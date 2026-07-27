Así quedaron conformadas las habitaciones de La Casa de los Famosos México 2026: “Ibiza”, “Malibú” y “Tulúm”

Karina Torres, Fede Vigevani y Aldo Rendón fueron los primeros capitanes de la temporada y tuvieron en sus manos la conformación de los tres cuartos temáticos que debutan esta edición: Tulum, Malibú e Ibiza. (RS)

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México arrancó este domingo 26 de julio con sus 18 participantes repartidos por primera vez en tres cuartos temáticos —Ibiza, Malibú y Tulum—, una novedad estructural que la producción diseñó para moldear desde el primer día las alianzas y tensiones del juego.

Poco antes de las 23:00 horas, las puertas de la casa se cerraron con todos los habitantes adentro. La distribución de los cuartos no fue decisión de los productores ni de los concursantes: una dinámica de pelotas al azar determinó quiénes serían los tres capitanes, elegidos previamente por el público, y a ellos correspondió decidir con quiénes compartirían habitación.

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Tres capitanes, tres cuartos, tres mundos distintos

Los primeros capitanes de la temporada son Karina Torres, al frente de Tulum; Fede Vigevani, a cargo de Malibú; y Aldo Rendón, líder de Ibiza. Cada uno asumió la responsabilidad de conformar su grupo desde la primera noche, lo que convierte a esta dinámica en el primer movimiento estratégico de la edición.

La productora Rosa María Noguerón explicó que la casa fue renovada para acomodar el aumento de participantes respecto a ediciones anteriores. Hasta la tercera temporada, la distribución se dividía en dos dormitorios; ahora, con tres, cada espacio tiene una identidad visual propia que va más allá de la decoración.

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Por primera vez en su historia, el reality distribuyó a sus 18 habitantes en tres dormitorios con identidades visuales distintas; los capitanes elegidos por el público decidieron mediante una dinámica de azar quiénes formarían parte de cada grupo.

Tulum, Ibiza y Malibú: tres habitaciones diferentes

Tulum está inspirado en el Caribe mexicano: tonos azules y verdes que evocan el mar y las olas. Ibiza apuesta por el estilo mediterráneo, con colores claros y cálidos. Malibú toma las playas californianas como referencia, con una paleta de naranja, azul y amarillo acompañada de vegetación.

Más allá de la estética, la casa conserva los espacios que ya son parte del formato: sala, comedor, cocina, jardín, alberca, jacuzzi, gimnasio y confesionario, todos con ajustes para recibir a los 18 habitantes de esta edición.

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Así quedaron distribuidos los cuartos

Ibiza: quedó conformado por Aldo Rendón, Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Yanet García, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro.

Malibú: lo integran Fede Vigevani, Massad, Gema, Ximena Herrera, Flor Vigna y Yahir.

Tulum: reúne a Karina Torres, Memo Schutz, Brianda, Arantza, Mariana Ochoa y Moisés.

La temporada arrancó con una gala transmitida a las 20:30 horas con Galilea Montijo nuevamente como conductora principal. Odalys Ramírez y Diego de Erice encabezarán las galas diarias, mientras que Wendy Guevara, Marie Claire Harp y Ricardo Margaleff participarán en los programas especiales.

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Con tres cuartos temáticos inspirados en el Caribe mexicano, el Mediterráneo y las playas de California, la cuarta temporada del reality arrancó con una dinámica que puso en manos de los capitanes la primera gran decisión del juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción ya anticipa que la distribución de los cuartos será uno de los ejes del juego: la convivencia forzada dentro de cada habitación definirá pactos, fricciones y estrategias que los 18 participantes deberán gestionar a lo largo de toda la temporada.

Lista completa de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Ochoa — Cantante y actriz

Luis Chaparro — Creador de contenido

Gema Garoa — Actriz y conductora

Yanet García — Actriz y Health Coach

Memo Schutz — Comentarista y conductor

Brianda Deyanara — Creadora de contenido

Fede Vigevani — Creador de contenido

Ese Pérez — Creador de contenido

Arantza Ruiz — Actriz

Masad Altamimi — Creador de contenido

Flor Vigna — Actriz y cantante

Yahir — Cantante

Cynthia Klitbo — Actriz

Moisés Peñaloza — Actor

Aldo Rendón — Fashion Stylist

Ximena Herrera — Actriz

Karina Torres — Creadora de contenido

Ernesto Laguardia — Actor