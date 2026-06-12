Partido inaugural y festejos del Mundial 2026 en CDMX dejaron a 19 personas detenidas

Elementos de la SSC resguardaron el Estadio Ciudad de México durante el partido inaugural del Mundial 2026. (Infobae México)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que 19 personas fueron detenidas como resultado del operativo especial desplegado con motivo del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde miles de aficionados nacionales y extranjeros se congregaron para presenciar el encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica.

El dispositivo de seguridad incluyó la participación de elementos de las Subsecretarías de Operación Policial, Control de Tránsito, Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Inteligencia e Investigación Policial, así como personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y Policía Auxiliar (PA).

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Las acciones comenzaron desde la noche previa al encuentro con la implementación del operativo “Última Milla”, mediante el cual se realizaron desvíos y cierres viales en distintos puntos de la calzada de Tlalpan para facilitar el acceso de los asistentes y garantizar la movilidad en la zona.

Detectan pases falsos y enfrentan disturbios cerca del estadio

Durante el desarrollo del operativo, elementos de la Policía Metropolitana, la Policía Montada y personal de Inteligencia detectaron a cuatro personas —dos hombres y dos mujeres que se identificaron como ciudadanos colombianos— en posesión de pases de acceso presuntamente apócrifos para ingresar al inmueble.

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Asimismo, la SSC reportó incidentes en las inmediaciones del estadio cuando un grupo de personas encapuchadas intentó avanzar hacia el recinto y lanzó piedras, petardos y otros objetos contra los uniformados.

Se reportó la detención de 19 perasonas durante el operativo. (SSCCDMX)

Ante esta situación, los policías implementaron una línea de contención para evitar que los manifestantes llegaran a la zona de acceso de los aficionados. Como resultado de la intervención, ocho personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público, mientras que otras cuatro fueron remitidas ante un Juez Cívico por afectaciones a la vía pública. Posteriormente, todos recuperaron su libertad.

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Los enfrentamientos dejaron un saldo de 11 policías lesionados. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron atención médica a los uniformados y cinco de ellos fueron trasladados a hospitales por diversas contusiones; uno más fue valorado para descartar una posible fractura en un brazo.

Recuperan celulares robados en el Fan Festival del Zócalo

La vigilancia también se extendió al Fan Festival instalado en el Zócalo capitalino y a otros espacios habilitados para seguir las actividades mundialistas.

De acuerdo con la SSC, alrededor de 11 mil policías participaron en labores de prevención, orientación y seguridad en distintos puntos de la ciudad. Como resultado de estos despliegues fueron detenidos un hombre y dos mujeres, una de ellas menor de edad, además de recuperarse 36 teléfonos celulares que presuntamente habían sido robados a asistentes de los eventos realizados en la Plaza de la Constitución.

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Por otra parte, personal de la Policía Bancaria e Industrial brindó apoyo en los puntos de transporte conocidos como Park and Ride, donde orientó a los aficionados sobre el uso de unidades RTP y facilitó el traslado de personas con movilidad reducida hacia el estadio.

(X @PabloVazC)

La SSC también informó que un helicóptero del agrupamiento Cóndores realizó sobrevuelos de vigilancia para monitorear la llegada de los equipos participantes y reportar incidentes en tiempo real.

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Al concluir el encuentro, el operativo se trasladó al Ángel de la Independencia, donde cientos de aficionados celebraron la victoria de la Selección Mexicana. En el lugar, elementos de la Policía Metropolitana establecieron cordones de seguridad para prevenir accidentes y mantener el orden.

Las autoridades capitalinas adelantaron que estos dispositivos especiales continuarán durante los próximos encuentros mundialistas que se disputen en el Estadio Ciudad de México, además de mantener la vigilancia permanente en las 16 alcaldías de la capital.

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