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Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su pago mañana 2 de junio

La dispersión continúa conforme al calendario oficial para garantizar una entrega ordenada del apoyo económico

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La Beca Rita Cetina en 2026 apoya a estudiantes de secundaria pública para reducir el abandono escolar por motivos económicos.
La Beca Rita Cetina en 2026 apoya a estudiantes de secundaria pública para reducir el abandono escolar por motivos económicos.

La Beca Rita Cetina se mantiene en 2026 como una de las estrategias dirigidas a estudiantes de secundaria pública, con el propósito de contribuir a la continuidad de sus estudios y reducir el impacto de las dificultades económicas en los hogares mexicanos.

Los recursos son depositados directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, mecanismo que permite una entrega sin intermediarios y facilita que las familias utilicen el apoyo en gastos relacionados con la educación, transporte o necesidades básicas de los estudiantes.

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Actualmente, el programa otorga 1,900 pesos bimestrales por alumno beneficiario. Además, cuando existen varios estudiantes incorporados al esquema dentro de un mismo hogar, se añaden 700 pesos por cada integrante adicional registrado.

¿Quiénes cobran la Beca Rita Cetina mañana 2 de junio?

El depósito de la Beca Rita Cetina se realiza directamente en tarjetas del Banco del Bienestar, eliminando intermediarios y facilitando el uso del apoyo.
El depósito de la Beca Rita Cetina se realiza directamente en tarjetas del Banco del Bienestar, eliminando intermediarios y facilitando el uso del apoyo.

La entrega de los recursos se realiza mediante un calendario organizado de acuerdo con la letra inicial de la CURP de cada estudiante. Esta modalidad permite distribuir los depósitos de manera escalonada y evitar saturaciones en las sucursales bancarias.

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De acuerdo con la programación de junio de 2026, el martes 2 de junio corresponde el depósito para los beneficiarios cuya CURP inicia con la letra C. Los pagos continúan durante los siguientes días para el resto de los estudiantes contemplados en el programa.

Las autoridades recomiendan revisar constantemente el saldo de la tarjeta y verificar la fecha asignada para evitar confusiones durante el periodo de dispersión.

Calendario de pagos de junio 2026

Los pagos de la Beca Rita Cetina se distribuirán del 1 al 12 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)
Los pagos de la Beca Rita Cetina se distribuirán del 1 al 12 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)

La distribución oficial de depósitos quedó establecida de la siguiente manera:

  • Lunes 1: A, B
  • Martes 2: C
  • Miércoles 3: D, E, F
  • Jueves 4: G
  • Viernes 5: H, I, J, K, L
  • Lunes 8: M
  • Martes 9: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 10: R
  • Jueves 11: S
  • Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z

Este esquema busca agilizar la entrega de recursos y facilitar el acceso de los beneficiarios al apoyo económico.

Qué deben tomar en cuenta los beneficiarios

Cada alumno beneficiario recibe 1,900 pesos bimestrales, con un incremento de 700 pesos por cada estudiante adicional en el mismo hogar.
Cada alumno beneficiario recibe 1,900 pesos bimestrales, con un incremento de 700 pesos por cada estudiante adicional en el mismo hogar.

Para recibir el depósito sin contratiempos es importante que la tarjeta del Banco del Bienestar permanezca activa y que los datos personales registrados ante las autoridades correspondientes estén actualizados.

Asimismo, identificar correctamente la letra inicial de la CURP permite conocer la fecha exacta en la que corresponde el pago.

Seguir estas recomendaciones facilita el acceso oportuno al recurso y contribuye al correcto aprovechamiento de un programa creado para respaldar la permanencia de estudiantes de secundaria pública en las aulas.

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