México

Afición mexicana, la menos emocionada por el Mundial 2026: especialistas de la UNAM explican porqué el desinterés

A través de una encuesta, realizada con el objetivo de conocer la opinión de los residentes de las ciudades sede en México se revelan las preocupaciones que hay entorno a este evento deportivo

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Ilustración acuarela de aficionados de fútbol con expresiones de preocupación en las gradas de un estadio, algunos sosteniendo camisetas verdes de México.
Varios aficionados mexicanos, con camisetas de su selección en mano, muestran expresiones de preocupación mientras observan un partido desde las gradas del estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial es uno de los eventos deportivos más relevantes, no solo porque el futbol posee una de las mayores aficiones en el mundo, sino también porque al ser internacional produce impactos sociales, culturales y económicos. Esta vez México, Estados Unidos y Canadá son los países sede, por ello, un grupo de especialistas decidieron conocer la percepción tanto de los habitantes como de aficionados en tres ciudades mexicanas sede de la Copa Mundial de Futbol 2026: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

A través de una encuesta realizada por investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM y el Departamento de Geografía de la Universitat de Illes Belears, de España, aplicada a 460 personas ( 51% mujeres, 47% hombres y 2% personas no binarias), se conoció la opinión de los habitantes de las zonas anfitrionas para el Mundial.

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¿El Mundial 2026 genera emoción en la población mexicana?

Un hallazgo destacado es el bajo entusiasmo y las limitadas expectativas sobre la capacidad del evento para fomentar la unión social, ya que cerca de la mitad de los residentes no cree que el torneo logre acercar más a la población. El entusiasmo general hacia el Mundial es bajo. Solo 2.57 de promedio de personas consultadas manifiestan entusiasmo por esta justa deportiva y 2.54 señalan que el torneo les motiva participar en actividades que fortalezcan sus lazos con otras personas de su comunidad.

Pero, ¿Qué provoca el bajo entusiasmo ante el Mundial? De acuerdo con los resultados del sondeo, la preocupación de las personas encuestadas es el impacto urbano. El aumento del costo de vida es el tema que más inquieta, con un promedio de 4.67 en una escala de 1 a 5. Le siguen el incremento al tráfico y la congestión (4.28), asÍ como el ruido y la contaminación (4.22). El desplazamiento de residentes también genera inquietud, con un promedio de 3.68.

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Infografía que presenta resultados de una encuesta sobre la percepción del Mundial 2026 por residentes de CDMX, Guadalajara y Monterrey, con gráficos y texto
Una encuesta de la UNAM revela que los residentes de CDMX, Guadalajara y Monterrey muestran más preocupación por los impactos del Mundial 2026 que entusiasmo, según datos preliminares. (Dirección General de Comunicación de la UNAM )

El sondeo también muestra que la Copa Mundial generará ganancias económicas y oportunidades laborales en las tres ciudades sede; Sin embargo, la mayoría de las personas consultadas considera que estos beneficios no se repartirán de manera equitativa.

Luis Alfonso Escudero Gómez, investigador de la Universitat de les Illes Balears de España, que en la Copa del Mundo tenga hasta 48 selecciones y se realice en grandes ciudades, son señales de que este evento responde “más a la lógica del mercado, de la televisión y de las apuestas deportivas que a la esencia tradicional de este deporte y de la experiencia ciudadana del Mundial”.

Por otra parte, el investigador de la UNAM, Álvaro López López señala que los megaventos como este, son como una “especie de lupa” sobre las desigualdades urbanas que existen en las distintas ciudades. Pues, expone que tanto en la CDMX, Guadalajara y Monterrey se realizaron inversiones destinadas a la infraestructura con el objetivo de “proyectar una imagen internacional de modernidad y desarrollo”, otras zonas dentro de las mismas metrópolis “continúan enfrentando carencias históricas. Más que transformar integralmente las urbes, el Mundial puede terminar profundizando contrastes espaciales que existían”.

Mapa de México en verde oscuro y blanco, mostrando las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México marcadas con iconos de estadio y texto
Un mapa de México destaca las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México como sedes oficiales para la Copa del Mundo FIFA 2026. (Dirección General de Comunicación de la UNAM )

López Lopéz señaló que el Mundial 2026 es un “caso interesante”, por las inversiones que se realizaron para intervenir los espacios con el objetivo de mejorar la conectividad, turismo y renovación de espacios, esto, según el experto, facilita examinar la forma en que se reparten las inversiones en el territorio y cuáles son sus impactos en las dinámicas urbanas de cada localidad.

Mientras que el experto Erick David García González también de la UNAM resaltó la relevancia de aplicar este instrumento: “Lo que pasa más allá de la cancha y los estadios pocas veces se difunde, poco se sabe de lo que la gente que vive cerca de donde se juegan los partidos opina. De ahí la importancia de hacer este tipo de investigaciones”.

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