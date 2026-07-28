Ariadna Montiel apunta que el trabajo de la FGR no parará en Ernesto Ruffo

La dirigente de Morena Ariadna Montiel aplaudió el trabajo de la FGR en el caso Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @A_MontielR

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Este lunes, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, destacó el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso contra Ernesto Ruffo y su vinculación al proceso por los delitos de delincuencia organizada y tráfico ilegal de combustibles.

En conferencia de prensa, Montiel Reyes advirtió que la el caso no para tras la detención del exgobernador de Baja California y los demás involucrados.

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Montiel Reyes presumió que la Fiscalía General de la República actuó con “eficiencia y profesionalismo” por la detención del exgobernador de Baja California.

“Nosotros consideramos que las investigaciones de la Fiscalía General de la República se hacen de manera eficiente y que se investigue todo lo que se tenga que investigar y a quienes se tenga que investigar”, dijo la dirigente guinda.

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Comunicado de Ernesto Ruffo Appel .

Investigación contra Ruffo se irá profundizando: Montiel

De acuerdo con la exsecretaria de Estado, la investigación contra el primer gobernador de oposición en la historia del México contemporáneo ayudará a identificar la red que se creó para la supuesto tráfico ilegal de combustibles con el que ligan al ahora detenido.

“Ya será el resultado de la investigación que va construyéndose, esta red que se va descubriendo y creo que en ese sentido la Fiscalía seguirá profundizando. Se habla de 25 personas que estaban involucradas, y siete están detenidas.

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Ernesto Rufffo fue detenido por cargos de huachicol fiscal. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo

“Seguramente esto continúa y, obviamente, no pueden decir, ni necesitamos saber quiénes; esa parte de la investigación y la secrecía misma, pero la Fiscalía General de la República de manera profesional lleva a cabo la investigación y, bueno, se tiene que investigar en todo sentido”, agregó Montiel Ávila.

Exjefes de Estado ven “persecución política” contra Ernesto Ruffo

El pasado fin de semana, la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) expresó su preocupación por lo que considera un “deterioro del Estado de Derecho en México”.

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A través de un documento, 25 exjefes de Estado y de Gobierno criticaron la reforma al sistema judicial mexicano, lo que, desde su punto de vista, dio paso a que los jueces juzguen con criterios partidistas e ideológicos.

El posicionamiento del Grupo IDEA se centró en la detención de Ernesto Ruffo, procesado por la FGR por cargos relacionados con huachicol fiscal, de la que, afirmaron, constituye “una persecución política instrumentada desde el poder” y denunciaron que durante el caso se violaron principios como el debido proceso y la presunción de inocencia.

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Instituciones de justicia persiguen a opositores: Grupo IDEA

Asimismo, el organismo advirtió sobre el uso de las instituciones de justicia para perseguir a opositores, lo que representa un riesgo para la democracia y envía un mensaje de intimidación para quienes disienten del poder.

“La situación de Ruffo Appel reúne características inequívocas de una persecución política instrumentada desde el poder. Cuando la privación de la libertad se utiliza para castigar la disidencia, desacreditar públicamente a un adversario y convertir el aparato de justicia en mecanismo de intimidación, la condición de preso político deja de ser una consigna para convertirse en una grave denuncia sobre el deterioro del Estado de Derecho”, expresaron.

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Foto: FGR

¿Quiénes integran el Grupo IDEA y firmaron el pronunciamiento?

La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) es un foro internacional integrado por exjefes de Estado y de Gobierno, creado en abril de 2015 durante la VII Cumbre de las Américas en Panamá.

El organismo sostiene que actúa desde la sociedad civil y que sus integrantes participan bajo criterios de independencia, autonomía y respeto al pluralismo, además de que ha emitido pronunciamientos sobre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos en distintos países de la región.

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El expresidente Vicente Fox, parte del Grupo IDEA, salió en defensa de Ernesto Ruffo. (Foto: redes sociales)

Los exjefes de Estado y de Gobierno que integran el Grupo IDEA y firmaron el documento por la detención de Ernesto Ruffo fueron:

Felipe Calderón, Vicente Fox (México), José María Aznar y Mariano Rajoy (España); Iván Duque M., Andrés Pastrana y Álvaro Uribe V. (Colombia); Jeanine Añez, Carlos Mesa G. y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia); Óscar Arias S. y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica); Luis Guillermo Lasso, Jamil Mahuad y Lenin Moreno (Ecuador); Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá); Mario Abdo, Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay); además de Mauricio Macri (Argentina), Eduardo Frei (Chile), Alfredo Cristiani (El Salvador), Hipólito Mejía (República Dominicana) y Luis Alberto Lacalle (Uruguay).

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Mientras Ariadna Montiel destaca el trabajo de la FGR y que el caso se va a profundizar, desde el extranjero salen en defensa de Ernesto Ruffo.