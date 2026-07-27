México

Así quedaron conformadas las habitaciones de La Casa de los Famosos México 2026: “Ibiza”, “Malibú” y “Tulúm”

La cuarta temporada del reality estrenó tres cuartos temáticos: “Ibiza”, “Malibú” y “Tulum”

Guardar
Google icon
Karina Torres, Fede Vigevani y Aldo Rendón fueron los primeros capitanes de la temporada y tuvieron en sus manos la conformación de los tres cuartos temáticos que debutan esta edición: Tulum, Malibú e Ibiza. (RS)
Karina Torres, Fede Vigevani y Aldo Rendón fueron los primeros capitanes de la temporada y tuvieron en sus manos la conformación de los tres cuartos temáticos que debutan esta edición: Tulum, Malibú e Ibiza. (RS)

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México arrancó este domingo 26 de julio con sus 18 participantes repartidos por primera vez en tres cuartos temáticos —Ibiza, Malibú y Tulum—, una novedad estructural que la producción diseñó para moldear desde el primer día las alianzas y tensiones del juego.

Poco antes de las 23:00 horas, las puertas de la casa se cerraron con todos los habitantes adentro. La distribución de los cuartos no fue decisión de los productores ni de los concursantes: una dinámica de pelotas al azar determinó quiénes serían los tres capitanes, elegidos previamente por el público, y a ellos correspondió decidir con quiénes compartirían habitación.

PUBLICIDAD

Tres capitanes, tres cuartos, tres mundos distintos

Los primeros capitanes de la temporada son Karina Torres, al frente de Tulum; Fede Vigevani, a cargo de Malibú; y Aldo Rendón, líder de Ibiza. Cada uno asumió la responsabilidad de conformar su grupo desde la primera noche, lo que convierte a esta dinámica en el primer movimiento estratégico de la edición.

La productora Rosa María Noguerón explicó que la casa fue renovada para acomodar el aumento de participantes respecto a ediciones anteriores. Hasta la tercera temporada, la distribución se dividía en dos dormitorios; ahora, con tres, cada espacio tiene una identidad visual propia que va más allá de la decoración.

PUBLICIDAD

Por primera vez en su historia, el reality distribuyó a sus 18 habitantes en tres dormitorios con identidades visuales distintas; los capitanes elegidos por el público decidieron mediante una dinámica de azar quiénes formarían parte de cada grupo.
Por primera vez en su historia, el reality distribuyó a sus 18 habitantes en tres dormitorios con identidades visuales distintas; los capitanes elegidos por el público decidieron mediante una dinámica de azar quiénes formarían parte de cada grupo.

Tulum, Ibiza y Malibú: tres habitaciones diferentes

Tulum está inspirado en el Caribe mexicano: tonos azules y verdes que evocan el mar y las olas. Ibiza apuesta por el estilo mediterráneo, con colores claros y cálidos. Malibú toma las playas californianas como referencia, con una paleta de naranja, azul y amarillo acompañada de vegetación.

Más allá de la estética, la casa conserva los espacios que ya son parte del formato: sala, comedor, cocina, jardín, alberca, jacuzzi, gimnasio y confesionario, todos con ajustes para recibir a los 18 habitantes de esta edición.

Así quedaron distribuidos los cuartos

Ibiza: quedó conformado por Aldo Rendón, Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Yanet García, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro.

Malibú: lo integran Fede Vigevani, Massad, Gema, Ximena Herrera, Flor Vigna y Yahir.

Tulum: reúne a Karina Torres, Memo Schutz, Brianda, Arantza, Mariana Ochoa y Moisés.

La temporada arrancó con una gala transmitida a las 20:30 horas con Galilea Montijo nuevamente como conductora principal. Odalys Ramírez y Diego de Erice encabezarán las galas diarias, mientras que Wendy Guevara, Marie Claire Harp y Ricardo Margaleff participarán en los programas especiales.

Logo tridimensional del programa La Casa de los Famosos México con letras grandes y gruesas en azul brillante sobre un fondo abstracto y borroso.
Con tres cuartos temáticos inspirados en el Caribe mexicano, el Mediterráneo y las playas de California, la cuarta temporada del reality arrancó con una dinámica que puso en manos de los capitanes la primera gran decisión del juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción ya anticipa que la distribución de los cuartos será uno de los ejes del juego: la convivencia forzada dentro de cada habitación definirá pactos, fricciones y estrategias que los 18 participantes deberán gestionar a lo largo de toda la temporada.

Lista completa de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026

  • Mariana Ochoa — Cantante y actriz
  • Luis Chaparro — Creador de contenido
  • Gema Garoa — Actriz y conductora
  • Yanet García — Actriz y Health Coach
  • Memo Schutz — Comentarista y conductor
  • Brianda Deyanara — Creadora de contenido
  • Fede Vigevani — Creador de contenido
  • Ese Pérez — Creador de contenido
  • Arantza Ruiz — Actriz
  • Masad Altamimi — Creador de contenido
  • Flor Vigna — Actriz y cantante
  • Yahir — Cantante
  • Cynthia Klitbo — Actriz
  • Moisés Peñaloza — Actor
  • Aldo Rendón — Fashion Stylist
  • Ximena Herrera — Actriz
  • Karina Torres — Creadora de contenido
  • Ernesto Laguardia — Actor

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos 4LCDLFMCuarto TulúmCuarto IbizaCuarto Malibúmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Quién es Mariana Ochoa, ex OV7 y una de las habitantes sorpresa de La Casa de los Famosos México 2026

La cantante que creció frente a las cámaras como parte de uno de los grupos de pop más exitosos de México llega a La Casa de los Famosos

Quién es Mariana Ochoa, ex OV7 y una de las habitantes sorpresa de La Casa de los Famosos México 2026

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 27 de julio

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 27 de julio

Resultados del Chispazo de hoy 26 de julio: todos los números ganadores del último sorteo

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Resultados del Chispazo de hoy 26 de julio: todos los números ganadores del último sorteo

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 27 de julio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 27 de julio de 2026

Galilea Montijo deslumbra con vestido de 65,000 microcristales y filamentos LED en el estreno de La Casa de los Famosos México 2026

El vestido tipo second skin, con filamentos que brillan en dorado, plata y azul, fue diseñado por Iann Dey y estilizado por Jessica Marmolejo

Galilea Montijo deslumbra con vestido de 65,000 microcristales y filamentos LED en el estreno de La Casa de los Famosos México 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: detienen a presunto individuo relacionado con la muerte de dos agentes en San Luis Potosí

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: detienen a presunto individuo relacionado con la muerte de dos agentes en San Luis Potosí

La Fiscalía de San Luis Potosí detiene a un presunto implicado tras el ataque en La Pila

El mapa financiero del CJNG: los estados y sectores donde opera su red empresarial

Gobierno de México mantiene intervención permanente en 19 comunidades de la Montaña de Guerrero por la violencia

Fuerzas Federales detienen a 6 presuntos integrantes de Los Deltas durante operativos en Zapopan, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Los habitantes ya eligieron sus habitaciones

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Los habitantes ya eligieron sus habitaciones

Ernesto Laguardia: éstas son sus telenovelas y películas más famosas

Quiénes son los 18 participantes de La Casa de los Famosos México 2026: lista completa

Quién es Mariana Ochoa, ex OV7 y una de las habitantes sorpresa de La Casa de los Famosos México 2026

Galilea Montijo deslumbra con vestido de 65,000 microcristales y filamentos LED en el estreno de La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Isaac del Toro revela el mayor sacrificio de su carrera tras conquistar el podio del Tour de Francia

Isaac del Toro revela el mayor sacrificio de su carrera tras conquistar el podio del Tour de Francia

Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: México se mantiene en primer lugar con 43 preseas

México deja escapar ventaja ante Colombia y obtiene plata en polo acuático femenil de Santo Domingo 2026

Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por convertirse en el primer mexicano en el podio del Tour de France

Claressa Gwoat Shields defiende a David Benavidez y le manda contundente respuesta a Canelo Álvarez: “Es 100% mexicano real”