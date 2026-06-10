Congreso ratifica a Roberto Lazzeri como embajador de México en EEUU: principal responsabilidad será la “soberanía”

Roberto Lazzeri fue ratificado como embajador de México en Estados Unidos. (X/@robertolazzeri)

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la ratificación de Roberto Lazzeri Montaño como embajador de México en los Estados Unidos, con un respaldo de 27 votos a favor y ocho en contra. La votación en el pleno reflejó una mayoría clara a favor de la propuesta, permitiendo que Lazzeri Montaño ocupe la representación diplomática ante el gobierno estadounidense.

Luego de su toma de protesta en el Senado de la República, el diplomático fue cuestionado por medios de comunicación sobre la posibilidad de que el T-MEC no se renueve, por lo que aludió a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, “cabeza fría ante todo”.

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Adelantó que respecto al proceso que sigue la posible renovación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, la semana que viene habrá una segunda ronda de negociaciones, y una tercera para el 20 de julio.

El embajador aseguró que tocará a México hacer “esa labor de convencimiento” priorizando el mensaje de que el acuerdo tiene beneficios para los tres países, “Norteamérica es más fuerte con este tratado”.

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