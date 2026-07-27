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¿A qué se dedican los hijos de Ernesto Laguardia? Así es la numerosa familia que dejó fuera de La Casa de los Famosos

El actor combina décadas de trayectoria artística con una faceta familiar que ha mantenido alejada de los reflectores

Hombre sonriente con saco marrón y camisa rosa, junto al logo azul de La Casa de los Famosos México, con un fondo de luces de neón azules y rosas.
Ernesto Laguardia se integra a La Casa de los Famosos México 2026 y despierta interés por su vida fuera de cámaras. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ernesto Laguardia se integró a la nueva edición de La Casa de los Famosos México 2026, lo que despertó la curiosidad del público no solo por su trayectoria en televisión, sino también por el entorno familiar que ha sabido mantener lejos de los escándalos y la exposición mediática. El actor y conductor, conocido por su carrera en el entretenimiento, vive una realidad distinta fuera de cámaras junto a su familia.

Junto a Patricia Rodríguez, Ernesto es padre de Bárbara, Santiago y Emiliano Laguardia. Aunque los hijos del actor crecen fuera del ambiente artístico, es frecuente que Ernesto comparta en redes sociales imágenes de celebraciones, viajes y reuniones familiares, mostrando así otra faceta, más íntima, de su vida cotidiana.

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El propio actor ha comentado en diversas ocasiones que respeta las decisiones profesionales de sus hijos y les brindará su respaldo, ya sea que elijan seguir sus pasos en el mundo del entretenimiento o prefieran otro camino. Mientras él participa en el reality, sus hijos permanecen alejados de la competencia y continúan con una vida privada.

La familia de Ernesto Laguardia: quiénes son sus hijos y a qué se dedican

Hombre de traje oscuro sentado en sofá azul con cojines fucsia, fondo borroso con periódicos tabloides y corazones rotos.
El actor y conductor forma una familia con Patricia Rodríguez y es padre de Bárbara, Santiago y Emiliano Laguardia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emiliano Laguardia nació el 11 de marzo de 2011, mientras que su hermano Santiago Laguardia llegó al mundo el 4 de marzo de 2009. Su hermana mayor, Bárbara Laguardia, nació el 26 de octubre de 2007.

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La mayor de la familia es Bárbara, quien actualmente tiene 19 años y ha llevado su crecimiento lejos de la exposición mediática. A diferencia de su padre, sus hijos no han desarrollado hasta ahora una carrera pública dentro de la televisión o el espectáculo.

El actor ha elegido mantener una separación entre su vida laboral y la privacidad de sus hijos, aunque en diferentes momentos ha mostrado el orgullo que siente por ellos a través de fotografías y mensajes familiares.

Ernesto Laguardia llega a La Casa de los Famosos México 2026

Ernesto Laguardia
(La Casa de los Famosos México)

Con una carrera consolidada, Ernesto Laguardia decidió aceptar el reto de formar parte de La Casa de los Famosos México 2026, donde convivirá con otros personajes del entretenimiento y mostrará una versión diferente de sí mismo ante las cámaras.

Su participación representa una nueva etapa dentro de su trayectoria, ya que el público podrá conocer aspectos de su personalidad fuera de los personajes que ha interpretado durante décadas en televisión.

La presencia del actor también ha generado interés por la historia detrás del famoso, incluyendo su faceta como padre y la familia que ha construido durante años lejos de la polémica.

Una trayectoria marcada por la televisión mexicana

Ernesto Laguardia sonríe de cuerpo completo, viste traje oscuro, camisa blanca y pañuelo claro, en estudio con cámaras, pantallas y el logo 'La Casa de los Famosos México'.
El actor y conductor Ernesto Laguardia posa en el estudio de televisión de La Casa de los Famosos México, con grandes pantallas de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ernesto Laguardia es uno de los rostros reconocidos de la televisión mexicana gracias a una carrera que ha combinado actuación, conducción y participación en distintos proyectos audiovisuales.

A lo largo de los años, ha formado parte de producciones que lo colocaron como uno de los actores más conocidos del público, además de desempeñarse como conductor en diferentes espacios televisivos.

Ahora, con su ingreso al reality, Laguardia suma un nuevo capítulo a su historia profesional, enfrentando un formato distinto donde la convivencia diaria y la personalidad de cada participante se convierten en los protagonistas.

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