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“Fuera de lugar”: exposición que visibiliza las resistencias sociales rumbo al Mundial 2026 en la Ciudad de México

El Colegio de San Idelfonso, espacio cultural de la UNAM albergará la muestra

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Póster rojo y negro de la exposición 'Fuera de Lugar'. Muestra un grabado de un estadio de fútbol y personas con pancartas de protesta. Incluye texto sobre la inauguración y el lugar
La exposición "Fuera de Lugar: El Mundial desde sus márgenes", con grabados que denuncian los impactos sociales del evento deportivo, se inaugura el 6 de junio en el Colegio de San Ildefonso, CDMX. (Colegio de San Ildefonso)

En vísperas de que inicie el Mundial 2026, la fiebre deportiva puede invisibilizar las desigualdades sociales y las demandas de distintos colectivos en las ciudades sede. Frente a este panorama, el portal periodístico Desinformémonos decidió crear una exposición: "Fuera de Lugar, el Mundial desde los márgenes". Que es albergada por el Colegio de San Idelfonso y apoyada financieramente por la Fundación Rosa Luxemburgo, la muestra nació del compromiso colectivo de narras las afectaciones, luchas y memorias vinculadas a la justa deportiva y sus impactos en la Ciudad de México.

Proceso de creación de la exposición

En junio de 2025, el equipo de Desinformémonos diseñó un micrositio Fuera de lugar, dedicado a recopilar durante un año las historias y afectaciones provocadas por las megraobras realizadas por el mundial de futbol.

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La cobertura se realizó a través de reportajes, fotografía, video, crónica y nota, combinando géneros periodísticos para construir un archivo visual y testimonial. Como resultado de este trabajo colectivo, nació la exposición Fuera de lugar, que se compone de 92 imágenes que abarcan fotografía, grabado, ilustración y serigrafía.

Fútbol más allá de la cancha: entre la crítica y la protesta social

Gloria Muñoz Ramírez, coordinadora de la exposición Fuera de lugar, cuenta a Infobae México que la muestra tiene tres ejes narrativos:

El primero reivindica al futbol llanero, como espacio comunitario y de diversión, encontraste a un espectáculo internacional excluyente: “Al que la gente no va a poder acercarse ni en la última grada del estadio. Bueno, ni siquiera va a poder llegar al estadio porque, la FIFA tendrá el control de movilidad de un kilómetro y medio a la redonda”, esto en referencia a una medida impuesta por la organización del Mundial y respaldada por el gobierno capitalino.

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Muñoz Ramírez recordó que durante el Mundial de 1986, la ciudadanía podía acercarse a los alrededores del estadio para festejar y ser parte del espectáculo. Hoy, esa posibilidad ha desaparecido, profundizando la desigualdad en el acceso al evento.

Un niño patea un balón de fútbol en un juego informal, con una multitud de adultos y niños observando detrás. Imagen en blanco y negro
Un niño patea un balón de fútbol durante un partido de futbol llanero, mientras una multitud de adultos y niños lo observa atentamente en un entorno urbano. (Cortesía: Colegio de San Ildefonso / Ángeles Torrejón)

El primer bloque de la exposición está compuesto por fotografía, y se podrá observar el ensayo fotográfico de Jesús Hernández, quien a través de sus imágenes cuenta cómo es el futbol llanero en comunidades de Chiapas, así como fotografías de autores como Antonio Turok, Ángeles Torrejón, Marco Antonio Cruz, Raúl Ortega, Elsa Medina, Ricardo Cabulci, Gerardo Madayón y Jorge Gallegos.

A través de grabados, ilustraciones, gráfica digital y linograbado se compone el segundo segmento de la exposición que emite una crítica a los dueños del espectáculo y a los “diecisiete mandamientos capitalistas” de la FIFA impuestos en la Ciudad de México.

El tercer eje es el más desgarrador, pues documenta en tiempo real las indignaciones sociales surgidas por las obras y la coyuntura mediática.

La coordinadora de la exposición recordó que en 1986, durante el Mundial en México, también se llevaron a cabo movilizaciones: " Un año después del temblor que destruyó la CDMX, hubo manifestaciones muy grandes que no fueron visibilizadas porque no habían medios para visibilzarse. Había una pancarta muy famosa que decía ‘No queremos goles, queremos frijoles’ y ahora se repite”.

Dibujo de persona enmascarada con camiseta azul y pantalón amarillo, haciendo malabares con un balón de fútbol amarillo. Fondo rosa con el texto "¡LA PELOTA ES RESISTENCIA!"
Ilustración vibrante que muestra una figura enmascarada haciendo malabares con un balón de fútbol, con el mensaje "¡La pelota es resistencia!" destacando el poder del diseño gráfico para la expresión social. (Fernanda Justo /Cortesía de Colegio San Idelfonso)

Aquí se exhiben fotografías y narraciones de los movimientos y protestas que se desarrollan en las calles, reflejando las luchas y demandas que emergen durante el evento como son:

  • Crisis de desaparecidos en México (con entre 130 mil y 200 mil personas desaparecidas), familias buscadoras portando playeras de futbol,
  • Agua y territorio: se denuncia el control de empresas privadas sobre un pozo destinado a colonias aledañas. También se exponen protestas por la vivienda, gentrificación y especulación inmobiliaria.
  • Protestas a través del futbol: se documentan “cascaritas” callejeras de madres buscadoras, grupos feministas pro Palestina. Además, se incluye al plantón magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Gloria Muñoz Ramírez invita a quienes visiten la exposición a descubrir imágenes que no están presentes en otros espacios de la capital y al mismo adentrarse en una perspectiva diferente sobre el futbol y las luchas colectivas, que se manifiestan en cada fotografía y testimonio a partir de este sábado 6 de junio hasta el próximo 30 de junio.

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