Quiénes son los 18 participantes de La Casa de los Famosos México 2026: lista completa

Una ilustración editorial presenta a los participantes de La Casa de los Famosos México 2026, distribuidos en tres hileras con el logo del programa al centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México arrancó este domingo 26 de julio con 18 habitantes, tres habitaciones temáticas, un infiltrado del público y cinco llamadas del teléfono rojo que definieron el rumbo de la primera semana.

La producción instaló más de 60 cámaras y 73 micrófonos distribuidos en todas las áreas de la casa para captar cada conversación, estrategia y momento de convivencia durante las 10 semanas que durará la competencia. El ganador se llevará 4 millones de pesos.

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Faltando pocos minutos para las 23:00 horas, las puertas de la casa se cerraron oficialmente. Los 18 habitantes se reunieron en el comedor para el brindis y la presentación grupal que marcó el inicio formal de la convivencia.

Los 18 participantes de La Casa de los Famosos México 2026 y cómo quedaron distribuidos

Los primeros en cruzar la puerta fueron Yanet García y Yahir, quienes inauguraron oficialmente la competencia, luego uno a uno fueron ingresando siendo los últimos Karina Torres y Fede Vigevani, éste último quién será el jugador infiltrado.

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Los 18 habitantes de la cuarta temporada son:

Mariana Ochoa — Cantante y actriz Luis Chaparro — Creador de contenido Gema Garoa — Actriz y conductora Yanet García — Conductora, health Coach Memo Schutz — Comentarista y conductor Brianda Deyanara — Creadora de contenido Fede Vigevani — Creador de contenido Ese Pérez — Creador de contenido Arantza Ruiz — Actriz Masad Altamimi — Creador de contenido Flor Vigna — Actriz y cantante Yahir — Cantante Cynthia Klitbo — Actriz Moisés Peñaloza — Actor Aldo Rendón — Fashion Stylist Ximena Herrera — Actriz Karina Torres — Creadora de contenido Ernesto Laguardia — Actor y conductor

Tres de los 18 participantes fueron revelados como habitantes sorpresa durante la gala: Gema Garoa, actriz de Televisa que entró días después del fallecimiento de su padre; Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, quien cantó en vivo antes de ingresar; y Luis Chaparro, creador de contenido con 8.3 millones de seguidores en TikTok.

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Habitantes de La Casa de los Famosos México 4. (Captura de pantalla)

Por primera vez en la historia del reality, la casa cuenta con tres habitaciones en lugar de las dos tradicionales. Los dormitorios llevan los nombres de Tulúm, Ibiza y Malibú.

El público eligió a los primeros capitanes de cada habitación: Karina Torres en Tulúm, Fede Vigevani en Malibú y Aldo Rendón en Ibiza.

La distribución quedó así: en Ibiza, Aldo Rendón, Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Yanet García, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro.

En Malibú, Fede Vigevani, Masad Altamimi, Gema Garoa, Ximena Herrera, Flor Vigna y Yahir.

En Tulúm, Karina Torres, Memo Schutz, Brianda Deyanara, Arantza Ruiz, Mariana Ochoa y Moisés Peñaloza.

Las cinco llamadas del teléfono rojo que definieron la primera semana

Antes de que terminara la noche, Galilea Montijo se conectó a la casa para darles la bienvenida a los 18 habitantes: “El juego arrancó y de todo corazón les deseo mucha suerte en esta aventura”, dijo la conductora. Acto seguido, La Jefa explicó la dinámica del teléfono rojo, que sonaría cinco veces con consecuencias distintas para quien contestara.

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Aldo Rendón es el primer nominado de La Casa de Los Famosos México 2026. (LCDLFM/Televisa)

La primera llamada fue de Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, quien se comunicó con el interior de la casa. Arantza Ruiz contestó primero y recibió una instrucción directa: nominar a un compañero de forma inmediata. “Por mi voluntad nomino directamente a... Aldo Rendón”, declaró la influencer. Rendón quedó así como el primer habitante en riesgo de la temporada.

La segunda llamada la realizó Mario Bezares, ganador de la segunda temporada. Quien contestó fue Flor Vigna, quien eligió a dos compañeros para una cena íntima esta semana: Masad Altamimi y Brianda Deyanara.

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La tercera llamada vino de Abelito, habitante sorpresa de la tercera temporada que terminó en tercer lugar. Contestó Ximena Herrera, quien seleccionó a Yahir para quedarse sin su maleta hasta el próximo miércoles.

La cuarta llamada fue de Dalilah Polanco. Quien respondió fue Cynthia Klitbo, quien envió a Gema Garoa a la final de la primera Prueba del Líder, que se realizará este lunes 27 de julio.

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La quinta y última llamada la realizó un personaje identificado como Shiky. Gema Garoa fue quien contestó y otorgó la inmunidad a Cynthia Klitbo, quien queda protegida de cualquier nominación durante la primera semana.

Fede Vigevani entra como agente doble y su primera misión es esconder el papel de baño

Fede Vigevani aparece en primer plano con el logotipo tridimensional de "La Casa de los Famosos México" al fondo, sobre un degradado de colores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fede Vigevani no ingresó a La Casa de los Famosos México 2026 como un participante convencional. El creador de contenido uruguayo asume el papel de infiltrado: sus movimientos dentro de la casa los dictará el público en coordinación con la producción, sin que el resto de los competidores lo sepa.

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La mecánica convierte a Vigevani en un agente doble. Mientras los otros habitantes lo perciben como un participante más, él recibe instrucciones externas sobre qué hacer, a quién acercarse o cómo actuar. La Jefa lo llamó al confesionario durante la primera noche y le asignó su primera misión: esconder el papel de baño de toda la casa.

El equipo de conducción y los cambios en la producción

Vestido de Galilea Montijo. (Instagram: galileamontijo)

Galilea Montijo regresa como conductora principal de las galas. Odalys Ramírez y Diego de Erice encabezarán las galas diarias, mientras que Wendy Guevara, Marie Claire Harp y Ricardo Margaleff participarán en los programas especiales. La producción está a cargo de Rosa María Noguerón.

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La casa fue remodelada en su totalidad y luce un estilo maximalista tropical en tonos pastel. La producción renovó la sala, el comedor y la habitación del líder.

El programa puede verse de domingo a viernes en Canal de las Estrellas y Canal 5. La transmisión 24/7 con todas las cámaras está disponible en ViX+ mediante suscripción de pago.