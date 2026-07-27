Reúnen firmas para retirar enrocamiento en playa de Punta Mita tras revocarse concesión inmobiliaria

(Imágenes proporcionadas por Efraín López, vocero de Batalla por la Playa)

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Habitantes de Punta de Mita, Nayarit, están recaudando firmas en línea para exigirle a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que retire el enrocamiento de la playa Las Cocinas, cuyo impacto ambiental afecta el nacimiento de tortugas y al resto del ecosistema, de acuerdo con testimonios de la comunidad. Esta colecta surge luego de que la Semarnat revocó la concesión para el uso de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofamat), en donde la empresa Cantiles de Mita abrió un zanjón y lo rellenó de piedras para “proteger” la propiedad de la empresa.

Pese a la revocación de la concesión, “la amenaza persiste”, pues las construcciones inmobiliarias continúan y ponen en riesgo al medio ambiente y el acceso de las personas a zonas naturales, vitales para el sustento económico y cultural de la comunidad aledaña.

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Aunque la Semarnat emitió un comunicado de prensa, donde confirma que la ocupación de la Zofamat no se ajusta a los principios de legalidad y protección ecológica y asumió el compromiso para crear una “ruta de acción para atender afectaciones ambientales”. La comunidad subraya que se requieren acciones contundentes como la implementación de normativas que “prevengan futuros intentos de privatización y destrucción del entorno natural para intereses económicos”.

Insistan a las autoridades ambientales a que solucionen la situación en la playa Las Cocinas con acciones legislativas y que se comprometan a vigilar el área y aumenten las sanciones, así como brindar sensibilización a la población sobre la importancia ecológica de la zona.

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¿Dónde y cómo sumarse a la exigencia para quitar enrocamiento?

Efraín López, vocero de Batalla por la Playa, publicó a través de un link en la plataforma Change.org un formulario titulado "Exigir la retirada del enrocamiento y la restauración de la playa Las Cocinas", para respaldar su exigencia ante la Semarnat.

Los datos que se requieren registrar en el enlace son los siguientes:

Nombre

Apellido

Correo electrónico

Este es el enlace directo para sumar el apoyo a la comunidad de Punta de Mita: https://goo.su/bq0DW

Una petición en línea de Change.org busca la remoción del enrocamiento en Playa Las Cocinas, Punta de Mita, Nayarit, por sus impactos ambientales. (Efraín Morales | Change.org)

López advierte en su petición “que hoy es playa Las Cocinas, pero mañana puede ser cualquier otra playa del país” e insta a la ciudadanía y personas solidarias a firmar esta demanda, cuyo objetivo es proteger y conservar el territorio para el disfrute de las generaciones presentes y futuras: “¡Tu voz es crucial en esta lucha! Ayúdanos firmando y compartiendo esta petición", expresó el defensor ambiental.

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Defensa del territorio: entre mesas de diálogo y órdenes de aprehensión

El pasado mes de junio, Infobae México conversó con Efraín Morales, quien narró que la defensa de la playa Las Cocinas y la Zofamat tiene antecedentes desde el 2018, cuando la empresa delimita su propiedad y coloca gaviones. En agosto de 2025, la empresa sustituyó los gaviones por rocas, lo que detona denuncias por invasión de zona federal y la clausura temporal de la obra, aunque sin suspensión definitiva.

(Fotografía proporcionada por Efraín López, vocero de Batalla por la Playa)

En marzo de 2026, la empresa retoma los trabajos y nace la organización comunitaria Batalla por la Playa, que exige permisos claros y manifiestos de impacto ambiental vigentes. La comunidad ha acusado la falta de transparencia y uso de documentos caducos por parte de la desarrolladora.

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Las mesas de diálogo fracasan y, tras un picnic de protesta y una marcha pacífica el 27 de abril, la presencia policial escaló y se reportó represión, un manifestante herido y ocho órdenes de aprehensión contra los defensores de la playa, sin embargo, la Fiscalía estatal determinó no proceder legalmente contra los activistas.