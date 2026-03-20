México

Detienen a seis personas de la Fuerza Zacatecana del CJNG: tres son menores de edad

Uno de los sujetos capturados es identificado como generador de violencia

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Algunos de los sujetos detenidos
Algunos de los sujetos detenidos (SSP Zacatecas)

Las autoridades de Zacatecas informaron sobre la detención de un total de seis personas que fueron identificadas como integrantes de una estructura relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 19 de marzo el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó sobre hechos violentos en el municipio de Guadalupe que dejaron dos personas muertas como resultado de un ataque armado.

Lo anterior derivó en el arresto de seis individuos que estarían relacionados con los actos violentos. El subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Ginés Jaime Ruiz, fue quien detalló que la captura de Cristian N., de Maricela N. y de Isaac N. y de tres menores de edad. Las detenciones sucedieron luego del seguimiento de cámaras del C5.

Los ahora capturados fueron ubicados en la colonia Jardines de Sauceda, los seis fueron identificados como integrantes de la “Fuerza zacatecana, perteneciente a la célula de Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Los indicios asegurados (SSP Zacatecas)
Los indicios asegurados (SSP Zacatecas)

Para el 19 de marzo la SSP estatal detalló que uno de los sujetos detenidos es identificado como un posible generador de violencia, además de que estaría ligado con la propagación de mensajes amenazantes tanto a través de narcomensajes como en material de redes sociales.

De igual manera, fueron aseguradas dosis de metanfetamina, cocaína, marihuana y artefactos ponchallantas, así como dos armas de fuego (una corta y una larga) con cargadores abastecidos y un vehículo Volkswagen Virtus con placas del estado de Jalisco, este último al parecer usado en actividades criminales.

Los agentes de seguridad también revisaron domicilios en los que fueron halladas 22 bolsas con presunta marihuana, 51 envoltorios de supuesta cocaína, además de equipos de comunicación, identificaciones oficiales y otros documentos.

En las acciones participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), quienes mantuvieron coordinación con agentes de la Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las fotografías compartidas por las autoridades muestran a las tres personas capturadas siendo custodiadas por elementos de seguridad, así como los indicios hallados.

Otros 18 detenidos en Zacatecas ligados al CJNG

En la entidad gobernada por David Monreal Ávila ya han sido capturados sujetos relacionados con el grupo delictivo. El pasado 28 de febrero fue informado el arresto de 18 individuos considerados generadores de violencia, se trató de 13 hombres y cinco mujeres.

Algunos de los 18 detenidos
Algunos de los 18 detenidos (SSP Zacatecas)

“Dentro de los detenidos hay tres objetivos prioritarios, entre otros, el segundo al mando de una célula delictiva y otro que ha participado en agresiones anteriores a las Fuerzas de Seguridad”, es parte de lo informado por las autoridades.

Los arrestos fueron realizados en el municipio de Nochistlán de Mejía, sitio donde fueron asegurados seis vehículos, además de seis armas cortas y dos armas largas.

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