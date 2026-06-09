Ataque armado en Paseo de la Reforma dejó dos muertos dentro de un automóvil en la alcaldía Cuauhtémoc: SSC investiga agresión directa

Un hombre y una mujer fueron atacados a balazos mientras se encontraban en un automóvil sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la avenida Ricardo Flores Magón. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La noche del lunes, un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos mientras permanecían dentro de un automóvil sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la avenida Ricardo Flores Magón, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías capitalinos acudieron al sitio tras recibir reportes de detonaciones de arma de fuego y localizaron a dos personas sin vida dentro de un vehículo sedán negro. La dependencia indicó que los hechos ocurrieron aparentemente como resultado de una agresión directa.

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El ataque se registró en la colonia Guerrero, en una zona cercana a la glorieta donde se ubican las letras turísticas de Tlatelolco y el monumento a Cuitláhuac. Según los primeros reportes, los ocupantes del automóvil fueron interceptados por sujetos armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de escapar.

La SSC señaló que las primeras líneas de investigación apuntan a que los probables responsables se desplazaban en una motocicleta. Por ello, personal especializado realiza el análisis de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar a los agresores y reconstruir la ruta que siguieron tras abandonar el lugar.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que personal de la dependencia analiza las cámaras de videovigilancia para la identificación de los responsables. (Crédito: X | @SSC_CDMX)

Tras las detonaciones, ciudadanos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia. Elementos de la policía capitalina y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al punto y efectuaron la valoración médica de las víctimas, pero confirmaron que ambas habían fallecido a consecuencia de las heridas provocadas por arma de fuego.

Versiones difundidas por medios locales señalaron que las personas asesinadas tendrían entre 30 y 35 años de edad. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado oficialmente sus identidades.

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Durante las diligencias iniciales, personal pericial aseguró al menos seis casquillos percutidos en el lugar de los hechos. Los indicios fueron incorporados a las investigaciones para su análisis balístico.

Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación. Agentes de la Policía de Investigación y peritos especializados desarrollaron trabajos de campo, procesamiento de evidencias y revisión de grabaciones de videovigilancia con el objetivo de identificar a los responsables.

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Las autoridades también buscan establecer los movimientos previos y posteriores al ataque, determinar la ruta de escape utilizada por los agresores y esclarecer el móvil del doble homicidio ocurrido en una de las principales vialidades de la capital del país.

Casos recientes que movilizaron a policías y peritos en Paseo de la Reforma

En mayo de 2026, un motociclista fue captado realizando disparos al aire mientras circulaba sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la Glorieta de Violeta y de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la colonia Guerrero. El hecho quedó registrado en video y derivó en una investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para identificar a los involucrados mediante el sistema de videovigilancia de la capital.

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El motociclista que disparó frente a la FEMDO en Paseo de la Reforma usó un arma de fabricación casera, según confirmó la SSC; fue detenido cuatro días después del incidente junto con la motocicleta utilizada durante los hechos. (@PabloVazC)

Días después, las autoridades informaron la detención de un joven de 18 años señalado como presunto responsable de los disparos. La captura se concretó tras el seguimiento de cámaras y trabajos de investigación realizados por la SSC. Durante el operativo fueron asegurados un arma de fuego, droga y la motocicleta presuntamente utilizada en los hechos.

Otro antecedente ocurrió en marzo de 2025, cuando un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc. El homicidio provocó la movilización de policías, personal ministerial y servicios periciales para procesar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes. El caso formó parte de una jornada en la que también se registraron otros ataques armados en la Ciudad de México.

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Además, en diciembre de 2025 las autoridades capitalinas investigaron la muerte del regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Vicente, cuyo cuerpo fue localizado con signos de violencia en un departamento de la colonia Tabacalera, a unos metros del corredor de Paseo de la Reforma. El caso derivó en una investigación ministerial y en la detención de uno de los presuntos implicados.

En sus redes sociales, el regidor de Reynosa compartía fotografías de los eventos sociales y políticos a los que asistía. (Crédito: Facebook | Brayan Nicolas Vicente Salinas)

Estos episodios ocurrieron en distintos puntos del corredor Reforma-Guerrero-Tabacalera-Cuauhtémoc, una de las zonas con mayor actividad turística, comercial y gubernamental de la capital, donde también han tenido lugar investigaciones por homicidios, hallazgos de cuerpos y detonaciones de arma de fuego durante los últimos meses

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