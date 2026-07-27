Quién es Mariana Ochoa, ex OV7 y una de las habitantes sorpresa de La Casa de los Famosos México 2026

La cantante que creció frente a las cámaras como parte de uno de los grupos de pop más exitosos de México llega a La Casa de los Famosos. (La Casa de los Famosos México)

Mariana Ochoa llega a La Casa de los Famosos México 2026 con más de tres décadas de carrera en el espectáculo, una agencia de influencers que fundó durante la pandemia y dos hijos que, según ella misma ha contado en entrevistas, llegaron cuando ya no los esperaba. Su nombre sigue ligado a OV7, el grupo de pop en español que marcó la infancia y la adolescencia de millones de mexicanos desde finales de los años ochenta, aunque hoy su historia va mucho más allá de ese capítulo colectivo.

Nació el 19 de febrero de 1979 en la Ciudad de México con el nombre completo de Mariana Yolanda Ochoa Reyes. A los nueve años se integró a La Onda Vaselina, agrupación infantil que interpretaba repertorios inspirados en el musical Vaselina y canciones de corte escolar, con presencia constante en televisión y espectáculos en vivo. Esa incorporación significó crecer frente a las cámaras: ensayos, giras, entrevistas y la presión de un público que la observaba cambiar de niña a adolescente.

PUBLICIDAD

De OV7 a la televisión mexicana

En 1997 el grupo cambió de nombre a OV7 para acompañar el crecimiento de sus integrantes y dirigirse a un público más joven. La propuesta incorporó coreografías más elaboradas, temas centrados en el amor juvenil y una estética distinta a la etapa infantil. Ochoa fue una de las caras femeninas más reconocibles de esa transición, y el grupo se posicionó como uno de los conjuntos de pop en español más exitosos de México y Latinoamérica.

Creció en los escenarios con La Onda Vaselina, grabó discos con EMI y Warner, protagonizó telenovelas y fundó su propia agencia durante la pandemia; ahora enfrenta el encierro más mediático de la televisión mexicana. (Fotos: Ig/@soymarianaochoa, Fb/OV7)

En 2003, OV7 se separó por primera vez. Para entonces, Ochoa ya tenía un contrato con TV Azteca para protagonizar tres telenovelas, entre ellas La hija del jardinero, emitida entre 2003 y 2004, donde también cantó el tema principal. Otras producciones en las que actuó incluyen Top Models y Amor sin condiciones. Quienes la recibieron en entrevistas recientes confesaron sorpresa ante la extensión de su carrera actoral, que el público suele subestimar frente a su imagen de exintegrante de OV7.

PUBLICIDAD

Dos álbumes solistas y un regreso a la composición

Tras salir del grupo, Ochoa grabó el álbum Yo Soy en 2004 con EMI Music y Luna Llena el 21 de septiembre de 2007 con Warner Music. Ambas producciones la posicionaron como intérprete fuera del formato colectivo. El título de su primer disco, Yo Soy, puede leerse como una afirmación de identidad individual frente al “nosotros” de los años en OV7.

Más de dos décadas después, regresó al estudio para grabar un EP de seis canciones que fusiona pop con sonidos del regional mexicano y elementos urbanos. En ese material se presentó también como compositora, un rol que no había explorado con la misma visibilidad en sus trabajos anteriores. Su catálogo en Spotify incluye sencillos como “Te mandé a la goma”, “Déjame el tequila”, “México mágico (¡Ponte el sombrero!)” y “Te vuelvo a elegir”, entre otros.

PUBLICIDAD

El negocio que nació con la pandemia

La cantante y empresaria mexicana llega al reality con más de 30 años de trayectoria, un negocio de marketing digital que abrió en pandemia y una historia personal que ha contado frente a las cámaras sin filtros. (Instagram: @programahoy)

En marzo de 2020, con la mitad del espectáculo de la gira del 30 aniversario de OV7 ya montada, la emergencia sanitaria por Covid-19 obligó a posponerlo todo. Ochoa decidió buscar alternativas. Fundó EM Media Agency, una agencia que trabaja con marcas, famosos e influencers en campañas de marketing y contenidos digitales. “Esta cosa muy moderna de hoy en día”, la describió ella misma en una entrevista.

La agencia la convirtió en gestora y estratega, no solo en figura frente a la cámara. Su experiencia como integrante de un grupo con décadas de manejo de fans, prensa y sponsors le dio herramientas para entender cómo se construye y monetiza la influencia en redes sociales. En su cuenta de Instagram @soymarianaochoa celebró haber superado los dos millones de vistas con uno de sus videos, reconociendo explícitamente el papel de los medios digitales en su carrera actual.

PUBLICIDAD

“OV7 no se separa”: la aclaración que ella misma hizo en 2023

Aunque algunas fuentes enciclopédicas registran una separación del grupo en 2023, Ochoa aclaró ese año que OV7 no se disuelve, sino que atraviesa una pausa. Señaló que desde el primer regreso del grupo en 2010, con el álbum Primera Fila de Sony Music, la unión entre sus integrantes ha sido constante, y que siempre han funcionado como un equipo. La distinción entre “separación” y “pausa” no es menor: define si el público debe despedirse de OV7 o simplemente esperar.

Este 2026, Mariana Ochoa ingresó a la casa más famosa de México. (@LaCasaFamososMx)

Dos matrimonios, dos hijos y la maternidad

En su vida personal, Ochoa se ha casado dos veces. De su segundo matrimonio con Patricio de la Peña, abogado y político en Quintana Roo, nacieron sus hijos Valentina y Salvador. En una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino de Imagen Televisión, contó que quedó embarazada de Valentina antes de casarse, y que la pareja formalizó la relación cuando la niña tenía seis meses.

PUBLICIDAD

El divorcio llegó en 2018. En el programa de Adela Micha, Ochoa explicó que la falta de comunicación fue la raíz de los problemas, agravada por la distancia: él vivía en Cancún, ella en la Ciudad de México. Hoy tiene una relación con Mauricio Vaca. En distintas entrevistas ha contado que en algún momento pensó que nunca podría ser madre. La llegada de Valentina y luego de Salvador contradijo ese temor.