Así quedaron conformadas las habitaciones de La Casa de los Famosos México 2026: “Ibiza”, “Malibú” y “Tulúm”

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México arrancó este domingo 26 de julio con sus 18 participantes repartidos por primera vez en tres cuartos temáticos —Ibiza, Malibú y Tulum—, una novedad estructural que la producción diseñó para moldear desde el primer día las alianzas y tensiones del juego.
Poco antes de las 23:00 horas, las puertas de la casa se cerraron con todos los habitantes adentro. La distribución de los cuartos no fue decisión de los productores ni de los concursantes: una dinámica de pelotas al azar determinó quiénes serían los tres capitanes, elegidos previamente por el público, y a ellos correspondió decidir con quiénes compartirían habitación.
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Tres capitanes, tres cuartos, tres mundos distintos
Los primeros capitanes de la temporada son Karina Torres, al frente de Tulum; Fede Vigevani, a cargo de Malibú; y Aldo Rendón, líder de Ibiza. Cada uno asumió la responsabilidad de conformar su grupo desde la primera noche, lo que convierte a esta dinámica en el primer movimiento estratégico de la edición.
La productora Rosa María Noguerón explicó que la casa fue renovada para acomodar el aumento de participantes respecto a ediciones anteriores. Hasta la tercera temporada, la distribución se dividía en dos dormitorios; ahora, con tres, cada espacio tiene una identidad visual propia que va más allá de la decoración.
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Tulum, Ibiza y Malibú: tres habitaciones diferentes
Tulum está inspirado en el Caribe mexicano: tonos azules y verdes que evocan el mar y las olas. Ibiza apuesta por el estilo mediterráneo, con colores claros y cálidos. Malibú toma las playas californianas como referencia, con una paleta de naranja, azul y amarillo acompañada de vegetación.
Más allá de la estética, la casa conserva los espacios que ya son parte del formato: sala, comedor, cocina, jardín, alberca, jacuzzi, gimnasio y confesionario, todos con ajustes para recibir a los 18 habitantes de esta edición.
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Así quedaron distribuidos los cuartos
Ibiza: quedó conformado por Aldo Rendón, Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Yanet García, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro.
Malibú: lo integran Fede Vigevani, Massad, Gema, Ximena Herrera, Flor Vigna y Yahir.
Tulum: reúne a Karina Torres, Memo Schutz, Brianda, Arantza, Mariana Ochoa y Moisés.
La temporada arrancó con una gala transmitida a las 20:30 horas con Galilea Montijo nuevamente como conductora principal. Odalys Ramírez y Diego de Erice encabezarán las galas diarias, mientras que Wendy Guevara, Marie Claire Harp y Ricardo Margaleff participarán en los programas especiales.
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La producción ya anticipa que la distribución de los cuartos será uno de los ejes del juego: la convivencia forzada dentro de cada habitación definirá pactos, fricciones y estrategias que los 18 participantes deberán gestionar a lo largo de toda la temporada.
Lista completa de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026
- Mariana Ochoa — Cantante y actriz
- Luis Chaparro — Creador de contenido
- Gema Garoa — Actriz y conductora
- Yanet García — Actriz y Health Coach
- Memo Schutz — Comentarista y conductor
- Brianda Deyanara — Creadora de contenido
- Fede Vigevani — Creador de contenido
- Ese Pérez — Creador de contenido
- Arantza Ruiz — Actriz
- Masad Altamimi — Creador de contenido
- Flor Vigna — Actriz y cantante
- Yahir — Cantante
- Cynthia Klitbo — Actriz
- Moisés Peñaloza — Actor
- Aldo Rendón — Fashion Stylist
- Ximena Herrera — Actriz
- Karina Torres — Creadora de contenido
- Ernesto Laguardia — Actor
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