Diez hospitales del IMSS se posicionan entre los mejores del mundo: cuáles son y por qué fueron elegidos

La icónica sede del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) simboliza la institución que logró que diez de sus hospitales fueran nombrados entre los mejores del mundo. (IMSS)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) logró que diez de sus hospitales fueran incluidos en la lista de los mejores del mundo. En el ranking World’s Best Hospitals 2026, elaborado por Newsweek y Statista, el Centro Médico Nacional Siglo XXI y el Centro Médico Nacional La Raza se ubicaron entre los tres primeros lugares a nivel nacional.

La edición más reciente de este ranking internacional evaluó más de 2 mil 500 hospitales de 32 países y seleccionó a los 250 con mejor desempeño, con base en recomendaciones de profesionales de la salud, métricas de calidad, encuestas de experiencia del paciente y datos de resultados reportados por quienes reciben atención.

Las unidades reconocidas del IMSS se ubican en entidades como Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Sonora y Baja California. Este logro refleja el esfuerzo por mantener altos estándares en infraestructura, tecnología médica y calidad en los servicios, así como la dedicación del personal en todos los niveles.

El Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, uno de los diez hospitales mexicanos reconocidos en el ranking World's Best Hospitals 2026, destaca por su infraestructura y calidad médica. (IMSS)

En cuanto a México, el Centro Médico Nacional Siglo XXI obtuvo el segundo lugar nacional y alcanzó el puesto 223 en la lista global, mientras que el Centro Médico Nacional La Raza ocupó el tercer puesto nacional. Ambos complejos, localizados en la Ciudad de México, destacaron por su atención clínica, resultados favorables y su función como referencia para casos de alta complejidad.

El ranking también incluyó hospitales del IMSS en otras regiones. En Monterrey, Nuevo León, figuran el Hospital General de Zona No. 33 y la UMAE Hospital de Especialidades No. 25. Por su parte, en Guadalajara, Jalisco, el Centro Médico Nacional de Occidente y otras dos unidades más fueron reconocidos, confirmando el liderazgo del instituto en el estado.

En el noroeste, el Hospital General de Zona No. 6 de Ciudad Obregón, Sonora, y el HGZ No. 30 de Mexicali, Baja California, también fueron destacados, el último tras su reciente transformación en hospital de especialidades al cierre de 2025. Además, en la región centro se incluyeron el HGR No. 1 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro” en el sur de la Ciudad de México y el HGR No. 220 en Toluca de Lerdo, Estado de México Poniente.

Una vista aérea del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, en la Ciudad de México, que ha sido reconocido entre los mejores hospitales del mundo por su excelencia en infraestructura y servicios. (IMSS)

El ranking World’s Best Hospitals 2026 incrementó la ponderación de indicadores como calidad, seguridad y acreditación, así como la experiencia del paciente, lo que favoreció la visibilidad de los hospitales con mejores prácticas y resultados comprobados.

Los hospitales del IMSS se mantuvieron en el listado gracias a la inversión en equipos modernos, contratación de personal especializado y mejoras en los tiempos de atención. Este reconocimiento internacional es percibido como un impulso para continuar con la modernización de procesos clínicos y administrativos.

La institución, dirigida por Zoé Robledo, subrayó que los resultados son consecuencia de la profesionalización de sus equipos, así como del compromiso con la mejora permanente y la prestación de servicios a más de la mitad de la población mexicana. El IMSS reiteró su reconocimiento al personal médico, de Enfermería, técnico y administrativo que sostiene estos estándares y reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la atención a los derechohabientes.

El Hospital General Regional No. 1 "Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro" del IMSS, ubicado en la Ciudad de México, fue reconocido en el ranking World's Best Hospitals 2026 por su alta calidad. (IMSS)

Los diez hospitales del IMSS destacados en el ranking

Centro Médico Nacional Siglo XXI (Ciudad de México)

Centro Médico Nacional La Raza (Ciudad de México)

Hospital General de Zona (HGZ) No. 33 (Monterrey, Nuevo León)

UMAE Hospital de Especialidades No. 25 (Monterrey, Nuevo León)

Centro Médico Nacional de Occidente (Guadalajara, Jalisco)

Hospital General Regional (HGR) No. 46 (Guadalajara, Jalisco)

Hospital General de Zona (HGZ) No. 89 (Guadalajara, Jalisco)

Hospital General de Zona (HGZ) No. 6 (Ciudad Obregón, Sonora)

Hospital General Regional (HGR) No. 30 (Mexicali, Baja California)

Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro” (Ciudad de México Sur)

Hospital General Regional (HGR) No. 220 (Toluca de Lerdo, Estado de México Poniente)