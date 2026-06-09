Infusión de ortiga: lo que le hace a tu cabello si la usas por fuera y por dentro

La ortiga aporta minerales clave y modula procesos hormonales e inflamatorios que influyen en la salud del cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la ortiga para el cuidado del cabello, tanto en infusión oral como en aplicaciones directas sobre el cuero cabelludo, genera interés creciente en la tricología moderna.

Entidades de salud como los National Institutes of Health de Estados Unidos (NIH) han documentado, a través de estudios experimentales, que los extractos de ortiga ejercen efectos sobre la fisiología capilar al modular rutas hormonales, reducir la inflamación y aportar minerales esenciales.

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Sin embargo, aunque el beneficio de la ortiga sobre la salud capilar se respalda en la literatura científica, aun no posee una validez oficial por parte de organismos regulatorios.

La infusión de ortiga y su aporte de minerales esenciales al cabello

La infusión de ortiga, elaborada con hojas secas, figura en la tradición herbolaria como complemento para el cuidado capilar.

La investigación científica recopilada por el NIH indica que el consumo de infusión de ortiga aporta hierro, sílice y vitamina C, elementos involucrados en la oxigenación y la síntesis de queratina en los folículos pilosos. Estos minerales contribuyen directamente a la estructura y el crecimiento del cabello.

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Aunque la evidencia experimental señala beneficios potenciales, organismos como la European Medicines Agency (EMA) no han aprobado formalmente la infusión de ortiga para tratar la caída capilar.

Para preparar una infusión de ortiga de forma segura, se pueden seguir las pautas de dosificación general recomendadas por las guías de fitoterapia tradicional:

Utilizar de 3 a 5 gramos de hojas secas de ortiga por cada taza de agua caliente. Hervir el agua y verterla sobre la ortiga en un recipiente resistente al calor. Tapar el recipiente y dejar reposar la mezcla durante 10 minutos para asegurar la máxima extracción de los nutrientes. Colar la infusión antes de beberla. Se puede consumir hasta tres o cuatro veces al día, de acuerdo con las directrices tradicionales de la EMA.

Este método permite aprovechar el contenido de minerales y compuestos antioxidantes de la planta.

Las recomendaciones sobre la cantidad y la frecuencia proceden de las guías fitoterapéuticas de la Agencia Europea de Medicamentos y los manuales consultados por el NIH.

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Infografía detallada sobre cómo preparar y consumir de forma segura la infusión de ortiga, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Europea de Medicamentos y el NIH, destacando sus beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones tópicas

El uso externo de ortiga modifica el entorno cutáneo y folicular a través de mecanismos bien caracterizados.

El NIH señala que las aplicaciones tópicas de extractos de ortiga regulan a la baja la producción de interleucina-1 alfa, una citocina proinflamatoria que precipita la transición prematura de los folículos hacia la fase de caída.

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En cultivos celulares, esta reducción fue significativa y se asocia a la protección del folículo ante el estrés inflamatorio.

Los flavonoides y compuestos fenólicos de la hoja de ortiga exhiben actividad antimicrobiana relevante, especialmente contra el hongo Malassezia furfur, agente causal de la caspa y la dermatitis seborreica.

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El NIH atribuye a estos compuestos la capacidad de destruir la membrana del hongo e inhibir sus enzimas lipasas, lo que reduce la descamación y restaura la integridad de la barrera cutánea.

Los enjuagues de ortiga también aportan sílice y magnesio, minerales que se adhieren temporalmente a la cutícula del cabello, actuando como acondicionadores naturales que aumentan el grosor y la elasticidad del tallo piloso.

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La ortiga y su potencial contra la miniaturización folicular

Los compuestos activos de la raíz de Urtica dioica han demostrado en laboratorio la capacidad de inhibir la enzima 5-alfa reductasa, responsable de convertir la testosterona en dihidrotestosterona (DHT).

Esta hormona acorta la fase de crecimiento y promueve la miniaturización del folículo piloso.

El NIH documenta que los fitoesteroles y lignanos presentes en la raíz de ortiga actúan de manera similar a fármacos como la finasterida, pero sin el mismo perfil de efectos adversos sexuales.

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Estudios científicos han detectado que estos componentes también modulan la globulina fijadora de hormonas sexuales, disminuyendo la activación androgénica en el folículo.

En ensayos clínicos donde se emplearon extractos de ortiga, solos o en combinación con otras hierbas como el Saw Palmetto, se observó un incremento estadísticamente significativo en la densidad capilar y en el porcentaje de cabellos en fase anágena frente a los grupos placebo, según reporta el NIH.

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Esta mejora refleja una reactivación de folículos en reposo y una disminución del ritmo de caída.

En ensayos clínicos donde se emplearon extractos de ortiga, se observó un incremento estadísticamente significativo en la densidad capilar. (Freepik)

Seguridad, contraindicaciones y regulación

El perfil de seguridad de la ortiga depende de la vía de administración.

El NIH y la EMA coinciden en que el uso tópico, tras el procesamiento adecuado de la planta, rara vez produce irritación.

Para el uso oral, la ortiga presenta efectos diuréticos, puede alterar la glucemia y modificar el equilibrio de minerales en sangre.

Pacientes con enfermedades renales, cardíacas, diabetes o en tratamiento con anticoagulantes deben evitar su uso sin supervisión médica.

La EMA contraindica su consumo sistémico en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia por el riesgo de estimular contracciones uterinas.

El empleo de la ortiga para la salud del cabello se fundamenta en hallazgos científicos y en siglos de uso tradicional, pero hasta ahora no cuenta con aprobación regulatoria formal para esta indicación.

Tanto la EMA como el NIH reconocen su seguridad en protocolos específicos y su potencial para intervenir rutas fisiopatológicas relevantes en la alopecia, aunque su uso en tricología sigue dependiendo de la evidencia experimental y la experiencia clínica complementaria.