Registro a Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: cuándo empiezan las inscripciones y qué hacer antes del trámite

En agosto se abrirá un registro para Jóvenes Construyendo el Futuro (Gobierno de México)

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros en agosto para que más aprendices puedan integrarse e iniciar su capacitación laboral gratuita. Sin embargo, antes de realizar el proceso es necesario realizar una serie de pasos que a continuación se explicaran.

La iniciativa impuesta desde el 2019, va dirigida a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen y está disponible en todos los estados de la República Mexicana.

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Su propósito es ayudar a estos beneficiarios a generar experiencia en cualquier empresa o centro de trabajo que participe para que posteriormente puedan ingresar al mundo laboral. Este 2026, cada beneficiario recibe un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

¿Qué hacer antes del registro a Jóvenes Construyendo el Futuro?

El registro para convertirse en aprendiz dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro está disponible de forma continua en su plataforma oficial, aunque las postulaciones a los centros de trabajo se habilitan únicamente en fechas específicas. Esto permite que las personas interesadas puedan completar sus datos con antelación y estar listas para la siguiente apertura.

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El procedimiento inicia al ingresar al sitio web del programa y elegir la opción “Regístrate como aprendiz”.

Luego, la persona aspirante debe llenar y confirmar sus datos personales, proporcionar la ubicación precisa de su domicilio y subir la fotografía que solicita el sistema, siguiendo las instrucciones indicadas.

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El proceso continúa con la descarga y aceptación de la carta compromiso, requisito necesario para finalizar el registro. Cuando se abra el periodo correspondiente en agosto, será posible ingresar nuevamente a la plataforma y revisar las vacantes disponibles, para seleccionar el centro de trabajo y el plan de actividades que más le interese.

Es fundamental también que la o el aspirante se comunique con el centro de trabajo elegido para acordar una cita. Tras la postulación, el centro de trabajo dispone de 4 días naturales para aceptar o rechazar la solicitud. Si la respuesta es negativa, la persona puede postularse a otra vacante que esté disponible.

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Detalles la iniciativa

Cada centro de trabajo define jornadas laborales de cinco a ocho horas diarias, distribuidas en cinco días a la semana, y permite elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Si tienes dudas o necesitas aclaraciones sobre el programa, puedes recibir atención personalizada a través de los canales oficiales del Gobierno de México. Para ello, llama al 800 841 2020 (de lunes a sábado, de 08:00 a 21:00 horas) o marca el 079, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. También puedes utilizar la plataforma digital y acceder al sistema de Oficinas Virtuales para iniciar un reporte y dar seguimiento a tu estatus en línea.

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Impacto social del programa

Jóvenes Construyendo el Futuro ha alcanzado un avance del 72 % respecto a la meta fijada para 2026, según lo informó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López. Hasta la fecha, se han incorporado 362 mil jóvenes de los 500 mil previstos para el año en curso.

Desde su inicio, el programa ha beneficiado a 3.5 millones de jóvenes, con una inversión acumulada de 168 mil millones de pesos. Esta cifra representa una diferencia sustancial frente a los 7 mil millones invertidos durante el periodo neoliberal, según datos oficiales. El financiamiento se ha distribuido de manera directa, sin la participación de intermediarios.

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Entre la población beneficiada, el 58 % son mujeres y el 42 % hombres, lo que refleja una mayor participación femenina dentro del esquema de apoyo. Con estos resultados, el programa se consolida como una de las políticas públicas más relevantes para la inserción laboral juvenil en México.