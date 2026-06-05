EN VIVO | Bloqueos en carreteras y accidentes hoy viernes 5 de junio: familiares de personas desaparecidas bloquean Río de la Piedad

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Este viernes 5 de junio se prevé otra jornada con diversas concentraciones de manifestantes en distintos puntos de la Ciudad de México y en casetas de acceso a la capital, lo que podría generar afectaciones a la movilidad desde las primeras horas del día.

La CNTE concentra este viernes 5 de junio la movilización más grande prevista en CDMX, con 7,000 personas convocadas desde las 10:00 en Paseo de la Reforma, Insurgentes y el Antimonumento Ayotzinapa +43, una protesta que anticipa la mayor presión vial del día por su rechazo a la Ley del ISSSTE, la Reforma Educativa y las represalias laborales.

Las afectaciones más amplias se prevén en el corredor Reforma-Bucareli-Insurgentes, además de puntos como Metro Etiopía, Casco de Santo Tomás, Chapultepec, Metro Hidalgo y Eje Central, de acuerdo con la programación de concentraciones incluida en el texto fuente. Las zonas con más actividad serán el centro de la ciudad, Ciudad Universitaria, la alcaldía Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

La movilización de la CNTE arranca a las 10:00 en el cruce de avenida Paseo de la Reforma y avenida Insurgentes, en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc. El mismo grupo también se concentra en el Antimonumento Ayotzinapa +43, ubicado en Reforma y Bucareli, y tiene prevista una asamblea por la tarde en la sede de la sección IX.

La protesta magisterial reúne el aforo más alto de la jornada y se perfila como la manifestación con mayor capacidad de alterar la circulación. El motivo de la convocatoria es el rechazo a la Ley del ISSSTE y a la Reforma Educativa, además de exigencias de mejores condiciones laborales y un alto a las represalias.

Desde las 10:00, la Unión de Vecinos D.F. se concentrará en el Ministerio Público Venustiano Carranza 3, en el cruce de Fray Servando Teresa de Mier y Francisco del Paso, en Jardín Balbuena. La organización denunciará la invasión de predios por presuntos grupos criminales y prevé una asistencia de 25 personas.

A las 11:00, Liberación Animal MX tiene programada una concentración en la Torre de Rectoría de la UNAM, en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. El colectivo entregará firmas contra un proyecto de investigación que, según la convocatoria descrita en el texto fuente, presume maltrato animal; el aforo estimado es de 25 personas.

A la misma hora, diversas organizaciones sociales se reunirán en Metro Etiopía y la Plaza de la Transparencia, en Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez. La jornada está planteada en defensa de la soberanía y contra la injerencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, con una asistencia calculada en 70 personas y posible afectación en vialidades cercanas.

También al mediodía, la Comunidad Politécnica se concentrará frente a Canal Once, en Prolongación Manuel Carpio 475, en el Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo. El grupo busca respuesta a demandas estudiantiles dirigidas al IPN y prevé la asistencia de 150 personas, con riesgo de traslado a otros puntos si no obtiene respuesta.

A las 12:00, Laboratorio 4:20 se reunirá en avenida Chapultepec y Amberes, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc. La convocatoria corresponde a una jornada por derechos cannábicos, talleres y recolección de firmas, con un aforo estimado de 30 personas.

En ese mismo horario, el Gran Consejo del Valle de Anáhuac acudirá a Diagonal 20 de Noviembre 294, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. Su demanda es la liberación de predios para vivienda y la asistencia prevista es de 30 personas.

Desde las 15:00, TRASUIX y organizaciones de protesta social se concentrarán en Metro Hidalgo, en el cruce de Reforma e Hidalgo, colonia Tabacalera. La protesta está dirigida contra la gentrificación, el despojo y las “obras cosméticas” en la CDMX, con un aforo de 50 personas y previsión de acciones disruptivas, incluida la posible liberación de torniquetes.

También a las 15:00, la resistencia de la Escuela Superior de Medicina del IPN realizará una asamblea en el plantel ubicado entre Plaza de San Luis y Salvador Díaz Mirón, en el Casco de Santo Tomás. El objetivo es modificar el pliego petitorio estudiantil y se calcula la participación de 50 personas.

La agenda del día incluye además al Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”, que permanecerá durante la jornada en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales de James Sullivan 133, colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc. El grupo acudirá en respaldo a una audiencia de un caso de abuso sexual y denunciará deficiencias en el proceso, con una presencia estimada de 15 personas.

En pocas líneas:

15:33 hsHoy

Reportan buen avance en Morelia de Chapultepec hacia Álvaro Obregón.

15:13 hsHoy

Familiares de personas desaparecidas bloquean Río de la Piedad

La mañana de este viernes se reportó que familiares de personas desaparecidas bloquean Viaducto Río de la Piedad, a la altura de la Calle 47, en la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco, lo que genera afectación vial en la zona.

15:13 hsHoy

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