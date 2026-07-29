Hallan cuerpo embolsado y con impacto de bala en Chalco: Fiscalía del Edomex investiga el crimen

Hallan cuerpo embolsado y con impacto de bala en Chalco (Captura/FernandoCruz)

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La mañana de este martes se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial en la comunidad de Tezompa,en el municipio de Chalco, Estado de México, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que fue abandonado a un costado de un camino.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la víctima fue localizada envuelta en bolsas de plástico y atada, además de presentar un aparente impacto de arma de fuego en la cabeza, por lo que el caso es investigado como un hecho de violencia.

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El descubrimiento generó la presencia de elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes implementaron un operativo para preservar la escena del crimen y recabar los primeros indicios.

Autoridades confiscaron un auto que quedó cerca del cuerpo hallado (especial)

Como parte de las diligencias ministeriales, las autoridades aseguraron un vehículo Nissan Tsuru color blanco, con placas de circulación NNM-738-A, el cual permanecía en las inmediaciones donde fue encontrado el cuerpo.

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La unidad fue puesta bajo resguardo por los agentes investigadores debido a que podría estar relacionada con los hechos o aportar evidencia que permita identificar a los responsables del homicidio.

Peritos especializados realizaron la inspección tanto del automóvil como del área donde fue localizado el cadáver, con el objetivo de obtener huellas, objetos o cualquier otro indicio que contribuya al esclarecimiento del caso.

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Fiscalía del Estado de México realiza las investigaciones

La investigación quedó a cargo de la FGJEM (especial)

Tras el acordonamiento de la zona, personal de Servicios Periciales llevó a cabo el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicarán los estudios correspondientes para confirmar la causa de muerte y establecer su identidad.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida, ya que no portaba documentación que permitiera su identificación inmediata.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió la carpeta de investigación correspondiente y mantiene diversas líneas de indagatoria para determinar cómo ocurrieron los hechos, el móvil del crimen y la posible participación de una o más personas.

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Autoridades buscan identificar a la víctima

Autoridades buscan identificar el cuerpo encontrado (X/@luismiguelbaraa)

Las autoridades ministeriales trabajaron en la recopilación de evidencia física y testimonios de habitantes de la zona que puedan aportar información sobre movimientos sospechosos registrados durante las horas previas al hallazgo.

Las investigaciones también contemplan la revisión de reportes recientes de personas desaparecidas en municipios cercanos, con el propósito de establecer una posible coincidencia con las características de la víctima.

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El hallazgo provocó expectación entre habitantes de la comunidad de Tezompa, quienes observaron las labores realizadas por las autoridades durante varias horas mientras permanecía cerrada el área para facilitar el trabajo pericial.

La Fiscalía mexiquense no ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso ni ha confirmado la identidad del fallecido.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que contribuya a las investigaciones, la proporcione a través de los canales oficiales, con el fin de avanzar en el esclarecimiento de este homicidio y llevar ante la justicia a los responsables.

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