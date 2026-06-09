Caso Valeria, de 15 años, asesinada en Michoacán: tras detención de su presunto atacante cae su padre, estaría ligado a otro secuestro

La Fiscalía de Michoacán informó la detención del padre de Alexander, presuunto asesino de Valeria de 15 años quien fue secuestrada el 25 de mayo, Rigoberto estaría relacionado además otro secuestro de un hombre de Sonora en 2025 Fotos: Fiscalía y redes familia de Valeria

El titular de la FGE Carlos Torres Piña informa hoy 9 de junio de 2026 avances en las indagatorias por el secuestro y homicidio de Valeria G.C. y reporta que los actos de investigación permiten identificar posibles vínculos con el caso de Rusbert R. en Morelia, Michoacán.

La Fiscalía General del Estado (FGE) recordó que Alexander “N” fue detenido inicialmente por el delito de cohecho, luego de intentar sobornar a agentes de la Policía de Investigación; posteriormente se obtuvo orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro agravado en perjuicio de Valeria G.C.

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De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el cuerpo sin vida de Rusbert R., originario de Nogales, Sonora, se localiza el 9 de octubre de 2025 en el predio conocido como “La Nopalera”, un sitio que también queda relacionado con las investigaciones del caso de Valeria.

En rueda de prensa, Torres Piña afirma que ambos hechos se analizan bajo una misma línea criminal y ministerial. “Cada acto de investigación aporta elementos que permiten reconstruir contextos, establecer relaciones y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Nuestro compromiso es continuar trabajando con responsabilidad y con pleno respeto a las víctimas y sus familias”, expresa.

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El Fiscal General del Estado (FGE) de Michoacán, Carlos Torres Piña, infpormó en conferencia de prensa los avances en el caso de Valeria G.C., adolescente de 15 años asesinada, donde dio a conocer la detención de Rigoberto, padre de Alexander, ambos acusados de secuestro y asesinato Foto: Fiscalía Michoacán

La FGE recuerda que Alexander “N” es detenido inicialmente por cohecho, tras intentar sobornar a agentes de la Policía de Investigación, y después se obtiene una orden de aprehensión en su contra por secuestro agravado en perjuicio de Valeria. El pasado 2 de junio, un Juez de Control lo vincula a proceso por cohecho y ese mismo día se cumple en reclusión la orden por secuestro agravado; en la audiencia de formulación de imputación se impone prisión preventiva oficiosa, según la institución.

Sobre Rusbert, la Fiscalía informa que la víctima llega a Morelia en septiembre de 2025 para visitar a unos amigos y, más tarde, su familia recibe mensajes por WhatsApp con una exigencia de USD 15,000 a cambio de su libertad.

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Como resultado de las investigaciones, la FGE señala que el pasado 1 de junio se obtienen órdenes de aprehensión contra tres personas por su probable participación y que el 2 de junio se detiene a Rigoberto “N”, a quien Torres Piña identifica como padre de Alexander “N”, mientras continúan las indagatorias por los posibles vínculos entre ambos casos.

El 30 de mayo fue detenido Alexander, de 18 años, quien pretendía tener una relación con Valeria, de 15 años, se ganó su confianza pero presuntamente la había secuestrado y asesinado, él la llevó en su moto y posteriormente apáreció con signos de violencia sin vida enntre matorrales Foto: Fiscalía de Michoacán

El padre de Alexander N., identificado como Rigoberto N., fue detenido como presunto responsable del secuestro y homicidio de un hombre en la ciudad de Morelia, Michoacán, hechos cometidos en 2025, informó Carlos Torres Piña, fiscal general del estado.

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Agregó que el 30 se septiembre del año pasado, la víctima identificada como Rusbert, originario de Nogales, Sonora, llegó a la capital michoacana y se reunió con el padre y el hijo (actualmente detenidos); el 1 de octubre, la familia recibió mensajes por Whatsapp donde exigían 15 mil dólares para la libertad de la víctima.

En el mes de octubre, el cuerpo de Rusbert fue localizado con lesiones en su cabeza por golpes, por lo que las autoridades investigan a Rigoberto por el crimen y si está involucrado en el deceso de Valeria, joven de 15 años, cuyo presunto responsable es su hijo.

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Secuestro y asesinato de Valeria de 15 años

Valeria, de 15 años, fue asesinada y encontrada un día después de su desaparición el 24 de mayo

Valeria fue vista por última vez la mañana del 25 de mayo, alrededor de las 11:30 horas, en la colonia 3 de Agosto, en Morelia. Después de perder contacto con ella, su familia presentó la denuncia ese mismo día, y por la noche se emitió la ficha de búsqueda junto con la activación de la Alerta Amber.

Alexander trabajaba en el corte de Aguacate en la región de Tacámbaro, cortejaba a Valeria y el día de su desaparición se ofreció a llevarla a la escuela en su motocicleta, rastreo que fue identificado y seguido por la Fisclaía, detalló Torres Piña.

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Los familiares de la adolescente informaron que el detenido habría permanecido en posesión del teléfono de la adolescente para exigirles fuertes cantidades de dinero.

Detención de Alexander

La Fiscalía de Michoacán detuvo a Alexander “N”, de 18 años, como presunto feminicida de Valeria, adolescente de 15 años que desapareció el 25 de mayo en Morelia y fue localizada sin vida un día después; la investigación sigue abierta porque las autoridades tienen datos sobre la posible participación de más personas en el asesinato.

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El caso ocurre mientras el gobierno estatal sostiene que en Michoacán hubo una reducción de 41.5% en feminicidio y homicidio doloso contra mujeres entre 2015 y 2025. Aun así, de acuerdo con las cifras citadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y abril se registraron nueve feminicidios en la entidad, lo que equivale a al menos una víctima cada 15 días.

La detención fue dada a conocer este viernes por la Fiscalía General del Estado. El arresto ocurrió en la cabecera municipal de Tacámbaro, como parte de un operativo en el que participaron agentes de la Policía de Investigación y corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

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