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Mexicable Línea 3 supera el 75% de avance: conectará Cuatro Caminos con Lomas del Cadete en solo 27 minutos

Contará con 11 estaciones y beneficiará a más de 700 mil habitantes de Naucalpan

Naucalpan Mexicable Línea 3 Avance del 75% Edomex
Naucalpan Mexicable Línea 3 Avance del 75% Edomex (especial)
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La construcción del Mexicable Línea 3 avanza a paso firme en el municipio de Naucalpan, Estado de México, al registrar un progreso superior al 75 por ciento en la obra civil, la cual se prevé concluya antes de finalizar este año.

De acuerdo con las autoridades, el inicio de operaciones está programado para el primer trimestre del próximo año, convirtiéndose en uno de los proyectos de movilidad más importantes para la zona metropolitana del Valle de México.

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La nueva línea de transporte por cable conectará el Mexipuerto Cuatro Caminos con Lomas del Cadete, ofreciendo una alternativa rápida, segura y eficiente para miles de personas que diariamente enfrentan largos recorridos para llegar a sus centros de trabajo, escuelas y otros destinos.

Mexicable Línea 3 reducirá los tiempos de traslado en Naucalpan

Naucalpan Mexicable Línea 3 Avance del 75% Edomex
Mexicable Línea 3 beneficiará a más de 700 mil habitantes de Naucalpan (especial)

El proyecto contempla un recorrido de más de 9.5 kilómetros y contará con 11 estaciones, luego de que el plan original fuera ampliado con la incorporación de una nueva terminal en Alce Blanco, lo que permitirá brindar una mayor cobertura a la población.

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Una vez en funcionamiento, el trayecto completo tendrá una duración aproximada de 27 minutos, una reducción considerable respecto al tiempo que actualmente requieren los habitantes para llegar al Metro Cuatro Caminos, recorrido que puede extenderse hasta una hora, dependiendo de las condiciones del tránsito.

Esta disminución en los tiempos de traslado permitirá mejorar la calidad de vida de miles de familias, al reducir el tiempo invertido en transporte y ofrecer un sistema moderno con menores emisiones contaminantes.

Beneficiará a más de 700 mil habitantes y 60 comunidades

Línea III del Mexicable en Naucalpan
Línea III del Mexicable en Naucalpan (Gob. Edomex)

Las autoridades estiman que el Mexicable Línea 3 beneficiará de manera directa a más de 700 mil habitantes de la zona alta de Naucalpan, donde históricamente la movilidad ha representado uno de los principales retos debido a la compleja geografía y al intenso tráfico vehicular.

Asimismo, el sistema dará servicio a más de 60 comunidades, facilitando la conexión con otros medios de transporte masivo y fortaleciendo la movilidad en uno de los municipios más poblados del Estado de México.

De acuerdo con las proyecciones, la nueva línea transportará alrededor de 40 mil pasajeros diariamente, convirtiéndose en una pieza clave para mejorar la conectividad entre Naucalpan y la Ciudad de México.

Una obra estratégica para la movilidad metropolitana

Periférico Norte Naucalpan Edomex verificación tenencia refrendo
El Mexicable Línea 3, busca reducir los tiempos de traslados y mejorar la movilidad de la zona (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La Línea 3 del Mexicable forma parte de la estrategia para ampliar la infraestructura de transporte público en el Estado de México y atender la creciente demanda de movilidad en municipios con alta densidad poblacional.

El sistema permitirá enlazar diversas colonias de difícil acceso con el Mexipuerto Cuatro Caminos, uno de los principales centros de transferencia modal de la región, desde donde los usuarios podrán conectarse con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, autobuses y otros servicios de transporte público.

Además de reducir tiempos de traslado, el Mexicable contribuirá a disminuir la congestión vial y ofrecerá una alternativa de transporte más segura y sustentable para miles de usuarios.

Con un avance superior al 75 por ciento, la construcción entra en su etapa final y se espera que durante los próximos meses concluyan las obras civiles para dar paso a las pruebas operativas y la instalación de los sistemas electromecánicos.

Cuando entre en funcionamiento durante el primer trimestre del próximo año, el Mexicable Línea 3 se convertirá en un nuevo eje de movilidad para Naucalpan, acercando oportunidades de empleo, educación y servicios a miles de familias, además de consolidarse como uno de los proyectos de transporte por cable más importantes del país.

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