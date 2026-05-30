México

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Ecatepec este 30 de mayo

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Google icon
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este sábado 30 de mayo, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Ecatepec.

El tiempo para este sábado en Ecatepec alcanzará los 29 grados, mientras que la temperatura mínima será de 12 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 14.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 1%, con una nubosidad del 3%, durante el día; y del 3%, con una nubosidad del 3%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 41 kilómetros por hora en el día y los 35 kilómetros por hora por la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del clima en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre contingencias, el clima en Ecatepec

Ecatepec de Morelos forma parte de los 125 municipios que integran el Estado de México (Edomex) y se caracteriza por ser una región en donde la mitad de su territorio tiene clima seco y lluvioso y templado subhúmedo en la restante.

En Ecatepec la temperatura promedio al año es de 23 grados centígrados, mientras que su rango de precipitación promedio es de 500 a 700 mm. La temporada más húmeda es de mayo a octubre, mientras que la más seca va de noviembre a abril.

Al formar parte de la zona conocida como Valle de México, Ecatepec enfrenta problemas ambientales debido a la contaminación, la sobrepoblación y sus actividades industriales, lo que lo hace uno de los municipios con la peor calidad del aire.

Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)
Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)

¿Qué debe incluir un seguro para proteger mi vivienda en caso de huracanes y tormentas?

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en EcatepecClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de mayo? Línea 2 del STC colapsa con largas filas en todas su estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de mayo? Línea 2 del STC colapsa con largas filas en todas su estaciones

Sheinbaum critica alianzas de la oposición con intereses extranjeros: justifica “Informe de Rendición de Cuentas”

El evento de la presidenta de México se llevará a cabo el domingo 31 de mayo en Monumento a la Revolución

Sheinbaum critica alianzas de la oposición con intereses extranjeros: justifica “Informe de Rendición de Cuentas”

Sorteo Superior 2884: Resultados viernes 29 de mayo del 2026 de la Lotería Nacional

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

Sorteo Superior 2884: Resultados viernes 29 de mayo del 2026 de la Lotería Nacional

Capturan a “El Richard”, integrante de Los Mazos, por el asesinato de una agente de la Fiscalía del Edomex

La SSPC y la FGJEM detuvieron al presunto autor material del crimen, con él suman tres detenidos

Capturan a “El Richard”, integrante de Los Mazos, por el asesinato de una agente de la Fiscalía del Edomex

Maru Campos asegura que “sigue trabajando” en Chihuahua pese a embestida de Morena por caso CIA

Entre citación de la FGR y de autoridades capitalinas, así como un proceso por juicio político, la gobernadora se ha mantenido bajo el escrutinio público

Maru Campos asegura que “sigue trabajando” en Chihuahua pese a embestida de Morena por caso CIA
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “El Richard”, integrante de Los Mazos, por el asesinato de una agente de la Fiscalía del Edomex

Capturan a “El Richard”, integrante de Los Mazos, por el asesinato de una agente de la Fiscalía del Edomex

Reportan que Marco Antonio Almanza también se entregó a EEUU: el exjefe de la PDI Sinaloa era buscado por proteger a Los Chapitos

FGR desmantela red de lavado de dinero y facturas falsas “Del Caballito”: hay 8 detenidos

Golpe al huachicol: detienen a Jesús “N”, presunto integrante de Los Petrofactureros, tras cateos en Nuevo León

Día decisivo para el caso Rocha: Gerardo Mérida comparecerá ante EEUU el 1 de junio

ENTRETENIMIENTO

Alejandro González Iñárritu ve a Claudia Sheinbaum como un triunfo para los mexicanos

Alejandro González Iñárritu ve a Claudia Sheinbaum como un triunfo para los mexicanos

Apasionados de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX

Así pueden protegerte de los falsos “boletos especulativos” para Stray Kids, advierte Ocesa

Amandititita encenderá Tlatelolco con su anarcumbia gratis

Actitud de Chumel Torres provoca acusaciones de “falsas disculpas” tras burlarse una persona con síndrome de Down

DEPORTES

Sudáfrica, rival de México, empata sin goles ante Nicaragua en su último exámen antes del Mundial 2026

Sudáfrica, rival de México, empata sin goles ante Nicaragua en su último exámen antes del Mundial 2026

Apasionados de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX

Brugada asegura que el ajolote será reinstalado en el Estadio Ciudad de México

Checo Pérez seguirá en la Fórmula 1: Cadillac descarta salida del mexicano tras supuestos rumores

28 jugadores de la Selección Mexicana en el Media Day: estos dos apuntan a ser los recortados