Sin Clara Brugada, inauguran Línea 14 del Trolebús que va de Universidad al Estadio Azteca

Inauguraron la Línea 14 del Trolebús que irá hacia Huipulco y pasará por el Estadio Azteca (X/ @DirectorSTE)

El Gobierno de la Ciudad de México inauguró la Línea 14 del Trolebús, la cual será conocida como la “Ruta de animales silvestres”. Sin la presencia de la jefa de gobierno Clara Brugada Molina, autoridades capitalinas presentaron la nueva ruta de transporte público.

La inauguración de la Línea 14 del Trolebús une el paradero Universidad con el Estadio Azteca en la Ciudad de México y con el Centro de Transferencia Multimodal (CETRAM) Huipulco. Autoridades del sector movilidad encabezaron la puesta en marcha del servicio, con la participación destacada de representantes del sistema de transporte eléctrico y la Secretaría de Movilidad.

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La ausencia de Clara Brugada en la ceremonia de apertura se debió a un cambio de agenda de último momento relacionado con movilizaciones de la CNTE, por lo que no se presentó en el CETRAM Universidad, paradero ubicado a un costado de la Línea 3 del Metro CDMX.

Inauguraron la Línea 14 del Trolebús que irá hacia Huipulco y pasará por el Estadio Azteca (Jaqueline Viedma/ Infobae México)

Este nuevo ramal, diseñado para mejorar la conectividad en el sur de la capital, representa una apuesta por la movilidad eléctrica y se espera que beneficie tanto a usuarios diarios como a asistentes a grandes eventos en el Estadio Ciudad de México.

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Características de la Línea 14 del Trolebús

La Línea 14, también identificada como “Ruta de los Animales Silvestres”, conecta Huipulco con el Metro Universidad y opera una flota de 19 trolebuses. El trayecto está decorado con imágenes de fauna representativa de la Ciudad de México, como el teporingo, el falso camaleón, el ticuiche y el tlacuache.

Según Martín López Delgado, director general de Servicios de Transportes Eléctricos, el recorrido de Huipulco a Universidad toma en promedio 33 minutos, lo que facilitará los traslados para los pasajeros y ofreciendo una alternativa eléctrica en la zona sur de la capital.

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Inauguraron la Línea 14 del Trolebús que irá hacia Huipulco y pasará por el Estadio Azteca (Jaqueline Viedma/ Infobae México)

Esta nueva ruta cuenta con las siguientes estaciones:

CETRAM Huipulco

Las Flores / Parque Tequiche

San Cástulo

Santo Tomás

San Ricardo

San Eleuterio

Nahuatlacas

Nezahualpilli

Rey Papatzin

Cantera

CETRAM Universidad

En sentido de poniente a oriente las estaciones son:

CETRAM Universidad

Cantera

Rey Papatzin

Nahuatlacas

San Eleuterio

San Ricardo

Santo Tomás

San Benjamín

Puerta 3

Las Flores / Parque Tequiche

Estadio Azteca

Huipulco

Clínica 07

CETRAM Huipulco

La inversión para la puesta en operación de la línea fue de 444 millones de pesos, destinada a la compra de los trolebuses y la infraestructura eléctrica necesaria.

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Beneficios para usuarios y conexión con la Ciudad de México

Se espera que la Línea 14 del Trolebús atienda a 120 mil usuarios al día, quienes tendrán acceso a una red de transporte más eficiente y con mayor capacidad de conexión. De acuerdo con el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, la implementación de este corredor permitió retirar vagonetas que anteriormente prestaban servicio en la zona. Los conductores de esas unidades se integrarán ahora al nuevo sistema de trolebuses.

Inauguraron la Línea 14 del Trolebús que irá hacia Huipulco y pasará por el Estadio Azteca (Jaqueline Viedma/ Infobae México)

Las autoridades han indicado que esta es solo la primera etapa del proyecto. Se proyecta enlazar la Línea 14 con la línea Cero, conocida como “Ruta del Chapulín”, la Línea 12 adicional del Trolebús y la Línea 3 del Metro. Con esta integración, el corredor se consolidará como un nodo relevante de movilidad eléctrica en la Ciudad de México, facilitando la creación de circuitos para beneficio de habitantes locales y asistentes a eventos multitudinarios, incluidos los partidos del Mundial 2026.

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Reacciones tras la ausencia de Clara Brugada

El arranque oficial estuvo marcado por la ausencia de Clara Brugada, quien canceló su asistencia debido a las movilizaciones convocadas por la CNTE. Esta decisión generó comentarios entre integrantes del sector político y usuarios sobre el papel de la funcionaria en el contexto de transición gubernamental en la capital.

Pese a la ausencia de la jefa de Gobierno electa, los funcionarios presentes subrayaron que la entrada en operación de la Línea 14 representa un avance significativo hacia una movilidad más sustentable y eficiente en el sur de la ciudad. Esta ruta queda integrada como una pieza clave dentro del sistema de transporte eléctrico y se posiciona como una de las apuestas más importantes para mejorar la conectividad de la capital en los años por venir.

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