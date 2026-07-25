Extorsión obliga a Lady Tacos de Canasta a cerrar su puesto en el Centro Histórico de CDMX

Marven, ?Ladytacos de canasta participa hoy, miércoles 21 de abril de 2021, durante una entrevista con Efe en Ciudad de México. EFE/José Méndez

El puesto de Lady Tacos de Canasta en el Centro Histórico de la Ciudad de México cerró sus puertas tras enfrentar extorsión, según reveló Marven, la creadora del emblemático grito de “¡Tacos de canasta, tacos!”.

La comerciante denunció que la presión de los cobros ilegales la obligó a tomar la decisión, pese a la visibilidad pública de su negocio y su presencia en redes sociales, indicó durante una entrevista con Azucena Uresti en Milenio Televisión.

PUBLICIDAD

“Tuvimos que cerrar por miedo y falta de respuesta”

En la conversación, Marven detalló que la extorsión se realizó a través de intermediarios y llamadas telefónicas.

La acción reavivó la importancia de valorar el esfuerzo detrás del trabajo callejero.

“Mandaban a personas”, explicó, “por medio de un teléfono”. El monto exigido era insostenible para su pequeña empresa familiar, que contaba con varios empleados y enfrentaba gastos de operación regulares.

PUBLICIDAD

La cifra, dijo, era tan alta que ni siquiera la quiso mencionar: “Son cantidades grandes”.

La comerciante relató que interpuso una denuncia formal ante las autoridades, pero la respuesta fue insuficiente.

“Todo esto fue denunciado”, afirmó Marven, “pero se queda hasta en eso”. Decidió cerrar el local y regresar a la calle con su bicicleta, el lugar donde inició su actividad comercial.

PUBLICIDAD

Los comentarios fueron desde burlas hasta defensas del trabajo de la vendedora.

“Fue muy triste, porque es crear un proyecto y tener todo el apoyo de México y ver que la gente llegaba a nuestro pequeño local y se emocionaban de ver que empezábamos a crecer y que llegue esta forma de detenernos”, afirmó en la misma charla.

Las amenazas se volvieron explícitas en los últimos meses. Marven recordó: “Ya vimos quiénes están ahí en tu negocio. Si no quieren que pase algo, hay que pagarlo”. Por temor a represalias, optó por cerrar el local antes de poner en riesgo su integridad y la de su equipo.

PUBLICIDAD

Quién es Lady Tacos de Canasta

Marven, conocida como Lady Tacos de Canasta, se hizo viral por su peculiar forma de vender tacos en el Centro Histórico. Su grito de venta la llevó a la fama en redes sociales y televisión, lo que le permitió abrir un local en la calle Madero, frente al Sanborns de los Azulejos, justo debajo de la Torre Latinoamericana.

Además de su presencia en medios, la comerciante ha enfrentado episodios de discriminación y violencia institucional, como ocurrió cuando una policía le quitó su mercancía en el Zócalo. También participó en MasterChef México, donde denunció falta de respeto a su identidad de género.

PUBLICIDAD

Los fans la regañaron por quedarse dormida y ser descuidada. (Facebook: Lady Tacos de Canasta)

Tras el cierre del local, Marven continúa vendiendo tacos desde su bicicleta en el mismo punto, pero ahora de forma itinerante. Se apoya en redes sociales para recibir pedidos y ofrece servicio a eventos, entregas a domicilio y oficinas, con canastas desde cien tacos.

“Vamos a eventos, a servir bodas, quince años, cumpleaños”, explicó. “La pura canasta llega sola o también podemos ir nosotros”.

Las extorsiones a comerciantes persisten

El caso de Lady Tacos de Canasta reflejó lo que viven muchos comerciantes en la Ciudad de México. En los últimos años, organizaciones civiles han documentado el incremento de extorsiones y cobros ilegales a pequeños negocios en la capital.

PUBLICIDAD

Marven señaló que el problema es mayor de lo que se reconoce públicamente: “A muchos les da miedo denunciar porque no saben si el funcionario al que denuncian es parte de la misma red”, afirmó en la entrevista.

Azucena Uresti subrayó que las autoridades suelen minimizar o negar la existencia de estos delitos, pese a los testimonios de víctimas. “No quieren ver”, dijo la periodista, “porque a lo mejor en el círculo resulta que se cierra cerca de la autoridad y por eso no lo quieren ver”.

PUBLICIDAD

Marvin envió un mensaje a otros comerciantes y a la sociedad: “No se desanimen. Poco a poquito lo vamos a lograr. Desde la calle, desde nuestra bicicleta, desde nuestro pequeño puestecito, la onda es no desanimarse y seguirle echando ganas”.