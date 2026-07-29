Mariana Ochoa narró la terrorífica aparición que OV7 presenció en carretera durante un viaje

La primera noche en La Casa de los Famosos México tuvo un giro hacia lo sobrenatural. Mariana Ochoa recordó que, durante una gira con OV7, en ese entonces Onda Vaselina todos los integrantes del grupo presenciaron a una mujer flotando en plena carretera de montaña, sin pies y envuelta en niebla. La anécdota abrió una cadena de confesiones paranormales entre los habitantes de la casa.
Fue en las Cumbres de Maltrata, en Veracruz, zona conocida por sus curvas cerradas y sus precipicios. El autobús avanzaba cuando una neblina espesa cubrió el camino. Ochoa describió el momento: “Todos vimos a una señora flotando, o sea, esos son barrancos. No, ahí ya no había piso. Como pidiendo ayuda. Y todos: ‘¡Ah!’“.
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El episodio tomó otra dimensión cuando los integrantes del grupo comenzaron a comparar lo que cada uno había visto. “Dejamos de hablar y: ‘¿Vieron eso?’ ‘Sí’. ‘¿Con el vestido blanco?’ ‘Sí, pero no tenía pies’. ‘¿Cómo no tenía pies?’ ‘No, yo sí vi que no tenía pies’. Y todos: ‘Ah’“, relató Ochoa, con la misma incredulidad de aquella noche.
La historia de la cantante fue el detonador. Otros participantes se sumaron con sus propias experiencias.
Fede Vigevani vio una silueta en su clóset a las tres y media de la mañana
Fede Vigevani contó que el año pasado, en su propia habitación, despertó por un ruido a las 3:30 de la mañana. Al mirar hacia el clóset, vio una figura humana perfectamente definida: “Veo una silueta, pero silueta bien marcada de una persona. Pensé que había sido un ladrón que literalmente se quedó como quieto esperando. Y me quedó viendo así fijamente y hace como [imita ruido de respiración] así, como bien de película de terror”.
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El youtuber dijo que la experiencia lo afectó durante meses. “A partir de ahí me quedé como tres meses tapándome todas las noches”, confesó.
Moisés y su familia vieron una criatura mitad toro en la carretera
Moisés sumó una anécdota familiar que involucró a todos los que iban en el vehículo. Describió haber visto una criatura parada al costado del camino: “Un tipo toro, el de Narnia, un toro parado, y se estaba comiendo una vaca”. Ante el susto, admitió haber abandonado a su novia: “Yo abrazándome a mi hermano y me dice: ‘Güey’, y me metí“. El grupo estalló en risas.
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Su padre apagó las luces del carro y continuó el camino. Nadie habló del asunto hasta que su madre rompió el silencio: “¿Vieron eso? ¿Tú qué viste? ¿Tú qué viste? Yo vi esto". Moisés concluyó: “Todos vimos lo mismo”.
Karina Torres narró que algo la arrastró por su casa mientras dormía
Karina Torres sorprendió con una experiencia de otro tipo: aseguró haber vivido, dormida, una sensación de ser arrastrada por toda su casa. “Te lo juro. Así como que te arrastra por toda tu casa. Y yo me veía como con miedo”, dijo ante las expresiones de incredulidad de sus compañeros.
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Cuando le preguntaron si veía su propio cuerpo desde afuera, respondió: “Yo vi mi cuerpo salir así”. Agregó que en otras ocasiones ha sentido que algo se sienta al lado de su cama.
Fede complementó el tema al recordar que su madre sufre episodios similares con frecuencia: “Una vez estaba durmiendo y empezó a hacer como: “Ah, ah”. Y tipo, yo la escucho y voy y la despierto y me dice: “Gracias. No, no podía, no podía moverme”“.
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