Ernesto Laguardia: éstas son sus telenovelas y películas más famosas

(La Casa de los Famosos México)

Ernesto Laguardia lleva más de cinco décadas frente a las cámaras y acumula una veintena de telenovelas que trazan la evolución del melodrama mexicano desde finales de los años ochenta hasta el presente, con personajes que van del joven trabajador enamorado al empresario arrogante, del villano de época al general independentista.

Con 494 mil seguidores en Instagram, donde hoy comparte lecturas de poesía y reflexiones, el actor nacido el 5 de octubre de 1959 en la Ciudad de México recibió recientemente un homenaje público por sus 50 años de trayectoria al término de la obra teatral Conversando con el diablo, según registró Televisa Espectáculos en redes sociales.

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Quinceañera lo convirtió en galán de una generación

Con Adela Noriega en "Quinceañera" (Instagram: ernestolaguardiaoficial)

Su primer protagónico llegó en 1987 con Quinceañera, producida por Carla Estrada para Televisa. Laguardia interpretó a Pancho, un joven honesto y de origen humilde que se enamora de Maricruz —personaje de Adela Noriega— pese a la oposición de la madre de ella, que rechaza la diferencia de clase. La telenovela, que contó también con Thalía en el elenco, inauguró un formato dirigido al público adolescente que la televisión mexicana replicaría durante años.

El romance entre Pancho y Maricruz conectó especialmente con audiencias jóvenes y femeninas. El éxito de la producción consolidó a Laguardia como galán confiable y abrió paso a una secuencia de protagónicos que definiría su perfil durante la siguiente década.

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Premio TVyNovelas y la apuesta por la literatura clásica

En 1988, un año después de Quinceañera, protagonizó Flor y canela, adaptación de Marianela, novela del escritor español Benito Pérez Galdós, producida por Eugenio Cobo. Laguardia encarnó a Pablo Dávila, un hombre rico y ciego que establece un vínculo con una joven humilde que actúa como su guía. La actuación le valió el Premio TVyNovelas al Mejor Actor Joven en 1989, galardón que formalizó su transición de promesa juvenil a intérprete reconocido por la industria.

El actor mexicano protagonizó Quinceañera en 1987 y desde entonces no ha dejado de aparecer en las pantallas, con personajes que van del galán humilde al empresario arrogante, pasando por un general insurgente y un contrabandista sin escrúpulos. FOTO: Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM

En Cenizas y diamantes (1990) interpretó a Julián Gallardo, un joven adinerado en conflicto con su padre por la mujer que ama, y en La sonrisa del diablo (1992), bajo la producción de Ernesto Alonso, se alejó del galán noble para dar vida a Rafael Galicia, un contrabandista sin escrúpulos que forma pareja con un personaje igualmente amoral de Rebecca Jones.

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Lucero, Alondra y la telenovela de época

En 1993, Los parientes pobres lo reunió con Lucero en una de las parejas más recordadas de la televisión mexicana de esa década. Su personaje, Jesús “Chucho” Sánchez, se enamora a primera vista de la protagonista sin ser correspondido en un principio, estructura clásica del melodrama romántico que la producción resolvió con escenas rodadas en exteriores de México.

Dos años después llegó Alondra (1995), otra producción de Carla Estrada ambientada a comienzos del siglo XX. Laguardia interpretó a Carlos Tamez, un hombre bondadoso que oculta a sus hermanos con síndrome de Down por miedo al rechazo social. En una entrevista recogida por el diario Reforma, el actor recordó a ese personaje como uno de los más significativos de su carrera por la dimensión ética que implicaba.

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Del arquitecto enamorado al general Allende

El actor construyó una filmografía de más de veinte telenovelas. (Foto: Instagram / @ernestolaguardiaoficial)

En 1996 protagonizó Mi querida Isabel, remake de la telenovela Paloma (1975), donde dio vida a Luis Daniel, un arquitecto de clase alta que se enamora de Isabel, una abogada humilde interpretada por la fallecida Karla Álvarez, contra la voluntad de la madre de él, a cargo de Jacqueline Andere. Ese mismo año, la serie histórica La antorcha encendida, también de Ernesto Alonso, le exigió un registro completamente distinto: interpretó al general Ignacio Allende, figura del proceso de independencia de México.

Villanos, conductores y el salto a Univision

En la primera década del siglo XXI, Laguardia amplió su presencia en distintos formatos. En Amor real (2003), de nuevo bajo la dirección de Carla Estrada, abandonó el rol de galán para encarnar al villano Humberto Peñalver y Beristáin Curiel en un melodrama de época ambientado en el México del siglo XIX. En Alborada (2005), también de época, interpretó a Cristóbal de Lara Montemayor y Robles junto a Fernando Colunga y Lucero, actuación que le mereció el Premio TVyNovelas al Mejor Actor de Reparto en 2006.

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Recientemente cumplió 50 años de carrera con obras de teatro, telenovelas en Televisa, TV Azteca y Telemundo, y un perfil en redes donde comparte lecturas de poemas y reflexiones. (Foto: Instagram/@ernestolaguardiaoficial)

Ese mismo año fue nominado como Mejor Conductor de Televisión por su trabajo en el programa matutino Hoy, donde alternó la conducción en vivo con sus participaciones en telenovelas. En 2011 se incorporó como conductor y jurado de Protagonistas de Novela para Univision, lo que amplió su alcance hacia el público hispano en Estados Unidos.

Ernesto Laguardia en el cine mexicano

En cine, su filmografía incluye títulos del drama y el terror mexicano de los años noventa: Ladrones de tumbas (1990), Principio y fin (1993), Novia que te vea (1993) y De noche vienes, Esmeralda (1997). Su aparición más temprana en pantalla grande data de 1984, cuando figuró en los créditos de Dune, la superproducción de ciencia ficción dirigida por David Lynch, con un papel menor.

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En 2008 prestó su voz al personaje principal de Bolt: Un perro fuera de serie, producción de Disney, en la versión en español para América Latina. El trabajo de doblaje puso a prueba sus capacidades en locución e interpretación vocal, ámbitos en los que también se ha desempeñado a lo largo de su carrera.

En 2012 regresó como antagonista a Corona de lágrimas, protagonizada por Victoria Ruffo, con el papel del licenciado Rómulo Ancira, personaje que retomó en la segunda parte de la historia, emitida en 2023. En 2015 encabezó el elenco de Amores con trampa, comedia dramática producida por Emilio Larrosa y adaptada de la telenovela chilena Somos los Carmona. Su personaje, Santiago Velasco, un hombre de negocios soberbio y clasista, contrasta con los galanes nobles de sus primeros años y demuestra un desplazamiento hacia roles que representan el poder económico urbano.

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De galán de telenovelas a habitante de La Casa de los Famosos México: Ernesto Laguardia ingresa al reality más visto de Televisa. (@LaCasaFamososMx)

Su actividad actoral continuó con trabajos en TV Azteca (Las malcriadas, 2017), Telemundo (Señora Acero, quinta temporada, 2018) y la bioserie de Televisa Silvia Pinal, frente a ti (2019), donde interpretó a Tulio Hernández Gómez, último esposo de la actriz. Producciones más recientes incluyen Papás por conveniencia (2024), Amanecer (2025) y Cómplices (2025).