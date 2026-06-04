Fortalecer los glúteos en casa no requiere equipo especializado ni asistir a un gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fortalecer los glúteos no requiere de equipo especializado ni de acudir a un gimnasio.

Con ejercicios sencillos y efectivos, es posible trabajar esta zona del cuerpo desde casa utilizando únicamente el peso corporal.

Las siguientes rutinas permiten mejorar la fuerza, la estabilidad y la apariencia de los glúteos, adaptándose a distintos niveles de condición física y espacios reducidos.

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El plan incluye variantes con el propio cuerpo, zancadas, puente y patadas, con series de 12 a 15 repeticiones, tres o cuatro veces por semana, para ganar firmeza, estabilidad y movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el ejercicio ideal para fortalecer y marcar los glúteos en poco tiempo que puedes realizar en tu casa

El ejercicio ideal para fortalecer y marcar los glúteos en poco tiempo y que puedes hacer en casa es la sentadilla (squat) y sus variantes.

Este movimiento trabaja principalmente los glúteos, pero también involucra piernas y core.

Para mejores resultados en poco tiempo, puedes combinar diferentes tipos de sentadillas y añadir resistencia, como el propio peso corporal, bandas elásticas o peso adicional (botellas de agua, mochilas con libros).

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Ejercicios recomendados

Sentadillas tradicionales Coloca los pies al ancho de los hombros. Baja la cadera como si fueras a sentarte, manteniendo la espalda recta. Sube contrayendo los glúteos. Sentadillas con salto Realiza una sentadilla normal y, al subir, salta extendiendo los brazos. Al caer, flexiona las rodillas y vuelve a la posición inicial. Puente de glúteo (glute bridge) Acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados. Eleva la cadera apretando los glúteos al subir. Baja sin tocar el piso y repite. Zancadas (lunges) Da un paso largo hacia adelante, baja la cadera hasta que ambas rodillas formen un ángulo de 90°. Regresa a la posición inicial y alterna las piernas. Patada de glúteo (donkey kicks) Apoya manos y rodillas en el piso. Eleva una pierna hacia arriba y atrás, apretando el glúteo, y baja sin tocar el suelo.

Infografía detallada que presenta una rutina de ejercicios básicos para fortalecer y tonificar los glúteos, incluyendo sentadillas, zancadas y patadas de glúteo, junto con consejos para mejorar resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para mejores resultados

Realiza 3 a 4 series de 12 a 15 repeticiones por ejercicio, 3 o 4 veces por semana.

Mantén la técnica correcta para evitar lesiones.

Incrementa la dificultad con bandas elásticas o peso extra si ya tienes fuerza.

Este tipo de rutina ayuda a fortalecer y marcar los glúteos en pocas semanas, siempre que la combines con una alimentación adecuada y constancia en la práctica.

Además de la rutina antes mencionada, aquí tienes otro ejemplo de rutina con ejercicios que puedes realizar en casa y sin equipo adicional.

El plan incluye variantes con el propio cuerpo, zancadas, puente y patadas, con series de 12 a 15 repeticiones, tres o cuatro veces por semana, para ganar firmeza, estabilidad y movilidad. (@eresfitness)

Cuáles son los beneficios para la salud de realizar ejercicios para fortalecer la zona de los glúteos

Realizar ejercicios para fortalecer la zona de los glúteos ofrece varios beneficios para la salud:

Mejora la postura: Los glúteos fuertes ayudan a estabilizar la pelvis y la columna, lo que reduce el riesgo de adoptar posturas incorrectas y previene molestias en la espalda baja.

Previene lesiones: Fortalecer esta área protege articulaciones como caderas, rodillas y espalda, ya que los glúteos participan en la absorción de impacto y en la correcta alineación corporal durante el movimiento.

Incrementa el rendimiento físico: Los glúteos potentes mejoran la capacidad para correr, saltar, subir escaleras y realizar actividades de la vida diaria con mayor eficiencia y menor fatiga.

Favorece la movilidad: Unos glúteos activos facilitan movimientos como la extensión y rotación de la cadera, fundamentales para caminar, agacharse y levantarse.

Contribuye a la salud metabólica: El trabajo muscular en esta zona estimula el gasto calórico y ayuda a mantener un peso saludable.

Reduce dolores musculares: Al fortalecer los glúteos se compensa la sobrecarga en otras zonas, disminuyendo molestias en piernas y espalda.

Estos beneficios impactan directamente en la calidad de vida, la prevención de enfermedades musculoesqueléticas y el bienestar general.