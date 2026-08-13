Condenan a traficante de personas que movió a 160 migrantes sin papeles dentro de un tractocamión en Coahuila. Crédito: FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una condena de 12 años de prisión contra Ponciano Páez Nájera por transportar y abandonar a 160 migrantes en el interior de un tractocamión en Monclova, Coahuila. El fallo incluye además una multa de $721 mil 650 pesos y fue resultado de las pruebas aportadas por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en su representación estatal.

El caso se remonta a marzo de 2022, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) detectaron un tractocamión con semirremolque abandonado en la colonia Petrolera de Monclova. Dentro del vehículo viajaban 160 personas de origen extranjero, ninguna con documentación que acreditara su estancia legal en México. Todas habían pagado para ser trasladadas a la frontera con Estados Unidos.

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Cómo actuó la FGR para lograr la condena

El Ministerio Público de la FECOR, con sede en Coahuila, presentó ante el juez las pruebas que acreditaron la responsabilidad penal de Páez Nájera en el delito de tráfico de migrantes con agravante.

Condenan a traficante de personas que movió a 160 migrantes sin papeles dentro de un tractocamión en Coahuila. Crédito: FGR

La figura de agravante se aplica cuando el traslado de personas en situación migratoria irregular implica condiciones que ponen en riesgo la integridad o la vida de las víctimas, como ocurrió en este caso con el abandono del vehículo.

La pena impuesta, 12 años de prisión y una multa de $721 mil 650 pesos, corresponde a los términos solicitados por la representación social federal, según informó la FGR.

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El operativo que descubrió a 160 personas dentro del camión

Páez Nájera conducía el tractocamión con semirremolque y lo dejó abandonado en la colonia Petrolera de Monclova. Los 160 migrantes permanecieron encerrados en el interior del vehículo hasta que las autoridades los localizaron.

Condenan a traficante de personas que movió a 160 migrantes sin papeles dentro de un tractocamión en Coahuila. Crédito: FGR

La respuesta institucional fue coordinada. La PFM, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), encabezó la atención a los extranjeros con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de Coahuila, la Policía Municipal de Monclova, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Gobierno del Estado.

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Fueron ocho instituciones de distintos órdenes de gobierno las que intervinieron para garantizar la asistencia a las víctimas tras el hallazgo.

Los migrantes pagaron por llegar a la frontera con Estados Unidos

De acuerdo con la investigación de la FGR, las 160 personas extranjeras halladas en el tractocamión habían abonado una cantidad de dinero a cambio de ser transportadas hasta la frontera con Estados Unidos.

Condenan a traficante de personas que movió a 160 migrantes sin papeles dentro de un tractocamión en Coahuila. Crédito: FGR

El abandono del vehículo por parte de Páez Nájera los dejó en una situación de vulnerabilidad extrema: sin documentos migratorios, sin acceso a servicios y confinados en el interior de un semirremolque en territorio mexicano.

La condena por tráfico de migrantes no cierra el expediente judicial de Páez Nájera.

Páez Nájera enfrenta una investigación por homicidio

La condena por tráfico de migrantes no cierra el expediente judicial de Páez Nájera. La Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza lleva en paralelo una investigación en la que figura como probable responsable de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en perjuicio de personas extranjeras.

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La FGR confirmó su vinculación con ese expediente, aunque no precisó el estado procesal actual ni los hechos específicos que lo relacionan con esos delitos.

Cárteles y el negocio del tráfico humano en México

Las organizaciones criminales como Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación controlan prácticamente todas las rutas y puntos de cruce migratorio en México. Antes del endurecimiento de políticas migratorias bajo la administración Trump, el negocio generaba cerca de USD 100 millones mensuales en ganancias directas para el crimen organizado, según estimaciones de autoridades.

Pese a que la migración irregular cayó entre 80% y 95% en los últimos dos años, el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya, advirtió que el tráfico de personas “sigue siendo un gran negocio criminal”, dado que los grupos delictivos compensan el menor volumen de migrantes con tarifas más elevadas por cada cruce.

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