Resurge video de Cazzu con Nodal en el que revela cómo prefería que lo llamara: “No le gusta que le diga por su nombre”

(Jovani Pérez/Infobae)

Guardar

Un video de Cazzu resurge en redes y pone a Ángela Aguilar en el centro de una nueva polémica: la trapera argentina reveló, mientras aún era pareja de Christian Nodal, que al cantante sonorense le incomodaba que lo llamaran por su nombre de pila y que ella solía decirle “amor”. Los internautas no tardaron en señalar que esa misma palabra es la que Aguilar gritó ante las cámaras en 2024 y que se convirtió en meme viral.

Cazzu reveló que Nodal prefería que le dijera “amor” y no por su nombre

La escena ocurrió durante una entrevista en la que el periodista le mostró a Cazzu una fotografía junto a Nodal y le preguntó cómo lo llamaba.

PUBLICIDAD

“Amor, no le gusta que le diga por su nombre”, respondió la cantante entre risas.

En esa misma charla, la intérprete describió la dinámica de convivencia que mantenía con el sonorense. Vivían juntos en Argentina y pasaban largas temporadas viajando.

PUBLICIDAD

“Sí, ya casi un año. Él vive conmigo aquí. Nos la pasamos viajando, pero nuestra casita la tenemos acá”, contó Julieta Cazzuchelli. La cantante también habló del impacto que tuvo en ella la cultura musical de su entonces pareja: “Mi estrella de regional mexicano, mi novio mariachi, le digo yo. Mi mariachi. Por ejemplo, por primera vez me cantaron las mañanitas y yo lloré porque soy una maricona. Lloramos todos ese día, porque canta muy lindo”.

La trapera argentina Cazzu reveló en una entrevista, cuando aún salía con Christian Nodal, que el cantante sonorense prefería que le dijeran "amor" y no por su nombre. (Premios lo nuestro)

La argentina también reveló que coordinaban su ropa para apariciones públicas. Solían llegar combinados a alfombras rojas y eventos, una práctica que en su momento fue leída como señal de la solidez de su relación.

PUBLICIDAD

El “amoooor” de Ángela Aguilar que se convirtió en meme

El video de Cazzu resurgió en redes sociales porque los usuarios lo conectaron de inmediato con uno de los momentos más comentados de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar: el grito de “amoooor” que la cantante lanzó en julio de 2024 y que en pocas horas se convirtió en tendencia.

La escena ocurrió durante un saludo grabado para los Premios Juventud 2024, al que Aguilar no pudo asistir porque ese mismo día se casó con Nodal. Los organizadores transmitieron el video de todas formas.

PUBLICIDAD

“Amigos de Premios Juventud, yo soy Ángela Aguilar y los quiero felicitar muchísimo por estos 21 años de estos premios, gracias por invitarme. Gracias por nominarme y ganar. Yo gané. Nos vemos el siguiente año, les mando un beso”, declaró la intérprete de “La Llorona”.

Christian Nodal and Cazzu pose on the red carpet during the 23rd Annual Latin Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., November 17, 2022. REUTERS/Steve Marcus

Segundos después, Nodal apareció frente a la cámara y envió un beso. Aguilar reaccionó de manera espontánea con un grito que nadie esperaba: “¡Amoooor!”

La frase se viralizó en TikTok y en X por dos razones: el tono del grito resultó cómico, y el “yo gané” fue leído por muchos como una referencia directa a la separación de Nodal y Cazzu, ocurrida apenas semanas antes.

PUBLICIDAD

Los internautas señalan una coincidencia que Cazzu ya había revelado

Con el video de la entrevista de nuevo en circulación, los comentarios en redes apuntaron a una lectura que muchos consideran evidente: que Aguilar habría adoptado, consciente o no, la misma forma de llamar a Nodal que ya usaba Cazzu cuando eran pareja.

Un video de la época en que Cazzu y Christian Nodal eran pareja volvió a circular en redes tras la confesión de la trapera argentina: el cantante prefería que lo llamaran "amor" y no por su nombre, detalle que los internautas conectaron de inmediato con el ya famoso grito de Ángela Aguilar en los Premios Juventud 2024. (Captura de pantalla @premiosjuventud)

La palabra “amor”, que la argentina describió como la preferida del cantante, es la misma que Aguilar convirtió en su sello involuntario ante millones de espectadores.

PUBLICIDAD

La frase tuvo una vida pública prolongada. Durante la gira “Libre Corazón” en 2025, la familia Aguilar y el propio Nodal la incorporaron a su mercancía oficial: gorras y playeras bordadas con el término que Pepe Aguilar y su hija promovieron en redes. En marzo de 2026, la pareja retomó el chiste en un video donde aparecen mostrando solo los ojos y las cejas mientras repiten “amoooor” entre risas, haciendo referencia directa a los memes.