Clan de los Mora: qué se sabe del grupo ligado a la Academia Militarizada Marina Doenitz y la muerte de Dafne Zapata

Estrella N, con los ojos difuminados, porta un chaleco rojo de “DETENIDO” frente a figuras familiares y la fachada de la Academia Militarizada Marina Doenitz, junto al retrato luminoso de Dafne Zapata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una familia habría controlado durante años la disciplina, los castigos y la vida cotidiana de los internos de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas: los Mora.

Al menos tres de los integrantes de este clan familiar aparecen en testimonios de exalumnos y familiares como los presuntos responsables de golpes, abuso sexual y torturas dentro del plantel donde murió Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años originaria de Ciudad Mante.

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La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga el caso como feminicidio. Hasta ahora hay tres detenidos: el director del plantel Jorge Luis “N”, la instructora del área femenil identificada como Estrella “N”, y Danna Yanina “N”, una joven de 18 años cuya propia familia sostiene que también fue víctima.

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, señala que en los hechos habrían participado al menos cinco personas.

La academia que operó por más de tres décadas

Academia Militarizada de Marina Doenitz (Google Maps)

La Academia Militarizada Marina Doenitz tiene más de 30 años de operar en Ciudad Madero. Se promocionaba como una institución con vínculos militares, con uniformes y rangos, pero la Secretaría de la Defensa Nacional se deslindó públicamente del plantel al estallar el caso, aclarando que no guarda relación con escuelas de ese tipo.

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La institución era un negocio privado. Contaba con permiso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como escuela particular de nivel básico —primaria, secundaria y bachillerato— pero sin ninguna certificación militar oficial. El costo del campamento de verano en el que ingresó Dafne era de 25,000 pesos, con una duración programada de tres semanas en régimen de internado.

Al momento de los hechos, la academia operaba en un plantel formal y no en una casa particular. Según la abogada Marcela Torres, la institución perdió un juicio de desahucio en 2026 promovido por el Sindicato de Trabajadores Petroleros, que le quitó el inmueble donde funcionaba originalmente. Ese proceso había iniciado desde 2024.

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Los Mora: quiénes son y cómo habrían operado dentro del plantel

Foto: FGJE

Los testimonios de exalumnos y familiares describen a los Mora como una familia que habría concentrado el control interno de la academia. Estrella Mora era la encargada oficial del área femenil y la mano derecha del director Ponce.

De acuerdo con las declaraciones de quienes pasaron por sus aulas, era quien entrevistaba a los padres de familia antes de aceptar a los alumnos, quien mantenía comunicación con las familias durante el internado y quien, según los testimonios, ejecutaba los castigos más severos.

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Una madre que presentó denuncia ante la Fiscalía relató que Estrella retenía o sustraía los alimentos, la ropa y los artículos de higiene personal que los familiares enviaban a los internos. Exalumnos también describieron que los estudiantes eran amenazados con no volver a ver a sus padres si denunciaban lo que ocurría dentro del plantel, y que habría manipulación de las cámaras de vigilancia para evitar que ciertas situaciones quedaran registradas.

Otro de los personajes es Juan Jesús Mora Díaz, quien es señalado en los testimonios como hermano de Estrella y cuñado del director Ponce.

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Patadas, zapes y sumersión de cabeza en inodoros: eso muestran videos grabados hace 18 años dentro de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (YouTube: ExDoenitz)

El exalumno Kevin Josué Ortega Andrade lo acusó en un video publicado en redes sociales de presuntos abusos sexuales contra Danna Yanina “N” cuando ella tenía 17 años. Según su versión, Juan Jesús habría utilizado distintos métodos para separar a la joven del grupo, entre ellos colocar videojuegos para distraer a otros internos mientras la llevaba a su dormitorio.

Otra exalumna amplió ese señalamiento: Juan Jesús habría prometido a las internas protegerlas de su hermana Estrella a cambio de favores sexuales. La madre de Danna confirmó posteriormente que su hija le relató que “el comandante Mora” abusó sexualmente de ella en múltiples ocasiones a cambio de comida, y que no habría sido la única víctima.

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Finalmente, América Mora aparece en los testimonios como otra integrante del personal de disciplina. Una madre que acudió a denunciar ante la Fiscalía relató que América le dijo directamente a su hija de 15 años que sabía cómo golpear a los alumnos sin dejar moretones. Otra madre describió que a su hijo “lo asfixiaban, le ponían bolsas y lo tableaban de tal manera que no se vieran los golpes”.

Los tres —Estrella, Juan Jesús y América— son identificados en los testimonios como hijos de alguien referido únicamente como “el comandante Mora”, cuya identidad no ha sido precisada en la información disponible.

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Danna Yanina: ¿cómplice o víctima?

Vinculan a proceso a Danna Yanina por el feminicidio de Dafne Zapata en academia militarizada de Tamaulipas. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas

Danna Yanina “N” tenía 18 años cuando fue detenida como la primera imputada del caso. Era alumna de preparatoria en la propia academia Doenitz y, según los señalamientos de la Fiscalía, había comenzado a fungir como instructora auxiliar durante el campamento de verano, aunque sus abogados lo niegan.

Su detención generó controversia desde el principio: mientras la Fiscalía la investigaba como posible partícipe en la muerte de Dafne, exalumnos y su propia familia sostienen que también fue víctima del personal del plantel.

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El exalumno Kevin Josué Ortega Andrade fue uno de los primeros en defenderla públicamente en videos posteados en sus redes. Afirmó que Danna habría sido enviada durante largos periodos a un área conocida entre los internos como “la perrera”, un sitio sin aire acondicionado y con temperaturas elevadas, y que habría sido sometida a maltrato psicológico por Estrella Mora.

En la grabación, la joven Danna Yanina "N", hoy detenida, asegura que fue víctima de presuntos abusos, encierros y castigos cuando era alumna interna de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. Su defensa sostiene que nunca estuvo a cargo de menores y que fue confundida con otra persona. (Redes sociales)

La madre de Danna también ha relatado a medios que, tras la muerte de Dafne, exigió a Estrella que le devolviera a su hija. Estrella la habría citado en cinco lugares diferentes en Tampico y la habría llamado desde cinco números desconocidos distintos. El domingo 19 de julio, cuatro días después de la muerte de Dafne, Danna fue entregada a su padre en un supermercado. La llevaron a Poza Rica, Veracruz, de donde es originaria la familia. Fue ahí, lejos de la academia, donde Danna le contó a su madre lo que había vivido.

En un mensaje escrito que Danna envió a su madre y que fue compartido públicamente a Adela Micha con autorización de la familia, la joven describió lo que ocurrió horas posteriores a la muerte de Dafne:

“Cuando pasó lo de Dafne, me insistía Estrellita con que me quedara. Me decía que yo era su hija y que no la abandonara. Cuando hablaba por teléfono con mi papá, ella se metía o escribía por mí. Ella dormía conmigo y me decía que yo era parte suya. Que le ayudara a conseguir al médico legista, que porque yo era la única testigo y que no me podía ir porque yo se lo había prometido", dijo.

La madre de Danna también denunció que Estrella Mora habría llevado a la joven a declarar ante el Ministerio Público antes de entregarla a su familia, sin abogado presente y sin notificar a sus padres. Una exalumna que presenció parte de los hechos lo confirmó: “La trajo a declarar lo que ellos le dijeron que tenía que decir, sin abogado presente y sin nuestra autorización”.

Tres detenidos y una Fiscalía a la que exigen más investigaciones

Qué le pasó a Dafne Zapata Quintos: la adolescente de 13 años murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)

Al cierre de la información disponible, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene detenidos a Jorge Luis “N”, Estrella "N” y Danna Yanina “N”, los tres en prisión preventiva.

Las audiencias de vinculación a proceso de Ponce y Estrella están pendientes de resolverse, con posibilidad de que los imputados solicitaran hasta 144 horas para ofrecer pruebas.

Tamaulipas es uno de los estados con la pena más baja del país en materia de feminicidio: de 40 a 60 años, frente a los 70 años que establece la mayoría de los códigos penales estatales.

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, ha sostenido desde el principio que en los hechos habrían participado al menos cinco adultos del personal de la academia, y exige que las autoridades detengan al resto de los presuntos responsables.