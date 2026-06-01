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Brugada afirma que CDMX está preparada para el Mundial 2026 pese a obras inconclusas: creará manual sobre planeación de eventos

La mandataria capitalina destacó las acciones de movilidad, seguridad e infraestructura que acompañarán la realización del torneo internacional en la capital del país

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Clara Brugada asegura que la Ciudad de México está preparada para la Copa Mundial FIFA 2026 pese a obras inconclusas en la capital. - (X)
Clara Brugada asegura que la Ciudad de México está preparada para la Copa Mundial FIFA 2026 pese a obras inconclusas en la capital. - (X)

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que la capital del país está preparada para ser anfitrión de la Copa Mundial FIFA 2026, que este año se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Esto a pesar de que a 10 días de que comience el evento deportivo mundial aún hay obras inconclusas en diversas zonas de la capital, así como en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

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“Estamos listas y listos para recibir el Mundial, para la inauguración del mundial, una gran ciudad como la nuestra, la Ciudad de México, una ciudad que tiene cultura, unidad, la seguridad, la logística y un proyecto para todos”, dijo en la apertura del Media International Center, en el Casino de Campo Marte.

Presentan estrategias de movilidad y seguridad para el torneo

Las estrategias de movilidad y seguridad presentadas buscan garantizar la integridad de aficionados y ciudadanía durante el Mundial 2026 en CDMX. - (x)
Las estrategias de movilidad y seguridad presentadas buscan garantizar la integridad de aficionados y ciudadanía durante el Mundial 2026 en CDMX. - (x)

La mandataria capitalina presentó las estrategias de movilidad y seguridad que se implementarán durante el Mundial 2026 para evitar incidentes y salvaguardar la integridad tanto de los aficionados nacionales y extranjeros que asistirán al estadio como a la ciudadanía en general.

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Brugada Molina indicó que uno de los objetivos será “dejar a la Ciudad de México posicionada como una ciudad con capacidad permanente para llevar a cabo eventos mundiales”, al aseverar que se cuenta con la logística y la infraestructura para ello.

Adelantó que incluso buscará crear un documento, similar a un manual, en el que “narre las experiencias positivas” de preparar a la capital para el Mundial 2026 y hacer una serie de recomendaciones.

Gobierno capitalino supervisará obras pendientes

Brugada afirmó que la infraestructura generada para el Mundial 2026 beneficiará de manera permanente a los habitantes de la Ciudad de México. - (X)
Brugada afirmó que la infraestructura generada para el Mundial 2026 beneficiará de manera permanente a los habitantes de la Ciudad de México. - (X)

La jefa de Gobierno calificó que la estrategia de la administración capitalina es un “plan sin precedentes” y que puso a prueba al gobierno.

“Esta ciudad está lista y preparada para ser sede del cuarto mundial en la Ciudad de México”, recalcó.

Comentó que en el transcurso de esta semana supervisarán las obras que están pendientes, principalmente en la zona sur de la capital. En este sentido, señaló como un beneficio que la infraestructura generada por el Mundial será para el uso permanente de los capitalinos.

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