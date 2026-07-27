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Murió el alcalde de Huamuxtitlán, Daniel Méndez Flores: Fiscalía de Guerrero investiga si fue un accidente

El edil de Movimiento Ciudadano ya tenía un antecedente de ataque en el 2024, durante la campaña electoral

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Daniel Méndez Flores murió la noche del domingo 26 de julio; la Fiscalía de Guerrero abrió una carpeta de investigación. (Facebook: Daniel Méndez Flores)
Daniel Méndez Flores murió la noche del domingo 26 de julio; la Fiscalía de Guerrero abrió una carpeta de investigación. (Facebook: Daniel Méndez Flores)

Daniel Méndez Flores, presidente municipal de Huamuxtitlán, Guerrero, murió la noche del domingo 26 de julio de 2026 tras recibir una herida de arma de fuego. La Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación y no descartó ninguna hipótesis, incluida la de un disparo accidental que circuló en redes sociales.

Méndez Flores fue trasladado al Hospital de Huamuxtitlán, donde llegó sin signos vitales. Agentes de la Policía Investigadora Ministerial y personal de Servicios Periciales se desplazaron al lugar para recabar indicios.

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En redes sociales y medios locales se difundió que el edil presuntamente manipulaba un arma de fuego cuando esta se accionó de manera accidental, provocándole las lesiones que derivaron en su muerte.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El comunicado oficial de la dependencia fue escueto: informó la apertura de la carpeta y el traslado del personal ministerial al municipio, sin pronunciarse sobre las causas ni las circunstancias del deceso.

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Méndez Flores, conocido como “Fantoche”, gobernó Huamuxtitlán desde 2024 bajo al bandera de Movimiento Ciudadano. Durante su administración asumió el cargo con la promesa de fortalecer la seguridad y reactivar la economía de uno de los municipios más convulsos de La Montaña de Guerrero.

El suplente registrado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), Ernesto Méndez Flores, es quien debe asumir la presidencia municipal conforme al artículo 93 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Si él no puede o no desea asumir el cargo, el artículo 61 de la Constitución Política del Estado faculta al Congreso local a designar una terna propuesta por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Fue atacado durante la contienda electoral

Daniel Méndez Flores
El candidato Daniel Méndez Flores no ha dado una declaración pública sobre los hechos acontecidos. (Archivo/Facebook)

El contexto en el que gobernó Méndez Flores estuvo atravesado por la violencia desde antes de que asumiera el cargo. El 2 de junio de 2024, horas antes de la jornada electoral, sujetos armados atacaron a balazos su vivienda en la comunidad de Santa Cruz.

El candidato y su familia no se encontraban en el inmueble al momento del ataque, según informó el vocero de MC en Guerrero, Sergio Montes Carrillo.

Semanas después de que Daniel Méndez Flores tomó posesión, el exalcalde de Huamuxtitlán, Aurelio Méndez Rosales, fue secuestrado el 24 de octubre de 2024 por un grupo de hombres armados. Durante el ataque, su chofer fue asesinado al resistirse.

Ante los hechos, el alcalde emitió un comunicado en el que condenó la violencia y solicitó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el refuerzo de la seguridad en la región, así como la presencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el municipio.

TEMOAC, MORELOS, 22JULIO2026.- Atacan con arma de fuego a Valentín Lavín Romero, alcalde de este municipio del oriente del estado cuando se encontraba en la Presidencia Municipal, dos hombres se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones. El hecho se registro pasadas las 12:30 horas, al llegar los servicios de emergencia y auxilio el alcalde ya no contaba con signos de vida. Los responsables de este hecho huyeron en una motocicleta rumbo al poblado de Popotlan. Ante estos hechos la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad desplegaron un operativo en la zona sin obtener resultados positivos. El pasado 31 de enero el alcalde había sido atacado a balazos cuando se trasladaba en su camioneta, sobreviviendo en esa fecha. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM
TEMOAC, MORELOS, 22JULIO2026.- Atacan con arma de fuego a Valentín Lavín Romero, alcalde de este municipio del oriente del estado cuando se encontraba en la Presidencia Municipal, dos hombres se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones. El hecho se registro pasadas las 12:30 horas, al llegar los servicios de emergencia y auxilio el alcalde ya no contaba con signos de vida. Los responsables de este hecho huyeron en una motocicleta rumbo al poblado de Popotlan. Ante estos hechos la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad desplegaron un operativo en la zona sin obtener resultados positivos. El pasado 31 de enero el alcalde había sido atacado a balazos cuando se trasladaba en su camioneta, sobreviviendo en esa fecha. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Si se confirma el homicidio de Daniel Méndez Flores, presidente municipal de Huamuxtitlán, ya serían 15 alcaldes asesinados durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre ellos: Alejandro Arcos Catalán (Chilpancingo, Guerrero), Román Ruiz Bohórquez (Candelaria Loxicha, Oaxaca), Jesús Franco Lárraga (Tancanhuitz, San Luis Potosí), Mario Hernández García (Santiago Amoltepec, Oaxaca), Isaías Rojas Ramírez (Metlatónoc, Guerrero), Yolanda Sánchez Figueroa (Cotija, Michoacán), Salvador Bastida García (Tacámbaro, Michoacán), Lilia Gema García Soto (San Mateo Piñas, Oaxaca), Martha Laura Mendoza Mendoza (Tepalcatepec, Michoacán), Miguel Bahena Solórzano (Pisaflores, Hidalgo), Carlos Alberto Manzo Rodríguez (Uruapan, Michoacán), Joel Ángel Bravo Martínez (San Miguel Amatitlán, Oaxaca), Eduardo Saavedra López (San Miguel Yogovana, Oaxaca) y Valentín Lavín Romero (Temoac, Morelos).

El último en la lista, Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, Morelos, fue asesinado el 22 de julio de 2026 tras ser atacado a balazos cuando se encontraba en un establecimiento del municipio. El edil murió en el lugar como consecuencia de las heridas, mientras que las autoridades desplegaron un operativo e iniciaron las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

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