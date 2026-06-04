INM cesa a agente captado golpeando a dos automovilistas en carretera de Chiapas

El INM informó que el agente, identificado como Melvin "N", fue cesado de su cargo luego de la agresión. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Un agente del Instituto Nacional de Migración (INM) fue separado de su cargo luego de que se difundiera un video en el que aparece golpeando a dos automovilistas en una carretera del sur de Chiapas, incidente que quedó registrado en una grabación de 46 segundos que comenzó a circular en redes sociales.

El funcionario fue identificado como Melvin “N”, quien se desempeñaba como agente migratorio en la entidad. Tras la difusión de las imágenes, el INM informó que determinó su cese al considerar que su conducta contravino los principios que rigen la actuación de los servidores públicos.

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De acuerdo con la información difundida por la dependencia, el caso también fue turnado al Órgano Interno de Control para que determine las acciones legales o administrativas que correspondan.

La grabación muestra el momento en que Melvin “N” se dirige hacia uno de los conductores y comienza un forcejeo que termina con la víctima en el suelo. Posteriormente, el agente se aleja del lugar mientras una mujer le reclama que nadie intentó atropellarlo.

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(Crédito: captura de pantalla | redes sociales)

Segundos después, un segundo automovilista se aproxima para confrontarlo verbalmente, pero también recibe varios golpes por parte del agente. Durante el altercado, una mujer que intentaba intervenir para detener la agresión también resulta involucrada cuando su teléfono celular cae al pavimento en medio de la confrontación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si alguno de los afectados presentó una denuncia formal por los hechos ni han dado a conocer detalles sobre posibles procedimientos adicionales contra el exagente.

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Un antecedente reciente señalado por la CNDH

La actuación del personal migratorio ha sido objeto de observaciones por parte de organismos de derechos humanos en años recientes. En 2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 175VG/2025 relacionada con un operativo realizado el 2 de octubre de 2024 en el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla, en Chiapas.

Según la resolución del organismo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y personal del Instituto Nacional de Migración incurrieron en violaciones graves a derechos humanos durante una acción dirigida contra un vehículo que transportaba migrantes. La recomendación señala el uso excesivo de la fuerza y el empleo ilegítimo de armas de fuego.

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De acuerdo con la CNDH, ese episodio dejó un saldo de seis personas fallecidas y 12 lesionadas. El caso derivó en investigaciones y en el pronunciamiento del organismo nacional, que solicitó medidas de reparación y garantías de no repetición.

Mientras continúan las revisiones internas sobre el comportamiento de Melvin “N”, el video difundido en redes sociales volvió a colocar bajo escrutinio la actuación de personal del Instituto Nacional de Migración en la frontera sur del país.

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Actuación del INM quedó bajo escrutinio tras operativos contra migrantes en la CDMX

La actuación del Instituto Nacional de Migración (INM) quedó recientemente bajo cuestionamiento luego de que organizaciones civiles denunciaran operativos de detención de migrantes realizados en la Ciudad de México y municipios de la zona metropolitana.

La Red Jesuita con Migrantes México señaló la participación de personal del organismo, junto con elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y corporaciones policiales, en acciones desplegadas en colonias como Guerrero y Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, además de otros puntos de la capital y del Estado de México.

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De acuerdo con la organización, los operativos incluyeron detenciones en la vía pública y en inmuebles donde habitaban personas migrantes, así como traslados a estaciones migratorias ubicadas en el sur del país. Entre los casos documentados figura una intervención en la colonia Doctores, donde ciudadanos venezolanos fueron asegurados y posteriormente enviados a instalaciones migratorias en Tapachula, Chiapas.

La Red Jesuita también reportó un operativo en la colonia Guerrero que fue difundido en redes sociales por medios especializados en temas migratorios. Según la denuncia, agentes del INM ingresaron a un inmueble para realizar detenciones, lo que motivó señalamientos sobre posibles irregularidades en el procedimiento.

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Las organizaciones que acompañan a personas migrantes expresaron preocupación por presuntos casos de incomunicación, falta de información sobre la situación jurídica de los detenidos y posibles afectaciones a sus derechos. Las denuncias generaron un debate público sobre los alcances de las acciones de control migratorio y el papel que desempeñan distintas corporaciones de seguridad en este tipo de operativos.