces por semana.

MedlinePlus enfatiza la importancia de mantener la técnica correcta en cada repetición y de adaptar la rutina al nivel de cada persona.

Los especialistas sugieren descansar cuando sea necesario y ajustar la dificultad para evitar lesiones.

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