México
Agregar Infobae enGoogle

Ariadna Montiel apunta que el trabajo de la FGR no parará en Ernesto Ruffo

La dirigente de Morena destacó la labor de la institución a cargo de Ernestina Godoy y adelantó que el caso contra Ruffo se profundizará

La dirigente nacional de Morena Ariadna Montiel aplaudió el trabajo de la FGR en el caso Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @A_MontielR
La dirigente de Morena Ariadna Montiel aplaudió el trabajo de la FGR en el caso Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @A_MontielR
Guardar

Este lunes, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, destacó el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso contra Ernesto Ruffo y su vinculación al proceso por los delitos de delincuencia organizada y tráfico ilegal de combustibles.

En conferencia de prensa, Montiel Reyes advirtió que la el caso no para tras la detención del exgobernador de Baja California y los demás involucrados.

PUBLICIDAD

Montiel Reyes presumió que la Fiscalía General de la República actuó con “eficiencia y profesionalismo” por la detención del exgobernador de Baja California.

“Nosotros consideramos que las investigaciones de la Fiscalía General de la República se hacen de manera eficiente y que se investigue todo lo que se tenga que investigar y a quienes se tenga que investigar”, dijo la dirigente guinda.

PUBLICIDAD

Comunicado de Ernesto Ruffo Appel .

Investigación contra Ruffo se irá profundizando: Montiel

De acuerdo con la exsecretaria de Estado, la investigación contra el primer gobernador de oposición en la historia del México contemporáneo ayudará a identificar la red que se creó para la supuesto tráfico ilegal de combustibles con el que ligan al ahora detenido.

“Ya será el resultado de la investigación que va construyéndose, esta red que se va descubriendo y creo que en ese sentido la Fiscalía seguirá profundizando. Se habla de 25 personas que estaban involucradas, y siete están detenidas.

Ernesto Rufffo fue detenido por cargos de huachicol fiscal. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo
Ernesto Rufffo fue detenido por cargos de huachicol fiscal. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo

“Seguramente esto continúa y, obviamente, no pueden decir, ni necesitamos saber quiénes; esa parte de la investigación y la secrecía misma, pero la Fiscalía General de la República de manera profesional lleva a cabo la investigación y, bueno, se tiene que investigar en todo sentido”, agregó Montiel Ávila.

Exjefes de Estado ven “persecución política” contra Ernesto Ruffo

El pasado fin de semana, la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) expresó su preocupación por lo que considera un “deterioro del Estado de Derecho en México”.

A través de un documento, 25 exjefes de Estado y de Gobierno criticaron la reforma al sistema judicial mexicano, lo que, desde su punto de vista, dio paso a que los jueces juzguen con criterios partidistas e ideológicos.

El posicionamiento del Grupo IDEA se centró en la detención de Ernesto Ruffo, procesado por la FGR por cargos relacionados con huachicol fiscal, de la que, afirmaron, constituye “una persecución política instrumentada desde el poder” y denunciaron que durante el caso se violaron principios como el debido proceso y la presunción de inocencia.

Instituciones de justicia persiguen a opositores: Grupo IDEA

Asimismo, el organismo advirtió sobre el uso de las instituciones de justicia para perseguir a opositores, lo que representa un riesgo para la democracia y envía un mensaje de intimidación para quienes disienten del poder.

“La situación de Ruffo Appel reúne características inequívocas de una persecución política instrumentada desde el poder. Cuando la privación de la libertad se utiliza para castigar la disidencia, desacreditar públicamente a un adversario y convertir el aparato de justicia en mecanismo de intimidación, la condición de preso político deja de ser una consigna para convertirse en una grave denuncia sobre el deterioro del Estado de Derecho”, expresaron.

Ernesto Ruffo Appel y siete procesados por huachicol fiscal
Foto: FGR

¿Quiénes integran el Grupo IDEA y firmaron el pronunciamiento?

La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) es un foro internacional integrado por exjefes de Estado y de Gobierno, creado en abril de 2015 durante la VII Cumbre de las Américas en Panamá.

El organismo sostiene que actúa desde la sociedad civil y que sus integrantes participan bajo criterios de independencia, autonomía y respeto al pluralismo, además de que ha emitido pronunciamientos sobre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos en distintos países de la región.

El expresidente Vicente Fox, parte del Grupo IDEA, salió en defensa de Ernesto Ruffo. (Foto: redes sociales)
El expresidente Vicente Fox, parte del Grupo IDEA, salió en defensa de Ernesto Ruffo. (Foto: redes sociales)

Los exjefes de Estado y de Gobierno que integran el Grupo IDEA y firmaron el documento por la detención de Ernesto Ruffo fueron:

Felipe Calderón, Vicente Fox (México), José María Aznar y Mariano Rajoy (España); Iván Duque M., Andrés Pastrana y Álvaro Uribe V. (Colombia); Jeanine Añez, Carlos Mesa G. y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia); Óscar Arias S. y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica); Luis Guillermo Lasso, Jamil Mahuad y Lenin Moreno (Ecuador); Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá); Mario Abdo, Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay); además de Mauricio Macri (Argentina), Eduardo Frei (Chile), Alfredo Cristiani (El Salvador), Hipólito Mejía (República Dominicana) y Luis Alberto Lacalle (Uruguay).

Mientras Ariadna Montiel destaca el trabajo de la FGR y que el caso se va a profundizar, desde el extranjero salen en defensa de Ernesto Ruffo.

Temas Relacionados

FGRAriadna MontielErnesto RuffoMorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 28 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 28 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Revelan audio de Mauro Ménendez, hijo de Aylín Mujica, antes de morir por neumonía

La última grabación de voz de Maahez fue revelada por una amiga de la actriz

Revelan audio de Mauro Ménendez, hijo de Aylín Mujica, antes de morir por neumonía

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: los habitantes son sorprendidos con los primeros ‘bocinazos’

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: los habitantes son sorprendidos con los primeros ‘bocinazos’

Rodrigo Dourado, refuerzo de André Jardine, sale de América tras cambio de técnico

El futuro del brasileño apuntaría hacia otro equipo de la Liga MX después de de un paso discreto con las Águilas y no entrar en los planes de Almada

Rodrigo Dourado, refuerzo de André Jardine, sale de América tras cambio de técnico

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 28 de julio

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 28 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asegura Marina más de 248 millones de pesos en cocaína en el Pacífico mexicano

Asegura Marina más de 248 millones de pesos en cocaína en el Pacífico mexicano

IMG Academy, la exclusiva escuela deportiva de EEUU donde estudiaba el hijo del cuñado de “El Mencho”

Vinculan a proceso a Luis “N” por posesión y distribución de material ilícito de menores

FGR vincula a proceso a 10 personas por portación de armas y explosivos en Escuinapa, Sinaloa

Buen Gobierno alerta: usan sus sellos y nombres falsos para pedir dinero

ENTRETENIMIENTO

Revelan audio de Mauro Ménendez, hijo de Aylín Mujica, antes de morir por neumonía

Revelan audio de Mauro Ménendez, hijo de Aylín Mujica, antes de morir por neumonía

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: los habitantes son sorprendidos con los primeros ‘bocinazos’

Ese Pérez pide a Yanet García “que le escupa” y desata críticas de los fans de “La Chica del Clima”

Lista completa de mexicanos nominados a Premios Juventud 2026: Peso Pluma, Carín León y Kenia Os entre los favoritos

Silvana Estrada lanza segunda fecha en el Auditorio Nacional tras agotar en preventa su primer show

DEPORTES

Rodrigo Dourado, refuerzo de André Jardine, sale de América tras cambio de técnico

Rodrigo Dourado, refuerzo de André Jardine, sale de América tras cambio de técnico

“No gracias, América”: Cristo Navarrete, el joven portero de la Sub-20 que descartó a las Águilas por sus convicciones

Andrea Becerra obtiene medalla de plata en el tiro con arco compuesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Guido Pizarro rompe con Tigres y renuncia a su cargo: ¿qué provocó su inesperada salida?

Liga MX: partidos de la jornada 3 que serán transmitidos por televisión abierta