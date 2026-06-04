Tres ejercicios de fuerza para tonificar los glúteos sin sentadillas

La tonificación de los glúteos puede lograrse con ejercicios de fuerza que no implican sentadillas ni sus variantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de que la sentadilla es imprescindible para el desarrollo de los glúteos ha dominado durante años las rutinas de ejercicio.

Sin embargo, la ciencia del ejercicio y la fisioterapia moderna han demostrado que existen alternativas igualmente eficaces —y, en muchos casos, más seguras— para fortalecer y tonificar la zona posterior de la cadera sin recurrir a la sentadilla ni a sus variantes.

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Esta necesidad surge especialmente en personas que presentan molestias articulares, lesiones previas en rodillas o espalda baja, o buscan variedad en sus métodos de entrenamiento para evitar la sobrecarga de determinadas estructuras articulares.

Los principales organismos internacionales de salud y actividad física, como el National Institute on Aging (NIH) y la Mayo Clinic, junto a portales especializados en entrenamiento, han validado la eficacia de ejercicios enfocados en la extensión y abducción de cadera, así como en el trabajo de la cadena posterior.

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Estos movimientos permiten una activación selectiva de los músculos responsables de la forma y el sostén de la cadera: el glúteo mayor, medio y menor.

Además, favorecen la prevención de desequilibrios musculares y el desarrollo de fuerza funcional aplicable a la vida diaria, el deporte y la prevención de caídas en adultos mayores.

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La versatilidad de estas alternativas radica en que pueden adaptarse a diferentes niveles de condición física, desde principiantes hasta avanzados, utilizando el propio peso corporal, bandas elásticas, mancuernas o barras.

Hip thrust y puente de glúteos

El hip thrust se consolida como uno de los ejercicios más efectivos para el desarrollo del glúteo mayor.

Diversos estudios y guías médicas coinciden en que este movimiento logra una activación muscular superior frente a la sentadilla tradicional, gracias a la extensión máxima de cadera bajo carga.

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Un estudio publicado en The Journal of Strength and Conditioning Research demostró, mediante electromiografía, que el hip thrust genera una mayor activación del glúteo mayor en comparación con la sentadilla con barra trasera.

Además, la National Strength and Conditioning Association (NSCA) y la Mayo Clinic incluyen el hip thrust entre los ejercicios recomendados para el trabajo focalizado de glúteos, especialmente para quienes buscan evitar la sobrecarga articular de la sentadilla tradicional.

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Para realizarlo, apoya la parte alta de la espalda en un banco, coloca los pies al ancho de la cadera y eleva la pelvis hasta que las rodillas formen un ángulo recto, apretando los glúteos en la parte alta del movimiento.

El glute bridge, variante que se ejecuta en el suelo, trabaja la extensión de cadera con menor carga y mayor control.

Acuéstate boca arriba, apoya los pies y flexiona las rodillas; eleva la cadera contrayendo los glúteos antes de volver a la posición inicial.

Las guías del National Institute on Aging y la Mayo Clinic recomiendan realizar entre ocho y doce repeticiones por serie en ejercicios de fuerza, con especial énfasis en la contracción en la parte alta del movimiento y el control durante el descenso para maximizar la activación muscular y reducir el riesgo de lesión.

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El glute bridge, variante que se ejecuta en el suelo, trabaja la extensión de cadera con menor carga y mayor control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peso muerto rumano y a una pierna

El peso muerto rumano es otro pilar en la programación para glúteos sin sentadillas. Este ejercicio permite trabajar la cadena posterior, especialmente isquiotibiales y glúteos, con una mecánica segura para la espalda.

Organizaciones como el National Institute on Aging incluyen tanto el peso muerto tradicional como el peso muerto a una pierna entre los ejercicios recomendados para fortalecer el tren inferior y mejorar la estabilidad, priorizando siempre la técnica adecuada para proteger la zona lumbar.

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Se inicia de pie, con las piernas ligeramente flexionadas y el torso recto, llevando la cadera hacia atrás mientras la carga desciende cerca de las piernas. El regreso a la posición inicial se realiza apretando los glúteos y sin forzar la zona lumbar.

La variante a una pierna agrega un componente de equilibrio y estabilidad, intensificando el trabajo unilateral de los glúteos y ayudando a corregir desbalances musculares.

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Ambas versiones pueden realizarse con barra, mancuernas o bandas elásticas, y se sugiere ejecutar entre seis y diez repeticiones por serie según el nivel de fuerza.

El peso muerto rumano es otro pilar en la programación para glúteos sin sentadillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Curl femoral

Para un enfoque localizado en la parte posterior del muslo y los glúteos, el curl femoral tumbado (en máquina o con banda elástica) es un complemento ideal.

Esta recomendación se encuentra en las guías del National Institute on Aging, que destacan el valor de los ejercicios de flexión de rodilla para aislar los isquiotibiales y reforzar la musculatura posterior con bajo impacto articular.

Acuéstate boca abajo y flexiona las piernas llevando los talones hacia los glúteos, manteniendo la tensión en la contracción y controlando la bajada.

Este ejercicio aísla los isquiotibiales y minimiza la carga sobre la rodilla.

Este ejercicio aísla los isquiotibiales y minimiza la carga sobre la rodilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutina sugerida para fortalecer glúteos sin sentadillas

La combinación de hip thrust, peso muerto rumano o a una pierna, y curl femoral constituye una rutina eficaz y segura para tonificar la zona de los glúteos sin recurrir a sentadillas ni variantes.

Especialistas en entrenamiento recomiendan estructurar rutinas de uno a tres días por semana alternando estos ejercicios, priorizando la calidad técnica, el control de la carga y la variedad de estímulos para maximizar la activación muscular y favorecer la progresión.

La clave está en la técnica, la progresión gradual y la variedad de estímulos, factores respaldados por guías oficiales y expertos en salud y entrenamiento físico.