México

Denuncian detención injustificada de fotoperiodistas que cubrían movilizaciones previas a la inauguración del Mundial 2026

Según la SSC de la CDMX, los detuvieron tras recibir una denuncia ciudadana por portación de explosivos

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(Captura de pantalla del video publicado por la SSC)
(Captura de pantalla del video publicado por la SSC)

Dos fotoperiodistas fueron detenidos durante la cobertura de las movilizaciones en la Ciudad de México rumbo a la inauguración del Mundial 2026 este 11 de junio. En redes sociales se señaló que fue una detención injustificada, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana sostuvo en su cuenta de X que la actuación respondió a una revisión por una denuncia ciudadana.

En una publicación en sus redes sociales, el medio Ahora MX reportó la detención de dos fotoperiodistas que documentaban las protestas encabezadas por las madres buscadoras. Los hecho sucedieron sobre Periférico a la altura de Gran Sur, previas a la inauguración del Mundial 2026.

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“Nuestros compañeros reporteros Axel Hernández y Ámbar Ruiz han sido detenidos mientras cubrían las movilizaciones previas al mundial”, reportó el medio. No obstante, a los pocos minutos la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México expuso su versión de los hechos. La dependencia indicó que la intervención policial ocurrió tras un señalamiento ciudadano “por tener explosivos”.

Fotoperiodistas denuncian detención arbitraria

Ámba Ruíz y Axel Hernández reportaron que fueron privados de su libertad mientras transitaban por la zona de Gran Sur, en las inmediaciones del Periférico, cuando se disponían a cubrir las protestas relacionadas con el evento deportivo.

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Ruíz detalló a través de un video difundido en redes sociales que, aunque la excusa inicial de los agentes fue realizar una revisión en busca de explosivos, tras no hallar nada, las autoridades no les permitieron continuar su camino.

“Solicitamos la información de por qué no nos dejaban ir y el protocolo que se estaba siguiendo. No nos contestaron nada”, expresó Ruíz sobre el momento de la detención. El argumento de la policía cambió posteriormente: un superior les comunicó que se los llevarían ante el juez cívico por presuntamente pegar propaganda, una acusación que ambos niegan.

Los dos fotoperiodistas narraron que fueron esposados y trasladados desde Gran Sur hasta las instalaciones de coordinación territorial AO1 y AO2 en Álvaro Obregón. Según su testimonio, las autoridades mencionaron un posible traslado a Tlalpan, pero finalmente los liberaron bajo una cámara del C5, aduciendo problemas logísticos derivados del operativo del Mundial.

“La policía está faltando a los protocolos, está haciendo detenciones ilegales”, denunció por su parte, Axel Hernández en un mensaje dirigido a otros periodistas y manifestantes que planean salir a las calles durante las jornadas previas a la inauguración.

El episodio concluyó con la liberación de ambos, que atribuyen a la “presión mediática y a la activación de los mecanismos de protección a derechos humanos y periodistas”. Este caso ilustra cómo la cobertura periodística y la movilización social pueden incidir en el desenlace de detenciones consideradas arbitrarias por quienes las padecen.

El hecho pone de relieve la vulnerabilidad de los trabajadores de prensa en un contexto de alta tensión social y operativo por el Mundial. Según la denuncia de Ruíz y Hernández, su detención no respondió a un procedimiento claro ni a una acusación legítima, sino a un uso discrecional de la fuerza por parte de la policía local. En los videos difundidos, se les ve portando los cascos de seguridad, propios de su oficio —necesarios para protegerse de los riesgos que enfrentan.

El contexto de las movilizaciones antes del Mundial 2026

La detención ocurrió en un momento de alta sensibilidad para la capital, que se preparaba para actividades ligadas a la inauguración del Mundial 2026. En ese contexto, se realizaban varias manifestaciones en la capital, principalmente por madres buscadoras y trabajadores de la educación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Bajo ese enfoque, la denuncia no solo apunta al caso de dos personas detenidas, sino al mensaje que deja para el ejercicio del fotoperiodismo en la calle.

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