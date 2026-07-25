México

Extorsión obliga a Lady Tacos de Canasta a cerrar su puesto en el Centro Histórico de CDMX

En entrevista con Azucena Uresti, la comerciante detalló el modus operandi de los extorsionadores

Guardar
Google icon
Marven, ?Ladytacos de canasta participa hoy, miércoles 21 de abril de 2021, durante una entrevista con Efe en Ciudad de México. EFE/José Méndez
Marven, ?Ladytacos de canasta participa hoy, miércoles 21 de abril de 2021, durante una entrevista con Efe en Ciudad de México. EFE/José Méndez

El puesto de Lady Tacos de Canasta en el Centro Histórico de la Ciudad de México cerró sus puertas tras enfrentar extorsión, según reveló Marven, la creadora del emblemático grito de “¡Tacos de canasta, tacos!”.

La comerciante denunció que la presión de los cobros ilegales la obligó a tomar la decisión, pese a la visibilidad pública de su negocio y su presencia en redes sociales, indicó durante una entrevista con Azucena Uresti en Milenio Televisión.

PUBLICIDAD

“Tuvimos que cerrar por miedo y falta de respuesta”

En la conversación, Marven detalló que la extorsión se realizó a través de intermediarios y llamadas telefónicas.

La acción reavivó la importancia de valorar el esfuerzo detrás del trabajo callejero.
La acción reavivó la importancia de valorar el esfuerzo detrás del trabajo callejero.

“Mandaban a personas”, explicó, “por medio de un teléfono”. El monto exigido era insostenible para su pequeña empresa familiar, que contaba con varios empleados y enfrentaba gastos de operación regulares.

PUBLICIDAD

La cifra, dijo, era tan alta que ni siquiera la quiso mencionar: “Son cantidades grandes”.

La comerciante relató que interpuso una denuncia formal ante las autoridades, pero la respuesta fue insuficiente.

“Todo esto fue denunciado”, afirmó Marven, “pero se queda hasta en eso”. Decidió cerrar el local y regresar a la calle con su bicicleta, el lugar donde inició su actividad comercial.

Los comentarios fueron desde burlas hasta defensas del trabajo de la vendedora.
Los comentarios fueron desde burlas hasta defensas del trabajo de la vendedora.

“Fue muy triste, porque es crear un proyecto y tener todo el apoyo de México y ver que la gente llegaba a nuestro pequeño local y se emocionaban de ver que empezábamos a crecer y que llegue esta forma de detenernos”, afirmó en la misma charla.

Las amenazas se volvieron explícitas en los últimos meses. Marven recordó: “Ya vimos quiénes están ahí en tu negocio. Si no quieren que pase algo, hay que pagarlo”. Por temor a represalias, optó por cerrar el local antes de poner en riesgo su integridad y la de su equipo.

Quién es Lady Tacos de Canasta

Marven, conocida como Lady Tacos de Canasta, se hizo viral por su peculiar forma de vender tacos en el Centro Histórico. Su grito de venta la llevó a la fama en redes sociales y televisión, lo que le permitió abrir un local en la calle Madero, frente al Sanborns de los Azulejos, justo debajo de la Torre Latinoamericana.

Además de su presencia en medios, la comerciante ha enfrentado episodios de discriminación y violencia institucional, como ocurrió cuando una policía le quitó su mercancía en el Zócalo. También participó en MasterChef México, donde denunció falta de respeto a su identidad de género.

Especial
Los fans la regañaron por quedarse dormida y ser descuidada. (Facebook: Lady Tacos de Canasta)

Tras el cierre del local, Marven continúa vendiendo tacos desde su bicicleta en el mismo punto, pero ahora de forma itinerante. Se apoya en redes sociales para recibir pedidos y ofrece servicio a eventos, entregas a domicilio y oficinas, con canastas desde cien tacos.

“Vamos a eventos, a servir bodas, quince años, cumpleaños”, explicó. “La pura canasta llega sola o también podemos ir nosotros”.

Las extorsiones a comerciantes persisten

El caso de Lady Tacos de Canasta reflejó lo que viven muchos comerciantes en la Ciudad de México. En los últimos años, organizaciones civiles han documentado el incremento de extorsiones y cobros ilegales a pequeños negocios en la capital.

Marven señaló que el problema es mayor de lo que se reconoce públicamente: “A muchos les da miedo denunciar porque no saben si el funcionario al que denuncian es parte de la misma red”, afirmó en la entrevista.

Azucena Uresti subrayó que las autoridades suelen minimizar o negar la existencia de estos delitos, pese a los testimonios de víctimas. “No quieren ver”, dijo la periodista, “porque a lo mejor en el círculo resulta que se cierra cerca de la autoridad y por eso no lo quieren ver”.

Marvin envió un mensaje a otros comerciantes y a la sociedad: “No se desanimen. Poco a poquito lo vamos a lograr. Desde la calle, desde nuestra bicicleta, desde nuestro pequeño puestecito, la onda es no desanimarse y seguirle echando ganas”.

Temas Relacionados

Lady Tacos de CanastaCentro HistóricoCDMXExtorsiónmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Patricia Armendáriz aseguró que La Casa de Toño vale hasta tres veces más de 400 mdd: estas son sus razones

La economista y exintegrante de Shark Tank México consideró que la cadena de restaurantes estaría “groseramente subvaluada” ante una posible venta

Patricia Armendáriz aseguró que La Casa de Toño vale hasta tres veces más de 400 mdd: estas son sus razones

¿Team Mar al rescate? Arath de la Torre pide que Briggitte Bozzo y Gala Montes resuelvan sus diferencias

El actor recordó que en el reality de Televisa promovieron “la unión” y dijo mantenerse al margen de lo que hacen; aun así, recomendó que los roces se atiendan sin exposición frente a seguidores

¿Team Mar al rescate? Arath de la Torre pide que Briggitte Bozzo y Gala Montes resuelvan sus diferencias

Precios de la gasolina hoy en Nuevo León: Litro de Magna, Premium y Diésel este sábado 25 de julio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Precios de la gasolina hoy en Nuevo León: Litro de Magna, Premium y Diésel este sábado 25 de julio

Nacionales: cuál es el precio de la gasolina este 25 de julio

El valor de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Nacionales: cuál es el precio de la gasolina este 25 de julio

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 25 de julio

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 25 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 24 de julio: decomisan arsenal de “Los Rusos” en Sonora

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 24 de julio: decomisan arsenal de “Los Rusos” en Sonora

Ejército y Guardia Nacional aseguran arsenal del Cártel del Pacífico en Sonora: decomisan más de 272 mil cartuchos y 81 armas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

Fiscalía CDMX obtiene vinculación a proceso contra integrantes de dos células criminales: La Glendisa y el UJ-40

Vinculan a proceso a “El Geisler” de Los Vallarta, célula del CJNG que opera en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

Camilo pospone Tour México 2026: nuevas fechas y cómo pedir reembolso

Camilo pospone Tour México 2026: nuevas fechas y cómo pedir reembolso

¿Team Mar al rescate? Arath de la Torre pide que Briggitte Bozzo y Gala Montes resuelvan sus diferencias

Livia Brito pagó sola el millón de pesos de indemnización al fotógrafo Ernesto Zepeda

Guillermo del Toro celebra 20 aniversario de “El Laberinto del Fauno” en la Comic-Con y da detalles de su reestreno 3D en cines

El Bogueto lanza dardo contra la oposición tras críticas por su presentación en Palacio Nacional

DEPORTES

La Velada del Año VI México: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la pelea de Rivers vs Roro y Natalia Mx vs Clersss

La Velada del Año VI México: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la pelea de Rivers vs Roro y Natalia Mx vs Clersss

Atlante vs América: Los Potros le sacan un punto a las Águilas al empatar 1-1 en el partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX

Spider-Man sorprende a los Diablos Rojos y los visita en el Estadio Harp Helú

Así fue la protesta de Mineros y Correcaminos por el fin del ascenso y descenso

Tigres buscaría a otro mundialista para suplir la baja de Ángel Correa